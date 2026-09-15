EM FOCO Resumo da matéria 01 Biface mede 29,5 cm A maior peça encontrada em Frindsbury ultrapassa com folga o limite usado pelos arqueólogos para classificar bifaces gigantes. 02 Sítio tinha 800 artefatos As escavações recuperaram centenas de peças de pedra em sedimentos ligados a uma antiga paisagem fluvial do vale do Medway. 03 Função segue incerta O tamanho pode ter dificultado o uso comum, e os pesquisadores consideram hipóteses práticas, simbólicas ou ligadas à demonstração de habilidade.

Em Kent, na Inglaterra, arqueólogos encontraram um biface gigante de 29,5 cm entre quase 800 artefatos com mais de 300 mil anos. A peça é uma das maiores já registradas na Grã-Bretanha e intriga porque seu tamanho dificulta imaginar um uso comum, deixando abertas hipóteses práticas, simbólicas e sociais.

O que foi encontrado no sítio arqueológico de Kent?

As escavações em Frindsbury, no condado de Kent, recuperaram cerca de 800 artefatos de pedra preservados em sedimentos antigos. Entre eles estavam dois bifaces excepcionalmente grandes, ferramentas lascadas dos dois lados que pertencem à tradição acheulense do Paleolítico Inferior.

O estudo publicado na Internet Archaeology concentra-se na maior peça, com 29,5 centímetros. A forma possui ponta longa e trabalhada, base espessa e dimensões que a colocam entre os exemplares mais compridos já encontrados na Grã-Bretanha.

O tamanho chama atenção mesmo quando comparado a outras ferramentas produzidas no mesmo período

Por que um biface de 29,5 cm chama tanta atenção?

Um biface costuma ser associado a corte e processamento de materiais, porque apresenta bordas produzidas por lascamento nas duas faces. No caso de Kent, porém, o tamanho extremo complica a ideia de uso manual comum.

A arqueóloga Letty Ingrey, do UCL Institute of Archaeology, explica que os pesquisadores chamam de gigantes os exemplares acima de 22 centímetros. O maior de Frindsbury mede 29,5 centímetros, dimensão suficiente para levantar dúvidas sobre ergonomia, finalidade e intenção de quem o produziu.

Quais hipóteses explicam uma ferramenta tão grande?

Os arqueólogos não afirmam uma função única. Uma possibilidade é que o objeto tivesse uso menos prático que bifaces menores. Outra é que tamanho e acabamento servissem para demonstrar habilidade técnica, força, identidade ou algum valor social hoje difícil de reconstruir.

Também não se sabe com certeza qual população humana produziu os artefatos. O sítio pertence a uma fase em que grupos humanos antigos ocupavam a região e formas neandertais começavam a emergir. A peça, portanto, responde algumas perguntas tecnológicas, mas abre outras sobre comportamento.

A seguir listamos quatro pistas do biface gigante que ajudam a entender por que sua função continua aberta a diferentes interpretações arqueológicas:

Comprimento: os 29,5 centímetros tornam a peça muito maior que um biface comum.

os 29,5 centímetros tornam a peça muito maior que um biface comum. Ponta: a extremidade longa recebeu trabalho cuidadoso de lascamento.

a extremidade longa recebeu trabalho cuidadoso de lascamento. Base: a parte inferior é mais espessa e pode influenciar a forma de segurar.

a parte inferior é mais espessa e pode influenciar a forma de segurar. Contexto: outros artefatos encontrados no mesmo sítio permitem comparar tamanho e tecnologia.

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Arqueólogos ainda investigam se a peça tinha uma finalidade prática ou outro tipo de uso

O que os 800 artefatos revelam sobre aquele lugar?

O conjunto mostra que o achado não é uma peça isolada perdida no terreno. Centenas de artefatos aparecem no mesmo contexto, preservados em depósitos ligados a antigo canal de rio e depressão natural. Isso permite estudar uma paisagem inteira de atividade humana.

A idade estimada, superior a 300 mil anos, coloca o sítio numa fase profunda da pré-história britânica. Ferramentas, sedimentos e posição no vale ajudam a reconstruir como grupos antigos circularam e exploraram um ambiente de rios, colinas, cervos, cavalos e grandes mamíferos hoje extintos.

A seguir listamos quatro dados do sítio de Frindsbury que colocam o biface gigante dentro de um contexto arqueológico muito mais amplo:

DADOS EM FOCO O sítio por trás do biface gigante Dados principais sobre o contexto do biface gigante encontrado em Kent. Dado Valor O que indica Artefatos Cerca de 800 Atividade humana ampla Maior biface 29,5 cm Tamanho excepcional Idade Mais de 300 mil anos Paleolítico antigo Ambiente Vale do Medway Paisagem fluvial

Por que a função desse biface ainda pode levar anos para ser entendida?

Arqueologia raramente identifica uso apenas pelo formato. Desgaste, comparação, contexto e experimentação precisam trabalhar juntos, especialmente quando o objeto foge do padrão. Um biface muito grande pode ter sido funcional, simbólico ou combinado funções diferentes ao longo de sua existência.

O biface gigante de 29,5 cm chama atenção justamente porque o tamanho não entrega a resposta. Mais de 300 mil anos depois, a peça preserva habilidade técnica evidente, mas ainda não explica por que alguém investiu tanto trabalho numa ferramenta difícil de segurar, deixando uma pergunta rara intacta.