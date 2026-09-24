Enterrada em um túmulo feminino na Baviera, uma cadeira dobrável de ferro atravessou cerca de 1.400 anos quase inteira. O móvel, de aproximadamente 70 por 45 centímetros quando fechado, revelou após tomografia incrustações de latão e detalhes que transformaram um achado raro em peça excepcional até hoje.

Onde a cadeira dobrável de 1.400 anos foi encontrada?

O móvel apareceu em 2022 em Endsee, na Francônia Média, durante uma escavação ligada a obras. Ele estava aos pés de uma mulher enterrada por volta do ano 600, dentro de uma sepultura que também continha joias, contas de vidro e outros objetos pessoais.

O assento dobrável foi retirado em bloco para não perder detalhes frágeis. Ainda fechado, media cerca de 70 por 45 centímetros. O ferro corroído escondia uma estrutura muito mais completa do que parecia durante a escavação, algo revelado posteriormente por exames de imagem.

As peças de latão mostram que funcionalidade e decoração podiam aparecer juntas no mesmo objeto

O que a tomografia mostrou sobre o móvel?

A tomografia computadorizada mostrou que o quadro de ferro estava quase completo. Ela também revelou incrustações de metal não ferroso, identificadas como latão, usadas para formar desenhos sobre a superfície e transformar um objeto funcional em uma peça visualmente elaborada.

Depois da conservação, apareceram motivos de espirais, losangos e espinha de peixe. O móvel tem dois quadros ligados por um pino de eixo. Pequenas fendas nas barras horizontais provavelmente seguravam o assento, que pode ter sido feito com pele animal.

Por que essa cadeira medieval é tão rara?

O achado é apenas o segundo assento dobrável de ferro do início da Idade Média conhecido na Alemanha. A maioria dos exemplares europeus chegou ao presente apenas em partes, porque couro, madeira e outros componentes orgânicos costumam desaparecer no solo.

O contexto funerário também pesa. Cadeiras desse tipo aparecem em poucos túmulos e são interpretadas como objetos de prestígio. O fato de este exemplar ter sido colocado junto a uma mulher com adornos reforça a hipótese de que o assento marcava posição social elevada.

A seguir listamos quatro detalhes preservados que ajudam a reconhecer o achado e entender sua função:

Estrutura de ferro: dois quadros ligados por um eixo formavam o mecanismo dobrável.

dois quadros ligados por um eixo formavam o mecanismo dobrável. Incrustações de latão: o metal colorido criava desenhos sobre a superfície escura.

o metal colorido criava desenhos sobre a superfície escura. Assento orgânico: restos mineralizados sugerem uma superfície provavelmente feita com pele animal.

restos mineralizados sugerem uma superfície provavelmente feita com pele animal. Contexto funerário: a cadeira estava aos pés de uma mulher enterrada com objetos de prestígio.

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Encontrar uma cadeira quase completa permite observar detalhes que normalmente aparecem apenas em fragmentos

O que os 70 por 45 centímetros dizem sobre seu formato?

As medidas registradas correspondem ao móvel dobrado, não a uma cadeira aberta pronta para uso. Isso ajuda a entender a função portátil: os dois quadros de ferro se cruzavam e podiam ser fechados, reduzindo o volume quando o assento não era necessário.

O princípio do assento dobrável existe desde a Antiguidade. No exemplar de Endsee, porém, a combinação de estrutura preservada e decoração de latão oferece uma visão muito mais completa de como um móvel desse tipo podia parecer por volta do século VI.

A seguir listamos três dados centrais que resumem as características mais importantes documentadas para a peça:

DADOS EM FOCO A cadeira de Endsee Resumo de idade, tamanho e materiais do assento medieval Aspecto Dado Importância Data Por volta de 600 Cerca de 1.400 anos Tamanho fechado 70 × 45 cm Formato portátil Materiais Ferro e latão Estrutura e decoração

O que essa cadeira revela sobre a sociedade medieval?

O achado mostra que um móvel portátil podia carregar valor social e simbólico, não apenas oferecer lugar para sentar. Ferro trabalhado, incrustações de latão e decoração geométrica exigiam tempo e habilidade, tornando a peça muito diferente de um objeto doméstico simples.

Depois de cerca de 1.400 anos no solo, a cadeira ainda preserva forma e ornamentos suficientes para reconstruir seu funcionamento. Isso transforma Endsee em uma rara janela para o mobiliário do início da Idade Média, período em que objetos completos de ferro e materiais orgânicos quase nunca sobrevivem.