EM FOCO Resumo da matéria 01 Paisagem em miniatura Canais, depressões e saliências no chão do abrigo foram associados a rios, vales e áreas úmidas da paisagem ao redor. 02 Água fazia parte A chuva podia correr pelos sulcos escavados, transformando o relevo gravado em uma representação dinâmica dos cursos de água. 03 Mapa com cautela Os autores dizem que não é um mapa moderno, mas um modelo tridimensional em miniatura de um território paleolítico.

Há mais de 13 mil anos, pessoas alteraram o chão de um abrigo rochoso perto de Paris. O mapa 3D paleolítico de Ségognole 3 reúne sulcos e volumes associados a rios, vales e áreas úmidas vizinhas. A chuva podia atravessar esses canais, tornando a representação tridimensional funcional dentro do abrigo.

O que foi moldado no chão do abrigo Ségognole 3?

O abrigo francês de Ségognole 3 guarda marcas atribuídas ao Paleolítico Superior. No piso, pesquisadores identificaram sulcos, bacias e saliências modificados para reproduzir elementos do relevo próximo, formando uma composição tridimensional que vai além de uma gravura plana.

A leitura compara essas formas com vales, cursos de água e zonas baixas da paisagem do entorno. O ponto central não é uma semelhança decorativa isolada: várias feições aparecem organizadas como partes conectadas de um território conhecido por quem ocupou o abrigo.

O relevo natural da caverna pode ter sido aproveitado para representar características do território – Imagem ilustrativa

Por que os pesquisadores falam em um mapa 3D paleolítico?

A proposta ganha força porque o piso combina forma e posição. Ele não mostra apenas linhas que poderiam representar rios: volumes naturais foram aproveitados e trabalhados para lembrar elevações, depressões e conexões existentes fora do abrigo, como um pequeno relevo modelado em pedra.

Mesmo assim, os autores evitam tratar o objeto como um mapa de navegação com escala, direção e distâncias. A ideia é outra: uma representação tridimensional de como a paisagem funciona, especialmente do caminho que a água percorre entre partes altas e baixas.

Como a água fazia esse modelo funcionar?

A água é uma peça decisiva da interpretação. Parte da chuva infiltrada podia entrar no abrigo e seguir canais gravados no arenito, passando por pequenas bacias e desníveis. Isso criava fluxos visíveis dentro do modelo, em vez de deixar a paisagem representada totalmente parada.

Os pesquisadores relacionaram esses trajetos aos cursos de água naturais próximos. A correspondência entre sulcos, depressões e relevo externo levou à hipótese de que o piso encenava o funcionamento hidrológico do território, mostrando convergência de vales, escoamento e formação de áreas alagadas.

A seguir listamos 4 elementos do modelo que ajudam a entender por que a água é tão importante nessa interpretação:

Sulcos: direcionavam pequenos fluxos pelo piso de arenito.

direcionavam pequenos fluxos pelo piso de arenito. Bacias: acumulavam água em pontos baixos do abrigo.

acumulavam água em pontos baixos do abrigo. Saliências: funcionavam como divisores entre trajetos diferentes.

funcionavam como divisores entre trajetos diferentes. Desníveis: faziam a água passar de uma parte para outra do modelo.

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A idade do conjunto coloca a possível representação milhares de anos antes dos mapas modernos – Imagem ilustrativa

O que diferencia esse achado de um mapa moderno?

A própria equipe ligada à Mines Paris – PSL apresenta o achado como uma possível representação tridimensional muito antiga. A diferença é que o piso não oferece legenda, escala ou rota, características esperadas em mapas usados hoje para orientação.

O que existe é uma miniatura funcional da paisagem, construída com formas naturais e intervenções humanas. Por isso, a expressão “mapa 3D” resume a ideia para o público, enquanto o estudo prefere explicar que se trata de um modelo do território e de seus fluxos.

A seguir listamos 3 diferenças principais que separam o piso paleolítico de um mapa moderno:

DADOS EM FOCO Modelo paleolítico e mapa moderno Diferenças entre a representação tridimensional de Ségognole 3 e um mapa moderno Aspecto Ségognole 3 Mapa moderno Forma Relevo físico em arenito Representação gráfica ou digital Água Fluxo real pelos sulcos Símbolo ou camada cartográfica Uso conhecido Interpretação territorial Orientação, medida e localização

Por que o achado muda a leitura da arte paleolítica?

O piso amplia a noção do que podia ser representado no mundo paleolítico. Em vez de somente animais ou sinais gravados em superfícies, o abrigo pode guardar uma tentativa de reproduzir relações espaciais entre relevo e água, usando o próprio espaço como suporte.

A força do achado está justamente na combinação de observação, pedra e água. Se a interpretação continuar sustentada por novas análises, Ségognole 3 mostra que pessoas de mais de 13 mil anos atrás não apenas viam a paisagem, mas também podiam recriar seu funcionamento em miniatura.