EM FOCO Resumo da matéria 01 Câmera entrou primeiro A equipe usou uma pequena câmera antes de abrir a câmara para confirmar que o espaço ainda estava selado e planejar a conservação. 02 Treze vasos continuavam lá O interior preservava recipientes para alimentos, vinho de elite e perfume, além de restos de pelo menos duas pessoas. 03 Comparação ficou possível É a segunda tumba intacta do mesmo período encontrada pelo projeto, permitindo comparar rituais funerários sem a interferência de saques antigos.

Antes de mover a porta de pedra, arqueólogos introduziram uma pequena câmera por uma abertura. Do outro lado havia uma câmara intocada por cerca de 2.600 anos. A tumba etrusca de San Giuliano guardava 13 vasos, restos humanos e objetos no mesmo contexto funerário, como foram deixados na Antiguidade.

O que a pequena câmera revelou antes de a tumba ser aberta?

Na necrópole estudada pelo San Giuliano Archaeological Research Project, a equipe localizou uma câmara dentro de um túmulo escavado na rocha. Antes da abertura, uma câmera confirmou que o recinto seguia selado, informação essencial para preparar conservação e escavação.

Quando a entrada foi finalmente aberta, apareceram 13 vasos de cerâmica ainda associados ao sepultamento. Havia recipientes de armazenamento, peças ligadas ao consumo de vinho por grupos de elite e um frasco de perfume, além de restos de pelo menos duas e possivelmente três pessoas.

Os vasos permaneceram protegidos dentro de uma câmara que atravessou milhares de anos fechada

Por que encontrar uma câmara etrusca intacta é tão raro?

Os etruscos deixaram vastas necrópoles na Itália central, mas muitas tumbas foram abertas e saqueadas ao longo dos séculos. Uma câmara preservada oferece objetos, ossos e posições originais no mesmo contexto, algo fundamental para reconstruir rituais sem depender apenas de materiais deslocados.

A nova tumba data do fim do século VII a.C. e representa uma fase de transformação cultural. Seu teto foi talhado para lembrar uma cabana e há uma única cama funerária na parede norte. Esses detalhes aproximam arquitetura doméstica, identidade social e práticas de sepultamento.

O que os 13 vasos podem revelar sobre quem foi enterrado ali?

Os recipientes não são apenas objetos bonitos. Forma, uso e posição ajudam a reconstruir práticas funerárias. Jarras para alimentos, recipientes associados ao vinho e um frasco de perfume indicam escolhas feitas no momento do sepultamento e podem ajudar a distinguir objetos cotidianos daqueles destinados especificamente ao ritual.

Uma ponta de lança de ferro também foi encontrada. Para os pesquisadores, ela sugere que ao menos um dos indivíduos era homem e dialoga com formas de status masculino associadas às armas naquele período. A combinação dos materiais levou a equipe a relacionar o sepultamento à elite local.

A seguir listamos quatro grupos de evidências dentro da câmara que podem ajudar a reconstruir identidade, ritual e relações entre as pessoas sepultadas:

Cerâmicas: mostram funções ligadas a alimentos, vinho e perfume.

mostram funções ligadas a alimentos, vinho e perfume. Ossos: permitem estimar número de indivíduos e realizar análises futuras.

permitem estimar número de indivíduos e realizar análises futuras. Arma: a ponta de lança ajuda a discutir status e identidade masculina.

a ponta de lança ajuda a discutir status e identidade masculina. Têxtil: fibras preservadas junto a um objeto de ferro podem revelar técnicas de tecido.

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O interior preservado oferece pistas sobre práticas e objetos ligados aos antigos etruscos

Por que esta segunda tumba intacta muda a pesquisa em San Giuliano?

Em 2025, o projeto já havia encontrado outra câmara fechada do mesmo período. Agora, os pesquisadores possuem dois conjuntos funerários comparáveis e escavados com métodos modernos. Isso permite perguntar por que certos vasos, posições corporais e objetos aparecem em uma tumba e não na outra.

A comparação é especialmente valiosa porque variação também conta história. Diferentes escolhas funerárias podem refletir famílias, status ou rituais dentro da mesma comunidade. Com dois contextos intactos, a equipe consegue avaliar padrões sem depender apenas de tumbas violadas por saqueadores.

A seguir listamos quatro diferenças que podem ser comparadas entre as duas tumbas intactas para entender melhor a comunidade etrusca de San Giuliano:

DADOS EM FOCO O que duas tumbas intactas permitem comparar Aspectos que podem ser comparados entre os dois conjuntos funerários escavados pelo projeto. Aspecto O que comparar Possível pista Vasos Tipos e quantidade Ritual funerário Sepultamentos Número e posição Organização social Objetos Armas e adornos Status e identidade Arquitetura Camas e cobertura Tradições locais

O que os arqueólogos ainda podem descobrir dentro desses sepultamentos?

Os ossos estão suficientemente preservados para abrir novas etapas de pesquisa. A equipe pretende usar DNA antigo para investigar possíveis vínculos familiares e isótopos para estudar dieta e origem geográfica. Essas análises podem revelar se as pessoas enterradas juntas também eram parentes ou vieram de lugares diferentes.

A pequena câmera foi só o primeiro olhar, mas preservou o mais importante: contexto. Quando objetos e restos humanos permanecem onde foram deixados, cada posição ganha significado. A tumba etrusca de San Giuliano oferece uma cena funerária praticamente congelada desde o fim do século VII a.C.