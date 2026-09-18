O azul não estava apenas sobre a parede. Ao cortar e analisar fragmentos de uma villa romana, pesquisadores encontraram pigmento até 3 milímetros abaixo da superfície. O azul egípcio na argamassa havia sido misturado à cal de propósito, uma solução rara usada para criar um fundo marinho claro e uniforme.
Como o azul apareceu dentro da argamassa e não apenas na superfície?
O azul egípcio é um pigmento sintético antigo baseado em compostos de cobre. Na Villa de Torre di Pordenone, análises microscópicas e espectroscópicas encontraram grãos de cuprorivaíta até 3 milímetros abaixo da superfície da camada fina de acabamento conhecida como intonachino.
Essa profundidade é importante porque o pigmento aplicado como pintura não deveria penetrar daquela maneira em toda a argamassa. A distribuição levou os autores a concluir que o azul foi misturado deliberadamente à cal antes da aplicação, transformando a própria camada de revestimento em material colorido.
Por que essa mistura é considerada rara na pintura romana?
Uma pesquisa anterior da Universidade de Pádua já havia estudado cerca de 250 fragmentos da villa com fauna marinha e áreas azuladas ou verdes. O novo trabalho aprofundou a análise microestratigráfica e mineralógica desses materiais para reconstruir como as superfícies foram preparadas.
O chamado pigmented mortar era uma maneira de obter uma tonalidade homogênea diretamente no revestimento. O incomum, neste caso, é o uso do azul egípcio nessa função. Os autores descrevem a amostra como raro exemplo romano de argamassa azulada com cal, técnica mais conhecida com pigmentos ocres.
Que exames permitiram identificar a mistura feita pelos pintores romanos?
A equipe combinou várias técnicas porque nenhum exame isolado responderia a todas as perguntas. Foram usados microscopia óptica, difração de raios X, SEM-EDS, micro-Raman e micro-XRF. Juntas, essas ferramentas identificaram minerais, elementos químicos e a distribuição dos pigmentos dentro das diferentes camadas do revestimento.
O resultado mais revelador foi observar grãos relativamente grossos de cuprorivaíta em profundidade. A posição desses cristais não combina com simples migração do pigmento aplicado por cima. Eles precisavam estar incorporados à mistura de cal usada pelo artesão para preparar o fundo colorido.
A seguir listamos quatro exames usados na investigação que ajudaram a separar pigmento superficial de uma mistura realmente incorporada à argamassa romana:
- Microscopia: revelou a estrutura das camadas e a posição dos grãos.
- SEM-EDS: combinou imagem ampliada e composição química dos materiais.
- Micro-Raman: ajudou a identificar fases minerais associadas ao pigmento.
- Micro-XRF: mapeou elementos químicos sem depender apenas da aparência visual.
Leia também: Mais de 800 peças de 2.000 anos incluem rodas de carruagem e objetos que foram queimados, quebrados e enterrados de propósito
O que a decoração marinha da villa tem a ver com essa escolha de pigmento?
Os fragmentos analisados trazem motivos ligados a fauna aquática e foram interpretados como parte de uma pintura de viveiro ou tanque com tema marinho. Um fundo azul claro e uniforme ajudaria a criar continuidade visual entre os animais representados e o ambiente aquático imaginado na decoração.
A mistura do pigmento à cal teria produzido uma tonalidade pálida distribuída de maneira homogênea, diferente de aplicar apenas pinceladas azuis sobre uma base branca. Essa escolha mostra que o efeito visual começava na preparação da parede, antes mesmo dos detalhes figurativos acrescentados pelos pintores.
A seguir listamos quatro camadas de informação da pintura que ajudam a entender como técnica, material e tema marinho foram planejados em conjunto:
|Elemento
|O que foi encontrado
|Função provável
|Superfície
|Pigmento azul
|Detalhes visuais
|Intonachino
|Cuprorivaíta
|Fundo azulado
|Cal
|Mistura pigmentada
|Tom homogêneo
|Motivos
|Fauna marinha
|Cena aquática
Por que 3 milímetros de pigmento mudam a leitura dessa pintura romana?
Porque alguns milímetros bastaram para distinguir duas técnicas muito diferentes. Se o azul estivesse apenas sobre a superfície, seria uma camada pictórica convencional. Encontrá-lo no interior mostra uma decisão tomada na preparação do revestimento, revelando planejamento técnico que não seria visível olhando apenas para a face externa do fragmento.
A descoberta também amplia a discussão sobre disponibilidade e uso do pigmento no mundo romano. O azul egípcio na argamassa não era apenas cor aplicada depois: naquele conjunto, tornou-se parte física da parede. É esse detalhe microscópico que transforma pequenos fragmentos de reboco em evidência de uma escolha tecnológica deliberada.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário