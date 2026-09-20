EM FOCO Resumo da matéria 01 Cinco rostos tartéssicos Cinco relevos antropomorfos do século V a.C. apareceram em Casas del Turuñuelo, no sudoeste da Espanha. 02 Duas figuras femininas Dois rostos quase completos mostram mulheres com grandes brincos, abrindo novas pistas sobre roupas, joias e personagens tartéssicos. 03 Mudança de paradigma O achado contrariou a ideia de que a arte tartéssica evitava representações humanas e ampliou o repertório conhecido dessa cultura.

Cinco rostos mudaram uma imagem construída durante décadas sobre Tartesso. Os rostos tartéssicos de Casas del Turuñuelo, na Espanha, foram esculpidos no século V a.C. e incluem duas figuras femininas quase completas. Antes deles, não eram conhecidas representações humanas desse tipo ligadas à cultura tartéssica.

Onde os cinco rostos tartéssicos foram encontrados?

Os relevos apareceram em Casas del Turuñuelo, sítio arqueológico de Guareña, na província espanhola de Badajoz. Eles pertencem ao século V a.C., fase final da cultura de Tartesso, e foram recuperados no setor leste de um grande edifício escavado pelo IAM-CSIC.

O conjunto é formado por cinco relevos antropomorfos. Dois estão quase completos e mostram figuras femininas com brincos destacados; outra peça foi interpretada como um jovem guerreiro, enquanto os fragmentos restantes preservam menos detalhes e exigem estudo antes de qualquer identificação mais precisa.

Os rostos apareceram em um conjunto que oferece novas pistas sobre costumes e crenças da época – Imagem ilustrativa

Por que esses rostos mudam o que se sabia sobre a arte tartéssica?

Antes do achado, a cultura tartéssica era frequentemente descrita como anicônica em parte de sua arte religiosa, com divindades representadas por pedras sagradas, animais ou motivos vegetais. Os rostos colocaram figuras humanas explícitas dentro desse repertório e forçaram uma revisão dessa imagem.

Por isso os pesquisadores falaram em mudança de paradigma. Não significa que toda a arte de Tartesso passe a ser figurativa; significa que agora existe evidência concreta de rostos humanos em um contexto tartéssico, algo que não fazia parte do quadro arqueológico conhecido até então.

Quem podem ser as figuras representadas nos relevos?

As duas figuras femininas quase completas usam brincos grandes e elaborados, semelhantes a peças conhecidas da ourivesaria tartéssica. Esse detalhe permite estudar como certas joias poderiam ser usadas no corpo e abre espaço para discutir o status das personagens retratadas.

A hipótese inicial sugeriu que poderiam representar divindades ou pessoas de alta posição, mas essa identificação não está fechada. Outro rosto tem traços associados a um guerreiro. Como as peças foram encontradas fragmentadas, contexto e comparação continuam sendo essenciais para interpretar quem aparece nelas.

A seguir listamos 4 pistas dos relevos que ajudam a entender o que realmente pode ser observado no conjunto:

Rostos: são as primeiras representações humanas desse tipo conhecidas em contexto tartéssico.

são as primeiras representações humanas desse tipo conhecidas em contexto tartéssico. Brincos: aparecem com destaque nas duas figuras femininas mais completas.

aparecem com destaque nas duas figuras femininas mais completas. Guerreiro: uma das peças foi interpretada como personagem masculino jovem.

uma das peças foi interpretada como personagem masculino jovem. Fragmentação: duas figuras estão menos preservadas e limitam identificações seguras.

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O que o contexto de Casas del Turuñuelo acrescenta à descoberta?

O sítio faz parte de um programa amplo do Instituto de Arqueologia de Mérida, que estuda arquitetura, território e cultura material tartéssica no vale médio do Guadiana. Os rostos surgiram dentro de um edifício excepcionalmente preservado e cercado por outros achados incomuns.

Entre eles está um grande sacrifício de animais, principalmente cavalos, documentado no pátio do edifício. Esse contexto ritual e arquitetônico torna os relevos mais importantes porque eles podem ser analisados junto de espaços, objetos e práticas preservadas no mesmo complexo arqueológico.

A seguir listamos 3 dados do conjunto que resumem a escala e a cronologia dessa descoberta espanhola:

DADOS EM FOCO Os rostos de Turuñuelo Dados que resumem quantidade, data e contexto dos relevos antropomorfos de Casas del Turuñuelo Dado Valor O que representa Relevos 5 Número de figuras antropomorfas recuperadas Data Século V a.C. Período em que as peças foram produzidas Local Setor leste Área do edifício onde o conjunto apareceu

Por que cinco rostos podem mudar uma cultura inteira nos livros?

Uma descoberta arqueológica muda interpretações quando apresenta algo que o modelo anterior não explicava. Esses cinco rostos humanos fazem exatamente isso: acrescentam um tipo de representação que faltava ao repertório conhecido de Tartesso e obrigam pesquisadores a rever afirmações antigas sobre sua arte.

O efeito não está em resolver todas as perguntas, mas em criar novas. Casas del Turuñuelo deu rosto a Tartesso de maneira literal, revelando personagens, adornos e escolhas artísticas que estavam ausentes das evidências anteriores e ampliando a imagem de uma cultura ainda cheia de lacunas.