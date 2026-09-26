EM FOCO Resumo da matéria 01 Nome gravado na pedra A base conserva a identificação de Marcus Novius Tubula, enquanto outra inscrição registra seu cargo como tribuno da plebe. 02 Horas e estações Onze linhas de hora cruzam três curvas sazonais, permitindo acompanhar as doze horas de luz e mudanças ao longo do ano. 03 Eleição virou monumento A leitura das inscrições indica que Tubula pagou a peça com dinheiro próprio e provavelmente celebrou sua eleição na cidade natal.

Um relógio de sol romano recuperado em Interamna Lirenas preservou há 2.000 anos o nome de seu financiador. As inscrições identificam Marcus Novius Tubula, registram o cargo de tribuno da plebe e afirmam que ele bancou a peça pessoalmente. O monumento provavelmente celebrou sua vitória eleitoral na cidade natal.

Onde o relógio de sol romano apareceu?

O relógio de sol romano foi recuperado em setembro de 2017 durante a escavação do teatro de Interamna Lirenas, na Itália central. Ele estava de face para baixo diante de uma entrada secundária, em uma camada formada quando materiais antigos eram retirados e reaproveitados.

A posição indica que a peça provavelmente não pertencia ao teatro. O projeto arqueológico considera possível que ela tenha vindo de um ponto mais destacado, talvez o fórum próximo. Mesmo deslocado, o objeto de calcário permaneceu quase inteiro, algo raro entre relógios solares da Antiguidade.

Financiar uma obra pública também podia ajudar a manter o nome de um político diante da comunidade

Como a peça marcava horas e estações?

A face côncava possui 11 linhas de hora, que dividiam as doze horas de luz do dia. Três curvas atravessam essas marcas e indicavam a posição do ano em relação ao solstício de inverno, ao equinócio e ao solstício de verão.

O princípio é o mesmo de um relógio de sol: uma haste projeta sombra sobre linhas calculadas para indicar o tempo. Nesse exemplar, o gnomon de ferro quase desapareceu, mas parte dele ainda sobrevive presa sob a fixação de chumbo.

O que as inscrições dizem sobre Marcus Novius Tubula?

A base traz o nome Marcus Novius Tubula, filho de Marcus. Outra inscrição na borda registra que ele ocupou o cargo de tribuno da plebe e pagou o relógio “com seu próprio dinheiro”, deixando uma assinatura pública ligada à obra.

A Faculdade de Clássicos de Cambridge situa a inscrição a partir de meados do século I a.C. Nesse período, Interamna já tinha cidadania romana plena, o que permite identificar Tubula como um político que alcançou um cargo em Roma.

A seguir listamos 4 dados gravados ou preservados que permitem reconstruir a história do político e do monumento:

Nome completo: a base registra Marcus Novius Tubula e sua filiação.

a base registra Marcus Novius Tubula e sua filiação. Cargo político: a borda identifica o posto de tribuno da plebe.

a borda identifica o posto de tribuno da plebe. Pagamento: a inscrição afirma que a peça foi custeada com dinheiro próprio.

a inscrição afirma que a peça foi custeada com dinheiro próprio. Data provável: o estilo das letras aponta para meados do século I a.C. em diante.

O objeto preservou uma ligação direta entre eleição, prestígio e investimento em espaços públicos

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Por que a eleição pode explicar a encomenda?

Um objeto público que mostrava as horas seria consultado repetidamente. Colocar nele nome, cargo e forma de pagamento transformava o relógio em lembrança permanente de uma conquista política. A interpretação de Cambridge é que a peça serviu para celebrar o sucesso de Tubula diante de sua comunidade.

Essa escolha também ajuda a explicar por que a inscrição é tão importante. Entre centenas de relógios solares antigos conhecidos, poucos conservam textos, e menos ainda registram com tanta clareza quem encomendou a peça. O monumento junta, no mesmo bloco, tempo, identidade e carreira pública.

A seguir listamos 4 funções reunidas no monumento que mostram como um relógio também podia comunicar prestígio:

DADOS EM FOCO O que o relógio comunicava Funções do relógio romano e as evidências preservadas na peça. Função Evidência Mensagem Marcar horas 11 linhas Tempo durante o dia Marcar estações 3 curvas Variação anual Identificar doador Nome gravado Marcus Novius Tubula Celebrar carreira Cargo e pagamento Prestígio político

O que esse relógio conta sobre uma cidade romana?

Interamna Lirenas não era uma das cidades mais famosas do mundo romano. Mesmo assim, o relógio inscrito mostra que um morador local podia alcançar um cargo importante em Roma e depois transformar essa trajetória em um monumento visível em sua terra de origem.

Depois de cerca de 2.000 anos, a peça ainda funciona como registro político mesmo sem seu gnomon completo. As linhas mostram como o tempo era medido, enquanto as letras contam quem pagou, qual cargo ocupou e por que aquele relógio podia significar muito mais do que ver as horas.