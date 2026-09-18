EM FOCO Resumo da matéria 01 Azul atravessava a superfície Grãos de cuprorivaíta foram identificados não apenas na pintura, mas até 3 milímetros dentro da camada fina de argamassa. 02 Mistura foi intencional A distribuição não combina com simples penetração durante a pintura e indica que o pigmento foi misturado diretamente à cal. 03 Fundo imitava ambiente marinho Os fragmentos pertenciam a uma decoração com motivos aquáticos, interpretada como parte de uma pintura associada a um viveiro ou tanque.

O azul não estava apenas sobre a parede. Ao cortar e analisar fragmentos de uma villa romana, pesquisadores encontraram pigmento até 3 milímetros abaixo da superfície. O azul egípcio na argamassa havia sido misturado à cal de propósito, uma solução rara usada para criar um fundo marinho claro e uniforme.

Como o azul apareceu dentro da argamassa e não apenas na superfície?

O azul egípcio é um pigmento sintético antigo baseado em compostos de cobre. Na Villa de Torre di Pordenone, análises microscópicas e espectroscópicas encontraram grãos de cuprorivaíta até 3 milímetros abaixo da superfície da camada fina de acabamento conhecida como intonachino.

Essa profundidade é importante porque o pigmento aplicado como pintura não deveria penetrar daquela maneira em toda a argamassa. A distribuição levou os autores a concluir que o azul foi misturado deliberadamente à cal antes da aplicação, transformando a própria camada de revestimento em material colorido.

A profundidade alcançada pelo azul ajuda a diferenciar uma mistura intencional de uma alteração superficial

Por que essa mistura é considerada rara na pintura romana?

Uma pesquisa anterior da Universidade de Pádua já havia estudado cerca de 250 fragmentos da villa com fauna marinha e áreas azuladas ou verdes. O novo trabalho aprofundou a análise microestratigráfica e mineralógica desses materiais para reconstruir como as superfícies foram preparadas.

O chamado pigmented mortar era uma maneira de obter uma tonalidade homogênea diretamente no revestimento. O incomum, neste caso, é o uso do azul egípcio nessa função. Os autores descrevem a amostra como raro exemplo romano de argamassa azulada com cal, técnica mais conhecida com pigmentos ocres.

Que exames permitiram identificar a mistura feita pelos pintores romanos?

A equipe combinou várias técnicas porque nenhum exame isolado responderia a todas as perguntas. Foram usados microscopia óptica, difração de raios X, SEM-EDS, micro-Raman e micro-XRF. Juntas, essas ferramentas identificaram minerais, elementos químicos e a distribuição dos pigmentos dentro das diferentes camadas do revestimento.

O resultado mais revelador foi observar grãos relativamente grossos de cuprorivaíta em profundidade. A posição desses cristais não combina com simples migração do pigmento aplicado por cima. Eles precisavam estar incorporados à mistura de cal usada pelo artesão para preparar o fundo colorido.

A seguir listamos quatro exames usados na investigação que ajudaram a separar pigmento superficial de uma mistura realmente incorporada à argamassa romana:

Microscopia: revelou a estrutura das camadas e a posição dos grãos.

revelou a estrutura das camadas e a posição dos grãos. SEM-EDS: combinou imagem ampliada e composição química dos materiais.

combinou imagem ampliada e composição química dos materiais. Micro-Raman: ajudou a identificar fases minerais associadas ao pigmento.

ajudou a identificar fases minerais associadas ao pigmento. Micro-XRF: mapeou elementos químicos sem depender apenas da aparência visual.

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A composição oferece pistas sobre escolhas feitas pelos artesãos antes mesmo de a pintura ficar pronta

O que a decoração marinha da villa tem a ver com essa escolha de pigmento?

Os fragmentos analisados trazem motivos ligados a fauna aquática e foram interpretados como parte de uma pintura de viveiro ou tanque com tema marinho. Um fundo azul claro e uniforme ajudaria a criar continuidade visual entre os animais representados e o ambiente aquático imaginado na decoração.

A mistura do pigmento à cal teria produzido uma tonalidade pálida distribuída de maneira homogênea, diferente de aplicar apenas pinceladas azuis sobre uma base branca. Essa escolha mostra que o efeito visual começava na preparação da parede, antes mesmo dos detalhes figurativos acrescentados pelos pintores.

A seguir listamos quatro camadas de informação da pintura que ajudam a entender como técnica, material e tema marinho foram planejados em conjunto:

DADOS EM FOCO Como o azul fazia parte da própria parede Relação entre camada, material e função visual na pintura romana estudada. Elemento O que foi encontrado Função provável Superfície Pigmento azul Detalhes visuais Intonachino Cuprorivaíta Fundo azulado Cal Mistura pigmentada Tom homogêneo Motivos Fauna marinha Cena aquática

Por que 3 milímetros de pigmento mudam a leitura dessa pintura romana?

Porque alguns milímetros bastaram para distinguir duas técnicas muito diferentes. Se o azul estivesse apenas sobre a superfície, seria uma camada pictórica convencional. Encontrá-lo no interior mostra uma decisão tomada na preparação do revestimento, revelando planejamento técnico que não seria visível olhando apenas para a face externa do fragmento.

A descoberta também amplia a discussão sobre disponibilidade e uso do pigmento no mundo romano. O azul egípcio na argamassa não era apenas cor aplicada depois: naquele conjunto, tornou-se parte física da parede. É esse detalhe microscópico que transforma pequenos fragmentos de reboco em evidência de uma escolha tecnológica deliberada.