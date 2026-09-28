EM FOCO Resumo da matéria 01 Peça quase esquecida Um objeto de apenas 63 milímetros, escavado em Badari e guardado por décadas, foi reavaliado como a broca rotativa de metal mais antiga identificada no Egito. 02 Marcas de rotação Estrias finas, bordas arredondadas e uma leve curvatura na ponta indicam movimento giratório, diferente de uma simples sovela usada apenas para perfurar. 03 Couro preservado Seis voltas de um cordão de couro ainda aderidas à peça ajudam a ligar o objeto ao mecanismo de uma broca movida por arco.

Uma broca rotativa egípcia de apenas 63 milímetros ficou esquecida numa coleção durante quase um século. A reanálise encontrou marcas de giro, curvatura e restos de couro ligados a um mecanismo por arco. Com 5.300 anos, a peça antecede os primeiros faraós e recua a história dessa tecnologia no Egito.

O que era essa broca egípcia de 5.300 anos?

A peça veio de uma sepultura em Badari, no Alto Egito, escavada por Guy Brunton e registrada na década de 1920. O catálogo do Museu de Arqueologia e Antropologia de Cambridge ainda a descreve como uma pequena sovela de cobre com couro enrolado.

Com apenas 63 milímetros e cerca de 1,5 grama, o objeto parecia simples demais para chamar atenção. A nova análise o situa no período pré-dinástico, no fim do quarto milênio a.C., quando o Egito ainda não era governado pelos faraós das dinastias históricas.

A peça permaneceu guardada por décadas até que uma nova análise revelou sua verdadeira função

Como os pesquisadores perceberam que a peça girava?

Sob ampliação, a ponta mostrou estrias finas, bordas arredondadas e curvatura. Esse conjunto de desgaste combina com rotação repetida, não apenas com pressão direta. A diferença foi decisiva para reinterpretar uma peça que durante décadas havia sido tratada como uma pequena sovela.

A conclusão veio de microscopia e análise da composição do metal. A equipe classificou o artefato como a mais antiga broca rotativa de metal identificada no Egito, com sinais físicos que indicam uso mecânico controlado e não apenas perfurações feitas à mão.

O que o couro enrolado revela sobre o mecanismo?

O detalhe mais raro são seis voltas de couro muito frágil ainda presas ao metal. Os pesquisadores interpretam esse material como parte do cordão que envolvia o eixo e recebia o movimento de vaivém de um arco, fazendo a ponta girar rapidamente.

Esse princípio corresponde à broca de arco: uma corda abraça o eixo e o movimento do arco transforma ida e volta em rotação. A solução oferece velocidade e controle maiores do que simplesmente torcer uma ferramenta entre os dedos.

A seguir listamos quatro pontos centrais que ajudam a organizar as evidências desta etapa:

Cordão de couro: seis voltas ainda presas ao metal indicam contato repetido com um sistema de tração.

seis voltas ainda presas ao metal indicam contato repetido com um sistema de tração. Movimento de arco: o vaivém da corda transforma um gesto linear em rotação rápida do eixo.

o vaivém da corda transforma um gesto linear em rotação rápida do eixo. Ponta metálica: o desgaste microscópico mostra que a extremidade trabalhou girando contra outro material.

o desgaste microscópico mostra que a extremidade trabalhou girando contra outro material. Maior controle: a rotação mecânica torna a perfuração mais estável do que simples pressão ou torção manual.

Leia também: As linhas na lâmina de muitos estiletes têm uma função: cada segmento cria uma nova ponta quando o corte perde a força

O formato ajuda a reconstruir técnicas usadas por artesãos em um período muito antigo da história egípcia

Por que uma peça tão pequena chamou tanta atenção?

O tamanho esconde uma tecnologia sofisticada. Além do desgaste, a análise encontrou uma liga de cobre incomum, com arsênio e níquel, além de quantidades notáveis de chumbo e prata. Essa mistura teria produzido um metal mais duro e visualmente diferente do cobre comum.

A importância também está na preservação conjunta de metal e material orgânico. Ferramentas pequenas podem sobreviver, mas cordões antigos quase sempre desaparecem. Aqui, a combinação permite reconstruir não só a ponta usada no trabalho, mas também uma parte do mecanismo que a movimentava.

A seguir listamos três comparações diretas que resumem os achados já explicados:

DADOS EM FOCO Evidências da broca antiga Resumo das evidências, observações e interpretações sobre a broca rotativa egípcia Evidência O que foi observado O que indica Desgaste Estrias e bordas arredondadas Movimento rotativo Couro Seis voltas preservadas Cordão do mecanismo Liga metálica Cobre com outros elementos Ponta mais resistente

O que essa broca muda sobre a tecnologia pré-dinástica?

A descoberta empurra para trás a evidência egípcia de perfuração rotativa controlada. Brocas de arco são conhecidas em períodos posteriores, inclusive em cenas de tumbas, mas esse exemplar mostra que o princípio já estava presente mais de dois milênios antes de conjuntos bem preservados.

Mais do que um objeto curioso, a pequena broca mostra que artesãos pré-dinásticos dominavam soluções mecânicas capazes de acelerar trabalhos em madeira, pedra e contas. Uma peça quase ignorada por um século acabou revelando quanto conhecimento técnico pode permanecer escondido em coleções antigas.