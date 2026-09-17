EM FOCO Resumo da matéria 01 Escala surpreendeu a estepe Semiyarka ocupa até 140 hectares e supera em tamanho muitos assentamentos conhecidos da Idade do Bronze na região. 02 Casas seguem um plano As estruturas aparecem em conjuntos retangulares organizados, com moradias de vários cômodos e uma construção central maior. 03 Bronze tinha zona própria No setor sudeste, escórias, cadinhos e objetos metálicos apontam para uma área especializada em produzir bronze com estanho.

Duas fileiras de montes de terra quase apagados escondiam algo muito maior que um acampamento temporário. Semiyarka, cidade planejada de 140 hectares, surgiu na estepe do Cazaquistão há cerca de 3.600 anos com casas organizadas, construção central e uma zona permanente dedicada à produção de bronze.

Por que Semiyarka chama atenção no meio da estepe do Cazaquistão?

O assentamento de Semiyarka fica acima do rio Irtysh, no nordeste do Cazaquistão. Levantamentos recentes ampliaram sua dimensão estimada para até 140 hectares, escala muito maior que os pequenos assentamentos móveis normalmente associados às populações locais desse período.

O sítio começou a ser ocupado por volta de 1600 a.C., aproximadamente 3.600 anos atrás. O que sobrevive hoje são elevações retangulares de terra que correspondiam às bases de conjuntos residenciais. Entre elas aparece uma estrutura central maior, indicando planejamento que vai além de casas construídas ao acaso.

Uma área dedicada ao bronze revela como a produção fazia parte da estrutura daquele antigo centro

Como os arqueólogos perceberam que a cidade tinha organização planejada?

O artigo da revista Antiquity descreve arquitetura planejada, incluindo uma construção monumental central e conjuntos retangulares. Levantamentos geofísicos ajudaram a mapear a forma das estruturas sem escavar toda a área, revelando uma organização rara para a estepe eurasiática.

As moradias aparecem em duas fileiras principais, com compartimentos internos, enquanto a construção central tinha proporções maiores. A função desse edifício ainda não foi definida. Poderia ter uso comunitário, ritual ou residencial, mas os dados disponíveis não permitem escolher uma única interpretação com segurança.

O que havia na área reservada para produzir bronze?

No extremo sudeste do assentamento surgiu uma zona de atividade metalúrgica. Escavações e levantamentos encontraram cadinhos, escória e objetos de bronze com estanho, conjunto que indica produção organizada. A localização concentrada desses vestígios sugere que o trabalho com metal ocupava um setor específico da cidade.

Centros de bronze com estanho são raros na estepe. Semiyarka pode ter recebido cobre e estanho de depósitos próximos aos montes Altai. A produção em escala maior ajudaria a explicar por que um assentamento permanente surgiu numa região associada por muito tempo a comunidades mais móveis.

A seguir listamos quatro evidências da organização de Semiyarka que mostram por que o sítio passou a ser tratado como um centro urbano incomum para a Idade do Bronze:

Área total: o assentamento pode alcançar cerca de 140 hectares.

o assentamento pode alcançar cerca de 140 hectares. Casas: conjuntos retangulares formam fileiras e incluem vários compartimentos.

conjuntos retangulares formam fileiras e incluem vários compartimentos. Estrutura central: um edifício maior se destaca entre as residências.

um edifício maior se destaca entre as residências. Metalurgia: cadinhos, escória e bronze aparecem concentrados numa zona de produção.

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O tamanho do local ajuda a dimensionar a importância que a cidade alcançou em plena estepe

Semiyarka era realmente uma cidade no sentido moderno?

O termo exige cuidado. Os pesquisadores descrevem Semiyarka como um grande assentamento planejado e possível centro urbano, mas ainda há escavações pela frente. Nem toda a área de 140 hectares estava necessariamente coberta por construções densas, e partes do sítio podem ter servido a atividades abertas.

A comparação mais segura é com outros assentamentos da própria época. Sítios regionais conhecidos costumam ser menores, enquanto Semiyarka combina escala, arquitetura permanente e produção especializada. Essa combinação sustenta a ideia de um centro incomum, mesmo que a organização política de seus habitantes ainda não esteja totalmente esclarecida.

A seguir listamos quatro características que sustentam a ideia de centro planejado sem transformar uma interpretação arqueológica em certeza sobre como a população chamava o lugar:

DADOS EM FOCO Por que Semiyarka parece diferente Elementos que tornam Semiyarka incomum entre assentamentos da Idade do Bronze na estepe. Característica Evidência O que sugere Escala Até 140 hectares Centro regional Casas Fileiras retangulares Planejamento Edifício central Estrutura maior Função coletiva possível Bronze Zona metalúrgica Especialização

O que a cidade de 3.600 anos muda na imagem das sociedades da estepe?

Por muito tempo, mobilidade e criação de animais dominaram a imagem popular das antigas populações das estepes. Semiyarka mostra que mobilidade e assentamentos permanentes podiam coexistir. Grupos ligados a tradições regionais também eram capazes de construir estruturas duráveis, organizar produção e manter redes de troca.

A cidade planejada de 140 hectares amplia essa imagem sem encerrar o debate. O sítio combina moradias, arquitetura maior e metalurgia especializada, indicando que a estepe de 3.600 anos atrás podia abrigar formas de organização muito mais complexas que pequenos acampamentos temporários.