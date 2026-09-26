Um pão de 5.000 anos sobreviveu carbonizado perto da entrada de uma casa da Idade do Bronze na atual Turquia. A análise mostrou trigo emmer moído, pequena quantidade de lentilha e sinais de uma massa sovada, possivelmente fermentada. A posição do alimento sugere ainda um depósito ritual intencional.
Onde o pão de 5.000 anos foi encontrado?
O pão de 5.000 anos apareceu em Küllüoba Höyük, assentamento da Anatólia, na atual Turquia. A escavação encontrou o alimento carbonizado no nível mais baixo de uma construção, logo a leste de uma porta, em uma área ocupada durante o início da Idade do Bronze.
A Universidade Bilecik Şeyh Edebali informa que a escavação é dirigida por Murat Türkteki. O material foi preservado por carbonização e por uma camada de terra que cobriu a fase antiga do edifício.
O que a análise revelou sobre a receita?
A composição mostrou trigo emmer moído grosseiramente, espécie antiga de cereal, misturado a uma pequena quantidade de lentilha. Fragmentos do eixo da espiga também ficaram presos na massa, sinal de que a farinha não havia sido totalmente peneirada antes do preparo.
Essa mistura torna o achado diferente de uma simples massa de cereal. A análise do pão preservado conseguiu recuperar ingredientes e etapas de preparo que normalmente desaparecem. A forma oval media cerca de 12 centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de espessura.
Que sinais apontam para massa sovada e fermentação?
No microscópio, os pesquisadores viram vazios de ar de tamanhos variados na superfície e no interior. Essas cavidades são compatíveis com uma massa que foi trabalhada antes do aquecimento. Elas também ajudam a explicar por que os autores consideram possível algum processo de fermentação.
A palavra importante é “possivelmente” fermentado. Os vazios sugerem essa hipótese, mas não funcionam como prova isolada de levedura. A pesquisa também aponta uma exposição breve ao calor, seguida de carbonização, condição que ajudou a preservar a estrutura interna do alimento por milênios.
A seguir listamos 4 pistas do preparo que a análise conseguiu recuperar no pão carbonizado:
- Trigo emmer: foi o cereal principal identificado na massa antiga.
- Lentilha: apareceu em pequena quantidade misturada ao cereal moído.
- Farinha pouco peneirada: fragmentos da espiga permaneceram incorporados ao alimento.
- Vazios de ar: indicam massa sovada e são compatíveis com possível fermentação.
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Por que o pão pode ter sido deixado como oferenda?
O local do achado pesa nessa interpretação. O pão foi encontrado perto da entrada, teve uma parte da borda removida e ficou coberto por cerca de 50 centímetros de solo estéril. Para os pesquisadores, a combinação não parece o descarte casual de comida queimada em uma cozinha.
A proposta é que o alimento tenha sido carbonizado e depositado de forma intencional durante o abandono ritual daquela estrutura. Isso não transforma cada pão antigo em oferenda. A leitura depende do ponto exato da descoberta, da camada arqueológica e das marcas preservadas naquele exemplar.
A seguir listamos 4 evidências do contexto que ajudam a entender a interpretação ritual apresentada pelos pesquisadores:
|Evidência
|Observação
|Interpretação
|Posição
|Perto da porta
|Depósito marcado no espaço
|Borda
|Parte ausente
|Possível quebra intencional
|Carbonização
|Alimento queimado
|Preservação e possível ritual
|Cobertura
|Solo estéril espesso
|Proteção após o depósito
O que o achado revela sobre aquela comunidade?
O alimento mostra que moradores de Küllüoba dominavam moagem, mistura e preparo de massa há cerca de cinco milênios. A receita com cereal e leguminosa indica escolhas específicas, enquanto os sinais microscópicos permitem observar técnicas que raramente sobrevivem em objetos arqueológicos comuns.
O mais marcante é que um alimento cotidiano virou uma fonte sobre tecnologia e ritual na Idade do Bronze. Trigo, lentilha, farinha pouco peneirada, massa trabalhada e posição junto à entrada formam um conjunto que preserva não só o pão, mas parte das decisões de quem o preparou.
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