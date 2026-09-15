Ao analisar 10 miniaturas vikings de prata e bronze, pesquisadores encontraram marcas de uso muito diferentes. Algumas foram muito manuseadas, sugerindo circulação prolongada ou possível herança, enquanto outras permanecem nítidas e aparentemente nunca receberam cordão, indicando funções muito além de simples joias.
O que os pesquisadores analisaram nessas miniaturas vikings?
O estudo examinou dez miniaturas antropomórficas da Era Viking, feitas de prata e bronze e preservadas no Swedish History Museum. Algumas são chamadas de figuras de valquírias, embora a identificação exata de vários personagens permaneça discutida.
Publicado na revista Antiquity, o trabalho combinou imagens digitais e análise de desgaste. Em vez de estudar apenas o desenho das figuras, a equipe procurou marcas produzidas por cordões, mãos, superfícies rígidas, quebras e formas de deposição.
Como marcas quase invisíveis revelam histórias tão diferentes?
Desgaste funciona como registro acumulado. Bordas suavizadas, superfícies polidas e alterações nos orifícios podem indicar manuseio e suspensão repetidos. Já linhas nítidas e ausência de atrito sugerem que certas peças tiveram trajetórias mais curtas ou sequer foram penduradas.
A University of Leicester relata que algumas figuras foram muito manuseadas, enquanto outras permanecem quase intactas. A diferença mostra que objetos visualmente semelhantes não necessariamente cumpriram a mesma função durante a vida útil.
Algumas miniaturas realmente passaram de geração em geração?
A pesquisa trata essa ideia como possibilidade, não certeza. O desgaste intenso em certos exemplares indica longa circulação e uso repetido, o que permite considerar que poderiam ter passado entre pessoas como objetos herdados. As marcas, porém, não registram nomes, parentescos ou número de proprietários.
Esse cuidado muda bastante a interpretação. Uso prolongado não prova herança familiar, mas torna plausível uma história mais longa que a de um pingente comprado e enterrado rapidamente. A arqueologia reconstrói trajetórias possíveis combinando desgaste, contexto funerário e comparação entre peças.
A seguir listamos quatro tipos de marca observada que ajudam a reconstruir como as miniaturas vikings foram manuseadas, usadas ou modificadas:
- Polimento: superfícies suavizadas indicam contato repetido ao longo do tempo.
- Orifícios: desgaste em áreas de suspensão pode denunciar uso com cordão.
- Quebras: algumas peças apresentam fraturas, inclusive uma decapitação aparentemente intencional.
- Bordas nítidas: ausência de desgaste sugere que certas figuras nunca foram penduradas.
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Se não eram apenas joias, para que essas figuras poderiam servir?
O estudo encontrou peças com trajetórias incompatíveis com uma única categoria. Algumas podem ter sido pendentes usados no corpo, outras ficaram presas a materiais rígidos, e ao menos um exemplar apareceu historicamente associado de cabeça para baixo a um possível relicário cristão.
Há também objetos aparentemente produzidos para deposição funerária sem uso anterior. Isso amplia a interpretação para exibição, ritual, memória, identidade e combinações religiosas. A equipe evita reduzir todas as figuras a amuletos nórdicos usados da mesma maneira por um único grupo social.
A seguir listamos quatro trajetórias possíveis das miniaturas que mostram por que a categoria de joia é estreita demais para explicar todo o conjunto:
|Trajetória
|Pista material
|Interpretação
|Pingente
|Desgaste no orifício
|Uso no corpo
|Longa circulação
|Polimento intenso
|Possível herança
|Exibição
|Alça achatada
|Fixação em objeto
|Enterro
|Sem desgaste
|Peça feita para deposição
Por que essas marcas mudam a interpretação das miniaturas vikings?
Durante muito tempo, formato e iconografia receberam grande parte da atenção. O novo estudo mostra que a biografia física dos objetos também importa. Duas figuras parecidas podem ter sido usadas de maneiras completamente diferentes, e essas trajetórias mudam o que elas significavam para quem as possuía.
As 10 miniaturas vikings deixam de parecer uma categoria uniforme quando vistas pelas marcas. Algumas foram tocadas e usadas por muito tempo; outras parecem quase novas. Essa variedade sugere relações mais complexas entre corpo, memória, ritual e objeto do que a explicação simples de que eram apenas joias.
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