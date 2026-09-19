No subsolo de um prédio comercial de Londres, arqueólogos encontraram partes da primeira basílica da cidade romana. As paredes da basílica de Londínio chegam a 4 metros de profundidade e sobreviveram por quase 2.000 anos sob construções modernas perto do Leadenhall Market. O achado surgiu em trincheiras de teste.
Onde a primeira basílica romana de Londres reapareceu?
Os vestígios ficam sob 85 Gracechurch Street, perto do Leadenhall Market, no centro financeiro atual. O ponto está sobre a área norte do primeiro fórum de Londínio, a cidade fundada pelos romanos no local da Londres moderna.
Arqueólogos abriram pequenas trincheiras de teste no porão antes de uma nova obra. Em vez de fragmentos isolados, apareceram fundações maciças e paredes feitas com sílex, ragstone e telhas romanas, mostrando que partes importantes do edifício continuavam preservadas.
Qual era o tamanho das paredes encontradas?
A Historic England registra trechos com mais de 10 metros de comprimento, cerca de 1 metro de largura e até 4 metros de profundidade. A escala ajuda a explicar por que a estrutura pública dominava aquela parte da cidade romana.
A primeira basílica teria sido construída no fim dos anos 70 ou nos anos 80 d.C., durante o governo de Agrícola. O fórum ocupava uma área próxima à de um campo de futebol e funcionou por período curto antes de ser ampliado.
Para que servia a basílica de Londínio?
A basílica fazia parte do fórum romano, centro de negócios e governo. Ali se cruzavam decisões administrativas, julgamentos, comércio e encontros públicos. A localização elevada e o provável edifício de dois andares também reforçavam a presença do poder romano na cidade.
As fundações descobertas podem pertencer ao Tribunal, área onde magistrados e autoridades tomavam decisões em um palco elevado. Isso torna o achado mais específico do que uma parede antiga: ele pode marcar justamente uma das zonas mais importantes do complexo.
A seguir listamos 4 funções do complexo que ajudam a entender por que aquela área era central em Londínio:
- Governo: autoridades administravam assuntos da cidade e possivelmente de uma área maior da Britânia.
- Justiça: a basílica abrigava atividades judiciais e decisões de magistrados.
- Comércio: o fórum reunia circulação de mercadorias, lojas e negócios.
- Vida pública: a praça recebia encontros, anúncios e outras atividades coletivas.
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Como uma construção romana sobreviveu sob prédios modernos?
A profundidade das fundações ajudou parte da estrutura romana a escapar de intervenções posteriores. Os arqueólogos esperavam danos causados por edifícios mais novos, porém os testes mostraram níveis de preservação maiores do que o previsto, inclusive em paredes muito espessas.
O primeiro fórum também teve uma história curta. Cerca de 20 anos depois, outro complexo muito maior começou a ser erguido ao redor dele. A primeira basílica foi desmontada em partes, mas suas fundações profundas permaneceram enterradas e acabaram incorporadas ao subsolo urbano.
A seguir listamos 3 etapas da transformação que explicam como o local mudou sem apagar toda a construção antiga:
|Etapa
|O que mudou
|O que ficou
|Fim do século I
|Primeiro fórum é construído
|Fundações da basílica
|Início do século II
|Segundo fórum substitui o primeiro
|Partes profundas permanecem
|Época moderna
|Prédios ocupam o terreno
|Muros sobrevivem no subsolo
O que acontecerá com os vestígios encontrados?
O achado alterou o projeto de desenvolvimento de 85 Gracechurch Street. Os planos passaram a prever preservação e exposição pública dos restos, integrando a arqueologia ao novo edifício em vez de simplesmente cobrir novamente as paredes depois da investigação.
A escavação não revelou toda a basílica, e esse limite é importante. Mesmo assim, os trechos conhecidos colocam uma parte do primeiro centro cívico de Londres dentro de um edifício contemporâneo, unindo no mesmo endereço quase dois milênios de construção, demolição e reaproveitamento urbano.
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