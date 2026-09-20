Uma faixa pétrea do Neolítico reapareceu vários metros abaixo do Adriático. A estrada submersa de Korčula, na Croácia, mede cerca de 4 metros de largura e se liga ao sítio de Soline. Com aproximadamente 7 mil anos, o conjunto permanece sob água e sedimentos, preservando parte daquela antiga paisagem costeira.
Onde a estrada de pedra foi encontrada sob o mar?
O achado fica na baía de Soline, perto da ilha croata de Korčula. A estrutura de pedra aparece associada a um assentamento neolítico hoje submerso, localizado a poucos quilômetros da cidade e estudado por arqueólogos em campanhas de mergulho.
A faixa divulgada em 2023 tem cerca de 4 metros de largura e foi interpretada como parte de uma ligação entre o antigo núcleo e a costa. Placas de pedra cuidadosamente colocadas ficaram cobertas por lama e água após milênios de transformação do litoral.
Como os arqueólogos chegaram à idade de cerca de 7 mil anos?
Os materiais recuperados no sítio incluem cerâmica decorada, ferramentas de pedra e osso e restos de alimentação. Um estudo ligado à Universidade de Zadar coloca o uso do assentamento na metade do quinto milênio a.C., dentro do Neolítico tardio do Adriático.
Essa cronologia leva o conjunto para perto de 7 mil anos de idade. A associação entre estruturas, cerâmica e outros vestígios é importante porque a estrada não aparece sozinha: ela faz parte de um ambiente arqueológico maior, com sinais de ocupação humana prolongada.
O que existia em Soline antes de o mar cobrir o local?
Soline não era apenas uma passagem. As escavações definiram um assentamento sobre área artificialmente modificada, cercado por uma estrutura de pedra e ligado ao território próximo. O conjunto inclui indícios de atividades domésticas, descarte de alimentos e produção de ferramentas.
A cerâmica permite associar o sítio à chamada cultura de Hvar, conhecida no Adriático durante o Neolítico tardio. Lâminas de sílex, pontas, utensílios de osso e restos orgânicos ajudam a reconstruir um cotidiano costeiro que hoje está escondido sob o mar.
A seguir listamos 4 vestígios de Soline que mostram por que o local é mais do que uma estrada isolada:
- Cerâmica: fragmentos decorados ajudam a situar o assentamento no Neolítico tardio.
- Sílex: lâminas e pontas registram atividades de corte e produção de ferramentas.
- Ossos: objetos trabalhados e restos animais preservam sinais do cotidiano.
- Muros: estruturas de pedra delimitavam partes do antigo assentamento costeiro.
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Como uma estrada neolítica acabou vários metros abaixo da água?
O fator principal foi a elevação do nível do mar ao longo de milênios. O sítio que hoje aparece entre aproximadamente 4 e 5 metros de profundidade ficava em uma paisagem costeira diferente quando era ocupado, antes de o Adriático avançar sobre aquela área.
Essa mudança transformou um espaço habitado em paisagem arqueológica submersa. Sedimentos e água esconderam estruturas, enquanto partes de madeira, pedra e cerâmica permaneceram preservadas em condições que permitiram aos arqueólogos reconhecer caminhos, muros e áreas internas do assentamento.
A seguir listamos 3 medidas do sítio que ajudam a visualizar a escala dessa descoberta submersa:
|Elemento
|Medida
|O que indica
|Estrada
|Cerca de 4 m
|Largura da faixa de pedras divulgada pela equipe
|Profundidade
|4 a 4,7 m
|Faixa em que estruturas do sítio aparecem hoje
|Ligação antiga
|Cerca de 40 m
|Extensão aproximada da passagem associada ao continente insular
O que a estrada revela sobre comunidades costeiras do Neolítico?
A descoberta mostra que grupos neolíticos podiam modificar de forma planejada a costa, transportar pedra e construir ligações dentro de um assentamento. Isso exige organização do trabalho e conhecimento detalhado de um ambiente que combinava terra, águas rasas e recursos marinhos.
Sete mil anos depois, a estrada continua útil de outra forma: ela ajuda a reconstruir uma costa que deixou de existir. Soline mostra que parte da pré-história do Adriático não está apenas em cavernas ou no solo, mas também debaixo do mar que avançou sobre antigos lugares de vida.
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