EM FOCO Resumo da matéria 01 Sal sob a água Sítios costeiros no sul de Belize preservaram postes, construções e áreas usadas para ferver salmoura e produzir sal em antigas cozinhas maias. 02 Madeira preservada A subida do nível do mar cobriu os locais, enquanto a turfa de mangue ajudou a conservar estruturas de madeira que normalmente desapareceriam. 03 Remo raro Entre os achados da região está o único remo de canoa maia antigo de madeira conhecido, ligado a um conjunto arqueológico submerso.

Sob lagoas costeiras de Belize, cozinhas maias de sal ficaram preservadas depois que o nível do mar subiu. Arqueólogos mapearam milhares de postes de madeira, áreas de produção e objetos raros, incluindo um remo de canoa. O conjunto mostra como sal, arquitetura e transporte se ligavam no cotidiano dessas comunidades.

Onde ficam as cozinhas maias de sal encontradas sob o mar?

Os sítios fazem parte do complexo de Paynes Creek, no sul de Belize, uma área ligada ao mundo descrito em ruínas maias de Belize. Hoje, muitos vestígios estão em lagoas rasas, abaixo da água e do fundo marinho.

A equipe liderada por Heather McKillop mapeou até 70 sítios submersos e 4.042 postes de madeira. Esses postes desenham plantas de construções que incluem cozinhas de sal, moradias de trabalhadores e outras estruturas feitas com postes e coberturas vegetais.

Os vestígios ajudam a reconstruir como o sal era produzido e transportado por comunidades maias

Como a madeira conseguiu sobreviver debaixo do fundo marinho?

Madeira antiga costuma apodrecer, mas ali o ambiente criou uma exceção. Os vestígios ficaram presos em turfa de mangue-vermelho, dentro de lagoas costeiras rasas. A cobertura úmida e pobre em oxigênio reduziu a decomposição e conservou postes e outros materiais orgânicos.

A Louisiana State University relata que a elevação do nível do mar submergiu locais de produção antes instalados em terra firme. Essa mudança transformou antigas oficinas costeiras em sítios arqueológicos subaquáticos, preservando detalhes raros da arquitetura maia de madeira.

Como os maias produziam sal nessas cozinhas?

O método central era direto: água salgada ou salmoura era colocada em recipientes de cerâmica e aquecida sobre fogo. A evaporação concentrava o sal, que podia formar bolos transportáveis. Fragmentos de potes, carvão e áreas de queima ajudam a reconhecer essas cozinhas.

Nos sítios do período Clássico Tardio, a produção atendia uma demanda maior das cidades do interior. Em Jay-yi Nah, porém, a datação indica uma fase mais antiga, entre aproximadamente 250 e 600 d.C., quando a atividade parece ter começado em escala mais local.

A seguir listamos quatro pontos centrais que ajudam a organizar as evidências desta etapa:

Salmoura: a água salgada era aquecida em recipientes para concentrar o sal pela evaporação.

a água salgada era aquecida em recipientes para concentrar o sal pela evaporação. Potes: grandes quantidades de cerâmica fazem parte da assinatura arqueológica dessas áreas de produção.

grandes quantidades de cerâmica fazem parte da assinatura arqueológica dessas áreas de produção. Fogo: carvão e zonas de queima mostram que o processo exigia aquecimento constante.

carvão e zonas de queima mostram que o processo exigia aquecimento constante. Transporte: o sal pronto podia circular por canoa e abastecer comunidades afastadas da costa.

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O remo encontrado no local oferece uma pista sobre a circulação de pessoas e mercadorias pela região

O que o remo e os postes de madeira revelam sobre o local?

O conjunto preserva elementos que quase nunca chegam ao presente. Entre eles está um remo de canoa de madeira encontrado na região, além de postes que permitem reconstruir edifícios. A presença de canoas faz sentido em uma paisagem de lagoas, costa e circulação de mercadorias.

Os milhares de postes também mostram que não havia apenas fogueiras isoladas. Existiam construções organizadas, com espaços especializados para produção e moradia. A arqueologia subaquática permite enxergar uma parte da vida cotidiana que sítios secos raramente preservam com tanto detalhe.

A seguir listamos três comparações diretas que resumem os achados já explicados:

DADOS EM FOCO O que sobreviveu sob a água Resumo dos principais achados preservados nos sítios maias de produção de sal em Belize Achado Material O que revela Postes Madeira Plantas de edifícios Recipientes Cerâmica Evaporação da salmoura Remo Madeira Circulação por canoa

Por que Jay-yi Nah mudou a cronologia dessa produção?

Jay-yi Nah forneceu uma data do período Clássico Inicial, anterior a muitos dos outros sítios de sal de Paynes Creek. Isso mostrou que a tradição produtiva começou antes do auge populacional maia e foi mudando conforme as redes de troca e a procura pelo produto cresceram.

A combinação de cerâmica, postes, restos de peixe e estruturas ajuda a reconstruir uma economia costeira que evoluiu com o tempo. As cozinhas maias de sal mostram que um produto simples exigia trabalho, combustível, recipientes, transporte e conhecimento do ambiente, tudo preservado sob a água.