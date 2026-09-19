EM FOCO Resumo da matéria 01 Sob um escritório As estruturas apareceram no porão de 85 Gracechurch Street, em uma área já conhecida por concentrar o antigo fórum romano. 02 Paredes monumentais Alguns trechos passam de 10 metros de comprimento, têm cerca de 1 metro de largura e chegam a 4 metros de profundidade. 03 Coração de Londínio A basílica reunia funções políticas, judiciais, comerciais e administrativas junto ao primeiro fórum da cidade.

No subsolo de um prédio comercial de Londres, arqueólogos encontraram partes da primeira basílica da cidade romana. As paredes da basílica de Londínio chegam a 4 metros de profundidade e sobreviveram por quase 2.000 anos sob construções modernas perto do Leadenhall Market. O achado surgiu em trincheiras de teste.

Onde a primeira basílica romana de Londres reapareceu?

Os vestígios ficam sob 85 Gracechurch Street, perto do Leadenhall Market, no centro financeiro atual. O ponto está sobre a área norte do primeiro fórum de Londínio, a cidade fundada pelos romanos no local da Londres moderna.

Arqueólogos abriram pequenas trincheiras de teste no porão antes de uma nova obra. Em vez de fragmentos isolados, apareceram fundações maciças e paredes feitas com sílex, ragstone e telhas romanas, mostrando que partes importantes do edifício continuavam preservadas.

O achado ajuda a reconstruir uma área importante da cidade durante o período de domínio romano – Imagem ilustrativa

Qual era o tamanho das paredes encontradas?

A Historic England registra trechos com mais de 10 metros de comprimento, cerca de 1 metro de largura e até 4 metros de profundidade. A escala ajuda a explicar por que a estrutura pública dominava aquela parte da cidade romana.

A primeira basílica teria sido construída no fim dos anos 70 ou nos anos 80 d.C., durante o governo de Agrícola. O fórum ocupava uma área próxima à de um campo de futebol e funcionou por período curto antes de ser ampliado.

Para que servia a basílica de Londínio?

A basílica fazia parte do fórum romano, centro de negócios e governo. Ali se cruzavam decisões administrativas, julgamentos, comércio e encontros públicos. A localização elevada e o provável edifício de dois andares também reforçavam a presença do poder romano na cidade.

As fundações descobertas podem pertencer ao Tribunal, área onde magistrados e autoridades tomavam decisões em um palco elevado. Isso torna o achado mais específico do que uma parede antiga: ele pode marcar justamente uma das zonas mais importantes do complexo.

A seguir listamos 4 funções do complexo que ajudam a entender por que aquela área era central em Londínio:

Governo: autoridades administravam assuntos da cidade e possivelmente de uma área maior da Britânia.

autoridades administravam assuntos da cidade e possivelmente de uma área maior da Britânia. Justiça: a basílica abrigava atividades judiciais e decisões de magistrados.

a basílica abrigava atividades judiciais e decisões de magistrados. Comércio: o fórum reunia circulação de mercadorias, lojas e negócios.

o fórum reunia circulação de mercadorias, lojas e negócios. Vida pública: a praça recebia encontros, anúncios e outras atividades coletivas.

Leia também: Artefato de resina com até 55 mil anos é o mais antigo feito de planta fora da África e indica uma rota esquecida até o Pacífico

Paredes antigas sobreviveram sob uma das regiões urbanas mais transformadas ao longo dos séculos – Imagem ilustrativa

Como uma construção romana sobreviveu sob prédios modernos?

A profundidade das fundações ajudou parte da estrutura romana a escapar de intervenções posteriores. Os arqueólogos esperavam danos causados por edifícios mais novos, porém os testes mostraram níveis de preservação maiores do que o previsto, inclusive em paredes muito espessas.

O primeiro fórum também teve uma história curta. Cerca de 20 anos depois, outro complexo muito maior começou a ser erguido ao redor dele. A primeira basílica foi desmontada em partes, mas suas fundações profundas permaneceram enterradas e acabaram incorporadas ao subsolo urbano.

A seguir listamos 3 etapas da transformação que explicam como o local mudou sem apagar toda a construção antiga:

DADOS EM FOCO Do fórum ao prédio moderno Etapas da área, mudanças e vestígios relacionados à basílica de Londínio Etapa O que mudou O que ficou Fim do século I Primeiro fórum é construído Fundações da basílica Início do século II Segundo fórum substitui o primeiro Partes profundas permanecem Época moderna Prédios ocupam o terreno Muros sobrevivem no subsolo

O que acontecerá com os vestígios encontrados?

O achado alterou o projeto de desenvolvimento de 85 Gracechurch Street. Os planos passaram a prever preservação e exposição pública dos restos, integrando a arqueologia ao novo edifício em vez de simplesmente cobrir novamente as paredes depois da investigação.

A escavação não revelou toda a basílica, e esse limite é importante. Mesmo assim, os trechos conhecidos colocam uma parte do primeiro centro cívico de Londres dentro de um edifício contemporâneo, unindo no mesmo endereço quase dois milênios de construção, demolição e reaproveitamento urbano.