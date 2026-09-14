EM FOCO Resumo da matéria 01 Registro de 280 dias O ostracon acompanha trabalhadores por 280 dias e combina nomes, datas e justificativas de ausência num mesmo documento administrativo. 02 Motivos em vermelho As razões para faltar eram anotadas sobre as datas e incluem doença, cuidados, tarefas particulares e outras situações cotidianas. 03 Cerveja entra na rotina Estudos sobre as ausências de Deir el-Medina registram produção de cerveja entre atividades que podiam afastar trabalhadores do serviço.

Há cerca de 3.200 anos, trabalhadores de Deir el-Medina já tinham faltas registradas por escrito. O ostracon EA5634 reúne 280 dias de controle, nomes, datas e motivos anotados em vermelho, incluindo doença, tarefas particulares e até produção de cerveja, num retrato raro da rotina de trabalho no Egito Antigo.

O que era esse registro de faltas do Egito Antigo?

O objeto veio de Deir el-Medina, aldeia de artesãos ligados às tumbas reais. O ostracon EA5634 é um fragmento de calcário escrito em hierático e usado como registro administrativo durante a 19ª Dinastia.

A peça traz quarenta nomes em colunas, datas em tinta preta e razões de ausência em vermelho. Esse arranjo permitia acompanhar quem trabalhava e por que alguém não aparecia, criando um retrato muito concreto da organização diária de uma equipe especializada.

Motivos cotidianos aparecem registrados ao lado de tarefas que ajudam a aproximar aquela rotina da nossa

Como sabemos que o documento cobria 280 dias?

A ficha do British Museum descreve o objeto como um registro de trabalhadores por 280 dias. O museu acrescenta que somente cerca de 70 desses dias parecem ter sido dias completos de trabalho, informação que mostra uma rotina muito diferente de uma semana moderna.

O documento não registra um episódio isolado. Ele acompanha meses de atividade, permitindo observar repetição de doenças, serviços particulares e outras ausências. Por isso, sua importância está tanto na idade quanto na continuidade das anotações ao longo de um período extenso.

Quais motivos aparecem nas faltas dos trabalhadores?

O estudo de Jac J. Janssen examina as ausências dos trabalhadores da necrópole tebana. No EA5634, doença aparece mais de cem vezes, incluindo problemas nos olhos e até uma picada de escorpião.

Também surgem cuidados com pessoas doentes, serviços para superiores e tarefas pessoais. Registros de Deir el-Medina incluem ainda produção de cerveja, lembrando que preparar alimentos e bebidas fazia parte das obrigações domésticas que podiam competir com o trabalho oficial.

A seguir listamos quatro tipos de justificativa que mostram como saúde, casa e serviço apareciam misturados nesses registros antigos:

Doença: enfermidades formam o grupo de ausências mais frequente no documento.

enfermidades formam o grupo de ausências mais frequente no documento. Cuidados: alguns trabalhadores faltavam para acompanhar outra pessoa doente.

alguns trabalhadores faltavam para acompanhar outra pessoa doente. Serviços: tarefas particulares para superiores também podiam afastar alguém do trabalho.

tarefas particulares para superiores também podiam afastar alguém do trabalho. Cerveja: produzir a bebida aparece entre atividades documentadas na rotina de Deir el-Medina.

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A produção de cerveja surge entre razões que hoje parecem curiosas em um controle de presença

Isso funcionava como um ponto de funcionários moderno?

A comparação ajuda a visualizar o objeto, mas não era um cartão de ponto moderno. O controle fazia parte da administração de artesãos ligados às obras funerárias reais e obedecia a calendários, hierarquias e práticas próprias do Egito do Novo Império.

Ainda assim, a semelhança cotidiana chama atenção. Há nome, data e justificativa, elementos reconhecíveis em controles de trabalho atuais. A diferença principal está no suporte: em vez de aplicativo ou formulário, as informações foram preservadas num pedaço de calcário escrito à mão.

A seguir listamos quatro elementos do registro que aproximam esse documento antigo de controles administrativos reconhecíveis hoje:

DADOS EM FOCO Como o registro era organizado Elementos do ostracon EA5634 e sua função administrativa. Elemento Como aparecia Função Trabalhador Lista de nomes Identificar a pessoa Data Tinta preta Marcar o dia Motivo Tinta vermelha Explicar a ausência Período 280 dias Acompanhar a rotina

Por que esse ostracon revela tanto sobre a vida cotidiana?

Grandes monumentos mostram poder e religião, enquanto o EA5634 preserva problemas comuns de trabalhadores. Doenças, cuidados, tarefas particulares e produção doméstica aparecem lado a lado, permitindo reconstruir uma rotina que dificilmente caberia em inscrições oficiais feitas para celebrar reis.

O detalhe mais forte é sua familiaridade. O registro de 280 dias mostra que administrar pessoas também significava anotar por que alguém não apareceu. Entre doenças, picadas e produção de cerveja, o Egito Antigo surge menos distante e muito mais humano.