EM FOCO Resumo da matéria 01 Vidro romano alterado O fragmento foi produzido entre o século I a.C. e o século I d.C. e recuperado perto da antiga Aquileia. 02 Camadas em nanoescala Corrosão e nova deposição de sílica formaram centenas de camadas ordenadas, responsáveis pelas cores e pelo brilho metálico. 03 Cristal que filtra luz A estrutura funciona como um cristal fotônico, refletindo faixas específicas de luz e chegando a valores muito altos de refletância.

Um fragmento de vidro romano enterrado perto de Aquileia passou séculos reagindo com água, solo e minerais até criar uma superfície dourada. Em escala nanométrica, essa corrosão organizou sílica em camadas tão regulares que o material passou a refletir e selecionar comprimentos de onda como um cristal fotônico.

Onde esse vidro romano foi encontrado?

O fragmento apareceu em solo argiloso nos arredores da antiga cidade de Aquileia, no nordeste da Itália, durante uma prospecção arqueológica em 2012. A composição confirmou um vidro de sílica, soda e cal típico do período romano, produzido entre o século I a.C. e o século I d.C.

Por dentro, o material ainda preserva a cor verde-escura original. Por fora, séculos de contato com o ambiente criaram uma pátina iridescente de até milímetros, com áreas azuis e douradas. A diferença entre núcleo e superfície permitiu acompanhar como o vidro foi sendo transformado lentamente.

Camadas extremamente finas se formaram no vidro e passaram a produzir efeitos especiais sobre a luz

Como o vidro formou um cristal fotônico sozinho?

O processo não exigiu um artesão romano planejando a estrutura. Água subterrânea, pH do solo e corrosão retiraram elementos do vidro e favoreceram nova deposição de sílica. O artigo da PNAS descreve essa reorganização como autoformação em escala nano e micrométrica.

A sílica acabou organizada em nanolamelas alternadas, com regiões mais e menos densas. Quando várias dessas camadas se repetem com grande regularidade, elas passam a interagir com a luz de maneira previsível, refletindo certas faixas e deixando outras atravessarem ou mudarem de direção.

Por que essas camadas conseguem controlar a luz?

Cada conjunto regular funciona de modo parecido com um refletor de Bragg, estrutura em camadas que reforça a reflexão de determinados comprimentos de onda. Como as espessuras variam ao longo da pátina, diferentes partes refletem azul, verde, vermelho ou uma combinação ampla que parece dourada.

A Universidade Tufts explica que cristais fotônicos modernos são usados em filtros, espelhos, lasers e componentes ópticos. O curioso é encontrar um arranjo comparável produzido lentamente pela alteração natural de um objeto antigo.

A seguir listamos 4 etapas da transformação que ajudam a visualizar como o vidro comum ganhou uma resposta óptica tão organizada:

Corrosão: água e solo alteraram lentamente a superfície original do vidro.

água e solo alteraram lentamente a superfície original do vidro. Dissolução: componentes móveis foram retirados enquanto a região superficial mudava de composição.

componentes móveis foram retirados enquanto a região superficial mudava de composição. Reprecipitação: sílica voltou a se organizar em partículas e lâminas muito finas.

sílica voltou a se organizar em partículas e lâminas muito finas. Interferência: camadas repetidas passaram a refletir faixas específicas da luz.

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A estrutura chamou atenção por lembrar materiais que hoje precisam ser produzidos de maneira controlada

O que torna a pátina desse fragmento diferente?

Vidros escavados costumam apresentar iridescência, mas este caso mostrou uma ordem excepcional. A pátina contém centenas de camadas e domínios nanométricos muito regulares. Algumas regiões atingiram refletância próxima de 90%, comportamento que os pesquisadores compararam ao de um espelho dourado.

O contraste fica ainda mais claro porque vidro comum é amorfo, sem a ordem cristalina de longo alcance típica de um cristal. Aqui, não foi o núcleo inteiro que cristalizou: foi a superfície corroída que formou uma estrutura fotônica altamente organizada.

A seguir listamos 3 medidas do fragmento que resumem sua idade aproximada, a escala das camadas e a força da reflexão:

DADOS EM FOCO O vidro romano em números Resumo de cronologia, escala estrutural e resposta óptica observadas no fragmento. Característica Valor Significado Datação século I a.C. a I d.C. Produção no período romano Lamelas escala nanométrica Estrutura óptica muito fina Refletância até cerca de 90% Resposta próxima a espelho

O que esse vidro antigo pode ensinar à tecnologia moderna?

O interesse não está em copiar dois milênios de espera, mas em entender como a natureza montou as camadas. Se os mecanismos de dissolução, pH e deposição forem acelerados e controlados, eles podem inspirar maneiras diferentes de fabricar materiais ópticos ordenados sem montar cada camada separadamente.

Assim, o vidro romano funciona ao mesmo tempo como artefato arqueológico e experimento de longa duração. O objeto nasceu com uma função antiga, ficou enterrado por séculos e terminou oferecendo aos materiais modernos uma estrutura que seus fabricantes originais nunca planejaram produzir.