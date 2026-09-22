EM FOCO Resumo da matéria 01 Frase contra piolhos Sete palavras gravadas no pente pedem que a própria presa elimine os piolhos do cabelo e da barba. 02 Objeto de uso real Os dois lados tinham dentes diferentes, e um vestígio microscópico de piolho reforça a função prática do utensílio. 03 Escrita no cotidiano A mensagem mostra o alfabeto cananeu aplicado a uma preocupação pessoal, não apenas a registros solenes ou oficiais.

Um objeto minúsculo preservou por 3.700 anos uma mensagem surpreendentemente cotidiana da Idade do Bronze. O pente de marfim cananeu traz sete palavras contra os piolhos. A inscrição transforma uma antiga peça de higiene em registro raro da escrita alfabética e dos cuidados pessoais com cabelo e barba.

O que torna esse pente de marfim tão raro?

O objeto foi encontrado em Laquis, antigo centro cananeu. Pequeno e gasto pelo tempo, ele mede cerca de 3,5 por 2,5 centímetros. O formato mostra que não era peça decorativa: seus dois lados tinham dentes com funções diferentes.

De um lado, o pente tinha seis dentes grossos, usados para desembaraçar o cabelo. Do outro, havia 14 dentes finos, próprios para retirar piolhos e lêndeas. Os dentes se quebraram na Antiguidade, mas suas bases ainda permitem entender como o utensílio funcionava.

O texto mostra que um problema cotidiano já incomodava pessoas que viveram milhares de anos atrás

O que está escrito nas sete palavras cananeias?

O estudo acadêmico do pente descreve 17 letras gravadas em estilo pictográfico antigo. Juntas, elas formam sete palavras, algo muito mais informativo do que inscrições curtas com apenas nomes ou termos isolados.

A leitura proposta pelos autores equivale a “que esta presa elimine os piolhos do cabelo e da barba”. A frase cananeia completa não fala de reis, guerras ou impostos. Ela registra um desejo privado ligado ao uso do próprio objeto em que foi gravada.

Por que a frase fala justamente sobre piolhos?

A ligação com os piolhos não depende apenas da tradução. O exame microscópico encontrou restos de um piolho em um dos dentes finos, com cerca de 0,5 a 0,6 milímetro. O achado combina a inscrição com sinais físicos do uso do pente.

Isso aproxima a escrita antiga de um problema corporal comum. O cuidado com cabelo e barba aparece ligado a um objeto caro, pois o marfim vinha de presa de elefante. Mesmo um item de luxo podia ser usado contra parasitas presentes na rotina.

A seguir listamos quatro pistas do pente que conectam a frase gravada ao uso cotidiano do objeto:

Tamanho reduzido: cerca de 3,5 por 2,5 centímetros, espaço suficiente para uma inscrição de 17 letras.

cerca de 3,5 por 2,5 centímetros, espaço suficiente para uma inscrição de 17 letras. Dentes grossos: seis bases indicam a parte usada para desembaraçar o cabelo.

seis bases indicam a parte usada para desembaraçar o cabelo. Dentes finos: 14 bases mostram o lado voltado à retirada de piolhos e lêndeas.

14 bases mostram o lado voltado à retirada de piolhos e lêndeas. Vestígio microscópico: restos de piolho em um dente reforçam a função indicada pela frase.

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Letras minúsculas permaneceram gravadas no marfim durante séculos antes de serem identificadas.

O que o objeto revela sobre o alfabeto cananeu?

A data proposta fica por volta de 1700 a.C., quando o alfabeto cananeu ainda estava em fase inicial. As 17 letras minúsculas foram riscadas numa superfície pequena e irregular, o que mostra habilidade para escrever em um suporte muito diferente de pedra monumental.

O detalhe mais marcante é o conteúdo. A escrita aparece dentro de uma tarefa doméstica e pessoal, não apenas em registros solenes. Esse uso cotidiano do alfabeto amplia a visão sobre onde a escrita podia circular e que tipos de necessidade ela já registrava.

A seguir listamos três elementos centrais que resumem o que o pente conserva sobre escrita, material e função:

DADOS EM FOCO O que o pente preserva Resumo de material, escrita e função observados no pente cananeu. Aspecto Evidência O que indica Material Marfim de presa de elefante Objeto caro e cuidadosamente produzido Escrita 17 letras em sete palavras Frase completa ligada à vida cotidiana Função Dentes finos e vestígio de piolho Uso para retirar parasitas do cabelo

Por que um pente tão pequeno importa para a arqueologia?

O valor do objeto está justamente na combinação de evidências. A inscrição cananeia pode ser lida, o desenho do pente indica sua função e o vestígio do parasita reforça o uso. Linguagem, ferramenta e rotina aparecem preservadas na mesma peça.

Por isso, o pente de marfim chama atenção muito além de sua idade. Em poucos centímetros, ele mostra que uma das primeiras frases completas em cananeu tratava de uma preocupação simples e reconhecível até hoje: livrar cabelo e barba de piolhos.