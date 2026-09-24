Enterrada em um túmulo feminino na Baviera, uma cadeira dobrável de ferro atravessou cerca de 1.400 anos quase inteira. O móvel, de aproximadamente 70 por 45 centímetros quando fechado, revelou após tomografia incrustações de latão e detalhes que transformaram um achado raro em peça excepcional até hoje.
Onde a cadeira dobrável de 1.400 anos foi encontrada?
O móvel apareceu em 2022 em Endsee, na Francônia Média, durante uma escavação ligada a obras. Ele estava aos pés de uma mulher enterrada por volta do ano 600, dentro de uma sepultura que também continha joias, contas de vidro e outros objetos pessoais.
O assento dobrável foi retirado em bloco para não perder detalhes frágeis. Ainda fechado, media cerca de 70 por 45 centímetros. O ferro corroído escondia uma estrutura muito mais completa do que parecia durante a escavação, algo revelado posteriormente por exames de imagem.
O que a tomografia mostrou sobre o móvel?
A tomografia computadorizada mostrou que o quadro de ferro estava quase completo. Ela também revelou incrustações de metal não ferroso, identificadas como latão, usadas para formar desenhos sobre a superfície e transformar um objeto funcional em uma peça visualmente elaborada.
Depois da conservação, apareceram motivos de espirais, losangos e espinha de peixe. O móvel tem dois quadros ligados por um pino de eixo. Pequenas fendas nas barras horizontais provavelmente seguravam o assento, que pode ter sido feito com pele animal.
Por que essa cadeira medieval é tão rara?
O achado é apenas o segundo assento dobrável de ferro do início da Idade Média conhecido na Alemanha. A maioria dos exemplares europeus chegou ao presente apenas em partes, porque couro, madeira e outros componentes orgânicos costumam desaparecer no solo.
O contexto funerário também pesa. Cadeiras desse tipo aparecem em poucos túmulos e são interpretadas como objetos de prestígio. O fato de este exemplar ter sido colocado junto a uma mulher com adornos reforça a hipótese de que o assento marcava posição social elevada.
A seguir listamos quatro detalhes preservados que ajudam a reconhecer o achado e entender sua função:
- Estrutura de ferro: dois quadros ligados por um eixo formavam o mecanismo dobrável.
- Incrustações de latão: o metal colorido criava desenhos sobre a superfície escura.
- Assento orgânico: restos mineralizados sugerem uma superfície provavelmente feita com pele animal.
- Contexto funerário: a cadeira estava aos pés de uma mulher enterrada com objetos de prestígio.
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O que os 70 por 45 centímetros dizem sobre seu formato?
As medidas registradas correspondem ao móvel dobrado, não a uma cadeira aberta pronta para uso. Isso ajuda a entender a função portátil: os dois quadros de ferro se cruzavam e podiam ser fechados, reduzindo o volume quando o assento não era necessário.
O princípio do assento dobrável existe desde a Antiguidade. No exemplar de Endsee, porém, a combinação de estrutura preservada e decoração de latão oferece uma visão muito mais completa de como um móvel desse tipo podia parecer por volta do século VI.
A seguir listamos três dados centrais que resumem as características mais importantes documentadas para a peça:
|Aspecto
|Dado
|Importância
|Data
|Por volta de 600
|Cerca de 1.400 anos
|Tamanho fechado
|70 × 45 cm
|Formato portátil
|Materiais
|Ferro e latão
|Estrutura e decoração
O que essa cadeira revela sobre a sociedade medieval?
O achado mostra que um móvel portátil podia carregar valor social e simbólico, não apenas oferecer lugar para sentar. Ferro trabalhado, incrustações de latão e decoração geométrica exigiam tempo e habilidade, tornando a peça muito diferente de um objeto doméstico simples.
Depois de cerca de 1.400 anos no solo, a cadeira ainda preserva forma e ornamentos suficientes para reconstruir seu funcionamento. Isso transforma Endsee em uma rara janela para o mobiliário do início da Idade Média, período em que objetos completos de ferro e materiais orgânicos quase nunca sobrevivem.
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