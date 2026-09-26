Um relógio de sol romano recuperado em Interamna Lirenas preservou há 2.000 anos o nome de seu financiador. As inscrições identificam Marcus Novius Tubula, registram o cargo de tribuno da plebe e afirmam que ele bancou a peça pessoalmente. O monumento provavelmente celebrou sua vitória eleitoral na cidade natal.
Onde o relógio de sol romano apareceu?
O relógio de sol romano foi recuperado em setembro de 2017 durante a escavação do teatro de Interamna Lirenas, na Itália central. Ele estava de face para baixo diante de uma entrada secundária, em uma camada formada quando materiais antigos eram retirados e reaproveitados.
A posição indica que a peça provavelmente não pertencia ao teatro. O projeto arqueológico considera possível que ela tenha vindo de um ponto mais destacado, talvez o fórum próximo. Mesmo deslocado, o objeto de calcário permaneceu quase inteiro, algo raro entre relógios solares da Antiguidade.
Como a peça marcava horas e estações?
A face côncava possui 11 linhas de hora, que dividiam as doze horas de luz do dia. Três curvas atravessam essas marcas e indicavam a posição do ano em relação ao solstício de inverno, ao equinócio e ao solstício de verão.
O princípio é o mesmo de um relógio de sol: uma haste projeta sombra sobre linhas calculadas para indicar o tempo. Nesse exemplar, o gnomon de ferro quase desapareceu, mas parte dele ainda sobrevive presa sob a fixação de chumbo.
O que as inscrições dizem sobre Marcus Novius Tubula?
A base traz o nome Marcus Novius Tubula, filho de Marcus. Outra inscrição na borda registra que ele ocupou o cargo de tribuno da plebe e pagou o relógio “com seu próprio dinheiro”, deixando uma assinatura pública ligada à obra.
A Faculdade de Clássicos de Cambridge situa a inscrição a partir de meados do século I a.C. Nesse período, Interamna já tinha cidadania romana plena, o que permite identificar Tubula como um político que alcançou um cargo em Roma.
A seguir listamos 4 dados gravados ou preservados que permitem reconstruir a história do político e do monumento:
- Nome completo: a base registra Marcus Novius Tubula e sua filiação.
- Cargo político: a borda identifica o posto de tribuno da plebe.
- Pagamento: a inscrição afirma que a peça foi custeada com dinheiro próprio.
- Data provável: o estilo das letras aponta para meados do século I a.C. em diante.
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Por que a eleição pode explicar a encomenda?
Um objeto público que mostrava as horas seria consultado repetidamente. Colocar nele nome, cargo e forma de pagamento transformava o relógio em lembrança permanente de uma conquista política. A interpretação de Cambridge é que a peça serviu para celebrar o sucesso de Tubula diante de sua comunidade.
Essa escolha também ajuda a explicar por que a inscrição é tão importante. Entre centenas de relógios solares antigos conhecidos, poucos conservam textos, e menos ainda registram com tanta clareza quem encomendou a peça. O monumento junta, no mesmo bloco, tempo, identidade e carreira pública.
A seguir listamos 4 funções reunidas no monumento que mostram como um relógio também podia comunicar prestígio:
|Função
|Evidência
|Mensagem
|Marcar horas
|11 linhas
|Tempo durante o dia
|Marcar estações
|3 curvas
|Variação anual
|Identificar doador
|Nome gravado
|Marcus Novius Tubula
|Celebrar carreira
|Cargo e pagamento
|Prestígio político
O que esse relógio conta sobre uma cidade romana?
Interamna Lirenas não era uma das cidades mais famosas do mundo romano. Mesmo assim, o relógio inscrito mostra que um morador local podia alcançar um cargo importante em Roma e depois transformar essa trajetória em um monumento visível em sua terra de origem.
Depois de cerca de 2.000 anos, a peça ainda funciona como registro político mesmo sem seu gnomon completo. As linhas mostram como o tempo era medido, enquanto as letras contam quem pagou, qual cargo ocupou e por que aquele relógio podia significar muito mais do que ver as horas.
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