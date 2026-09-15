EM FOCO Resumo da matéria 01 Dez peças foram examinadas A pesquisa usou imagens digitais e marcas microscópicas de desgaste para estudar como miniaturas antropomórficas foram feitas, manuseadas e depositadas. 02 Algumas circularam muito Certos pingentes apresentam desgaste intenso, compatível com longa vida de uso e possível passagem entre pessoas ao longo do tempo. 03 Outras nem foram penduradas Algumas peças mantêm bordas nítidas e não mostram sinais de cordão, sugerindo que poderiam ter servido a outros usos, inclusive funerários.

Ao analisar 10 miniaturas vikings de prata e bronze, pesquisadores encontraram marcas de uso muito diferentes. Algumas foram muito manuseadas, sugerindo circulação prolongada ou possível herança, enquanto outras permanecem nítidas e aparentemente nunca receberam cordão, indicando funções muito além de simples joias.

O que os pesquisadores analisaram nessas miniaturas vikings?

O estudo examinou dez miniaturas antropomórficas da Era Viking, feitas de prata e bronze e preservadas no Swedish History Museum. Algumas são chamadas de figuras de valquírias, embora a identificação exata de vários personagens permaneça discutida.

Publicado na revista Antiquity, o trabalho combinou imagens digitais e análise de desgaste. Em vez de estudar apenas o desenho das figuras, a equipe procurou marcas produzidas por cordões, mãos, superfícies rígidas, quebras e formas de deposição.

Algumas peças apresentam sinais compatíveis com uma história de uso muito diferente das demais

Como marcas quase invisíveis revelam histórias tão diferentes?

Desgaste funciona como registro acumulado. Bordas suavizadas, superfícies polidas e alterações nos orifícios podem indicar manuseio e suspensão repetidos. Já linhas nítidas e ausência de atrito sugerem que certas peças tiveram trajetórias mais curtas ou sequer foram penduradas.

A University of Leicester relata que algumas figuras foram muito manuseadas, enquanto outras permanecem quase intactas. A diferença mostra que objetos visualmente semelhantes não necessariamente cumpriram a mesma função durante a vida útil.

Algumas miniaturas realmente passaram de geração em geração?

A pesquisa trata essa ideia como possibilidade, não certeza. O desgaste intenso em certos exemplares indica longa circulação e uso repetido, o que permite considerar que poderiam ter passado entre pessoas como objetos herdados. As marcas, porém, não registram nomes, parentescos ou número de proprietários.

Esse cuidado muda bastante a interpretação. Uso prolongado não prova herança familiar, mas torna plausível uma história mais longa que a de um pingente comprado e enterrado rapidamente. A arqueologia reconstrói trajetórias possíveis combinando desgaste, contexto funerário e comparação entre peças.

A seguir listamos quatro tipos de marca observada que ajudam a reconstruir como as miniaturas vikings foram manuseadas, usadas ou modificadas:

Polimento: superfícies suavizadas indicam contato repetido ao longo do tempo.

superfícies suavizadas indicam contato repetido ao longo do tempo. Orifícios: desgaste em áreas de suspensão pode denunciar uso com cordão.

desgaste em áreas de suspensão pode denunciar uso com cordão. Quebras: algumas peças apresentam fraturas, inclusive uma decapitação aparentemente intencional.

algumas peças apresentam fraturas, inclusive uma decapitação aparentemente intencional. Bordas nítidas: ausência de desgaste sugere que certas figuras nunca foram penduradas.

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A ausência de certas marcas também pode oferecer pistas sobre miniaturas que aparentemente não serviram como joias

Se não eram apenas joias, para que essas figuras poderiam servir?

O estudo encontrou peças com trajetórias incompatíveis com uma única categoria. Algumas podem ter sido pendentes usados no corpo, outras ficaram presas a materiais rígidos, e ao menos um exemplar apareceu historicamente associado de cabeça para baixo a um possível relicário cristão.

Há também objetos aparentemente produzidos para deposição funerária sem uso anterior. Isso amplia a interpretação para exibição, ritual, memória, identidade e combinações religiosas. A equipe evita reduzir todas as figuras a amuletos nórdicos usados da mesma maneira por um único grupo social.

A seguir listamos quatro trajetórias possíveis das miniaturas que mostram por que a categoria de joia é estreita demais para explicar todo o conjunto:

DADOS EM FOCO Como as miniaturas podem ter sido usadas Possíveis usos das miniaturas a partir das marcas de desgaste e dos contextos arqueológicos. Trajetória Pista material Interpretação Pingente Desgaste no orifício Uso no corpo Longa circulação Polimento intenso Possível herança Exibição Alça achatada Fixação em objeto Enterro Sem desgaste Peça feita para deposição

Por que essas marcas mudam a interpretação das miniaturas vikings?

Durante muito tempo, formato e iconografia receberam grande parte da atenção. O novo estudo mostra que a biografia física dos objetos também importa. Duas figuras parecidas podem ter sido usadas de maneiras completamente diferentes, e essas trajetórias mudam o que elas significavam para quem as possuía.

As 10 miniaturas vikings deixam de parecer uma categoria uniforme quando vistas pelas marcas. Algumas foram tocadas e usadas por muito tempo; outras parecem quase novas. Essa variedade sugere relações mais complexas entre corpo, memória, ritual e objeto do que a explicação simples de que eram apenas joias.