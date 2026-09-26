EM FOCO Resumo da matéria 01 Pão ficou junto à porta O alimento carbonizado apareceu logo a leste de uma entrada em Küllüoba e sobreviveu protegido sob uma camada de solo estéril. 02 Trigo e lentilha Microscopia encontrou trigo emmer moído e pequena quantidade de lentilha, além de fragmentos que indicam farinha pouco peneirada. 03 Massa pode ter fermentado Vazios de ar na estrutura apontam para massa sovada e possivelmente fermentada antes de uma breve exposição ao calor.

Um pão de 5.000 anos sobreviveu carbonizado perto da entrada de uma casa da Idade do Bronze na atual Turquia. A análise mostrou trigo emmer moído, pequena quantidade de lentilha e sinais de uma massa sovada, possivelmente fermentada. A posição do alimento sugere ainda um depósito ritual intencional.

Onde o pão de 5.000 anos foi encontrado?

O pão de 5.000 anos apareceu em Küllüoba Höyük, assentamento da Anatólia, na atual Turquia. A escavação encontrou o alimento carbonizado no nível mais baixo de uma construção, logo a leste de uma porta, em uma área ocupada durante o início da Idade do Bronze.

A Universidade Bilecik Şeyh Edebali informa que a escavação é dirigida por Murat Türkteki. O material foi preservado por carbonização e por uma camada de terra que cobriu a fase antiga do edifício.

A presença de lentilha mostra que o alimento pode ter sido mais elaborado do que um pão feito apenas de cereal

O que a análise revelou sobre a receita?

A composição mostrou trigo emmer moído grosseiramente, espécie antiga de cereal, misturado a uma pequena quantidade de lentilha. Fragmentos do eixo da espiga também ficaram presos na massa, sinal de que a farinha não havia sido totalmente peneirada antes do preparo.

Essa mistura torna o achado diferente de uma simples massa de cereal. A análise do pão preservado conseguiu recuperar ingredientes e etapas de preparo que normalmente desaparecem. A forma oval media cerca de 12 centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de espessura.

Que sinais apontam para massa sovada e fermentação?

No microscópio, os pesquisadores viram vazios de ar de tamanhos variados na superfície e no interior. Essas cavidades são compatíveis com uma massa que foi trabalhada antes do aquecimento. Elas também ajudam a explicar por que os autores consideram possível algum processo de fermentação.

A palavra importante é “possivelmente” fermentado. Os vazios sugerem essa hipótese, mas não funcionam como prova isolada de levedura. A pesquisa também aponta uma exposição breve ao calor, seguida de carbonização, condição que ajudou a preservar a estrutura interna do alimento por milênios.

A seguir listamos 4 pistas do preparo que a análise conseguiu recuperar no pão carbonizado:

Trigo emmer: foi o cereal principal identificado na massa antiga.

foi o cereal principal identificado na massa antiga. Lentilha: apareceu em pequena quantidade misturada ao cereal moído.

apareceu em pequena quantidade misturada ao cereal moído. Farinha pouco peneirada: fragmentos da espiga permaneceram incorporados ao alimento.

fragmentos da espiga permaneceram incorporados ao alimento. Vazios de ar: indicam massa sovada e são compatíveis com possível fermentação.

Sinais encontrados na análise levantam a possibilidade de algum processo de fermentação durante o preparo

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Por que o pão pode ter sido deixado como oferenda?

O local do achado pesa nessa interpretação. O pão foi encontrado perto da entrada, teve uma parte da borda removida e ficou coberto por cerca de 50 centímetros de solo estéril. Para os pesquisadores, a combinação não parece o descarte casual de comida queimada em uma cozinha.

A proposta é que o alimento tenha sido carbonizado e depositado de forma intencional durante o abandono ritual daquela estrutura. Isso não transforma cada pão antigo em oferenda. A leitura depende do ponto exato da descoberta, da camada arqueológica e das marcas preservadas naquele exemplar.

A seguir listamos 4 evidências do contexto que ajudam a entender a interpretação ritual apresentada pelos pesquisadores:

DADOS EM FOCO Por que o contexto importa Evidências do pão antigo e o que elas indicam sobre seu preparo e depósito. Evidência Observação Interpretação Posição Perto da porta Depósito marcado no espaço Borda Parte ausente Possível quebra intencional Carbonização Alimento queimado Preservação e possível ritual Cobertura Solo estéril espesso Proteção após o depósito

O que o achado revela sobre aquela comunidade?

O alimento mostra que moradores de Küllüoba dominavam moagem, mistura e preparo de massa há cerca de cinco milênios. A receita com cereal e leguminosa indica escolhas específicas, enquanto os sinais microscópicos permitem observar técnicas que raramente sobrevivem em objetos arqueológicos comuns.

O mais marcante é que um alimento cotidiano virou uma fonte sobre tecnologia e ritual na Idade do Bronze. Trigo, lentilha, farinha pouco peneirada, massa trabalhada e posição junto à entrada formam um conjunto que preserva não só o pão, mas parte das decisões de quem o preparou.