EM FOCO Resumo da matéria 01 Oito passaram dos 30 cm Um quarto dos 32 sapatos encontrados em Magna entrou na categoria extragrande usada pela equipe responsável pela escavação. 02 Um chegou a 32,6 cm O maior exemplar encontrado no forte estabeleceu o atual recorde de comprimento dentro da coleção mantida pelo Vindolanda Trust. 03 A causa segue aberta Diferenças físicas, culturais ou ligadas ao destacamento militar são possibilidades, mas nenhuma explicação foi demonstrada para a concentração.

Entre 32 sapatos retirados dos fossos de um forte, 8 medem 30 cm ou mais, concentração desproporcional no acervo regional. Os sapatos romanos de Magna, junto à Muralha de Adriano, incluem um exemplar de 32,6 cm, mas ainda não existe resposta segura para tantos tamanhos excepcionais na mesma fortificação.

Por que os sapatos de Magna chamaram tanta atenção?

O forte de Magna, também conhecido como Carvoran, ficava na fronteira romana do norte da Britânia. Em seus fossos, condições pobres em oxigênio preservaram couro. Entre 32 calçados recuperados, oito tinham 30 cm ou mais.

A proporção é o que torna o conjunto incomum. Segundo o Vindolanda Trust, 25% dos sapatos de Magna entram nessa categoria extragrande, enquanto apenas 0,4% dos exemplares medíveis de Vindolanda atingem a mesma faixa. O tamanho médio em Vindolanda fica entre 24 e 26 cm.

O tamanho dos sapatos não permite determinar sozinho a altura de quem os utilizava

O que a especialista em calçados romanos viu nesse conjunto?

A arqueóloga Elizabeth Greene, professora da Western University e especialista em calçados romanos, pesquisa milhares de peças de couro de Vindolanda. Ao medir os exemplares de Magna, ela destacou que a média parecia claramente maior que a coleção vizinha.

Há um cuidado técnico importante: os sapatos recém-retirados de Magna ainda não haviam passado por conservação. Mesmo considerando encolhimento máximo estimado de cerca de 1 cm, Greene observou que os exemplares continuariam muito grandes. Isso reduz a chance de o contraste ser apenas efeito do estado de conservação.

Quais hipóteses podem explicar tantos calçados grandes no mesmo forte?

A equipe ainda não apresentou uma causa definitiva. Os tamanhos podem refletir diferenças físicas entre pessoas, composição do destacamento ou práticas culturais, mas essas possibilidades precisam de mais contexto arqueológico. Um conjunto pequeno também pode mudar bastante conforme novas escavações acrescentem outros calçados.

O próprio forte recebeu populações militares e civis ao longo do tempo. Para relacionar tamanho de sapato a um grupo específico, seria necessário combinar datação, localização, tipo de calçado e outras evidências. Sem esse cruzamento, qualquer explicação sobre “soldados gigantes” iria além do que os objetos permitem afirmar.

A seguir listamos quatro pistas que podem ajudar a explicar os tamanhos quando novas escavações ampliarem o conjunto de calçados preservados em Magna:

Contexto: a posição de cada sapato pode relacioná-lo a fases específicas de ocupação do forte.

a posição de cada sapato pode relacioná-lo a fases específicas de ocupação do forte. Modelo: diferentes tipos de calçado podem ter medidas e funções distintas.

diferentes tipos de calçado podem ter medidas e funções distintas. Datação: saber quando cada peça foi descartada ajuda a identificar se pertencem ao mesmo período.

saber quando cada peça foi descartada ajuda a identificar se pertencem ao mesmo período. Comparação: conjuntos de Vindolanda oferecem uma referência regional para avaliar o quanto Magna realmente destoa.

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Arqueólogos comparam os exemplares com outros calçados romanos para entender o que havia de diferente naquele forte

Quanto esses 8 sapatos diferem da coleção de Vindolanda?

A comparação disponível é expressiva. Em Magna, 8 de 32 sapatos recuperados naquele momento tinham 30 cm ou mais. Em Vindolanda, apenas 0,4% dos calçados cujo tamanho pode ser determinado entram nessa faixa, apesar de a coleção reunir milhares de peças preservadas.

O maior sapato de Magna mede 32,6 cm e é o atual recordista da coleção do Trust. Outro exemplar de 32 cm já havia chamado atenção antes. Esses números não informam automaticamente a altura dos usuários, mas mostram que o padrão de tamanho merece investigação própria.

A seguir listamos quatro números que mostram o contraste entre a nova amostra de Magna e a coleção de calçados romanos preservada em Vindolanda:

DADOS EM FOCO Por que os sapatos de Magna destoam Resumo dos números divulgados pelo Vindolanda Trust para os calçados extragrandes de Magna. Indicador Magna Comparação Sapatos achados 32 Amostra inicial ≥30 cm 8 25% Maior peça 32,6 cm Recorde do Trust Vindolanda ≥30 cm 0,4% Muito menos comum

O que ainda falta descobrir sobre esses calçados romanos?

As escavações de Magna fazem parte de um projeto de cinco anos iniciado em 2023. Novas peças podem alterar proporções e ajudar a relacionar os sapatos a pessoas, unidades militares e fases de ocupação. Por enquanto, o principal resultado é a concentração incomum, não uma explicação fechada.

Os sapatos romanos de Magna transformaram uma medida simples em uma pergunta arqueológica maior. Oito exemplares acima de 30 cm, num conjunto de apenas 32, indicam que algo diferencia essa amostra. Saber exatamente o quê dependerá de mais escavação, conservação e comparação com o enorme acervo regional.