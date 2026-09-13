EM FOCO Resumo da matéria 01 Seis funções reunidas O objeto combina garfo, colher, espátula, ponta, espigão e uma faca de ferro hoje corroída, todos organizados num conjunto dobrável. 02 Peças com dobradiça Os componentes podiam ser abertos quando necessários e recolhidos para facilitar o transporte do utensílio. 03 Provável item de luxo A complexidade do desenho e o uso de prata sugerem um objeto caro, talvez destinado a um viajante de posição elevada.

Um utensílio romano de cerca de 1.800 anos parece antecipar ferramentas multifuncionais: reúne garfo, colher, espátula, ponta e outras peças dobráveis. Datado entre 201 e 300 d.C., o objeto de prata do Fitzwilliam Museum pode ter pertencido a um viajante rico e reunia várias funções num conjunto portátil.

O que havia nesse utensílio romano multifuncional?

O objeto pertence ao período do Império Romano e reúne várias peças em um corpo dobrável. O registro do museu lista garfo de três pontas, colher, espátula, ponta, espigão e faca, embora a lâmina de ferro tenha se perdido pela corrosão.

As partes eram ligadas por uma dobradiça e podiam ser recolhidas. Essa construção permitia transportar várias funções juntas sem carregar cada utensílio separadamente. O princípio lembra ferramentas multifuncionais modernas, mas foi aplicado a necessidades ligadas principalmente à alimentação e ao cuidado pessoal.

O formato compacto pode oferecer pistas sobre alimentação, deslocamentos e hábitos cotidianos

Como cada parte desse objeto pode ter sido usada?

Algumas funções são evidentes, como cortar, espetar e colher alimentos. Outras dependem de interpretação. O museu sugere que o espigão poderia retirar carne de caracóis, enquanto a espátula talvez alcançasse molhos em recipientes de gargalo estreito.

A pequena ponta também pode ter servido como palito de dentes. Essas propostas ajudam a imaginar o uso, mas não transformam cada função em certeza absoluta. O objeto preserva o mecanismo; algumas tarefas específicas são reconstruídas pelos especialistas a partir da forma de cada peça.

Era comum usar garfo e colher no mundo romano?

O Metropolitan Museum preserva outro utensílio romano que combina colher e garfo, datado do século III. O museu explica que esse garfo podia servir mais para retirar comida de uma travessa do que para comer diretamente do próprio prato.

Isso ajuda a evitar uma comparação simples com talheres atuais. Os romanos possuíam utensílios especializados, mas hábitos de mesa eram diferentes dos modernos. O conjunto dobrável do Fitzwilliam se destaca justamente por concentrar diversas peças num único objeto de prata elaborado.

A seguir listamos seis partes do utensílio que mostram como diferentes tarefas foram reunidas no mesmo conjunto:

Garfo: três pontas permitiam espetar ou servir alimentos.

três pontas permitiam espetar ou servir alimentos. Colher: servia para recolher líquidos, molhos ou pequenas porções.

servia para recolher líquidos, molhos ou pequenas porções. Espátula: podia alcançar conteúdo em recipientes estreitos.

podia alcançar conteúdo em recipientes estreitos. Espigão: talvez ajudasse a retirar carne de caracóis.

talvez ajudasse a retirar carne de caracóis. Ponta: pode ter funcionado como palito de dentes.

pode ter funcionado como palito de dentes. Faca: a lâmina era de ferro e não sobreviveu intacta.

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Diferentes ferramentas foram reunidas de maneira prática em um objeto que podia ser transportado

Por que os especialistas consideram esse utensílio um item de luxo?

O principal indício é a combinação entre prata e desenho complexo. O museu observa que ferramentas dobráveis mais simples em bronze também sobreviveram, enquanto este exemplar reúne muitas funções e material mais valioso. Isso sugere que não era apenas uma ferramenta barata para uso pesado.

O Fitzwilliam propõe que poderia ter sido um acessório para viajante rico. A hipótese combina portabilidade, aparência e material, mas não identifica um proprietário específico. O objeto pode ter funcionado tanto como instrumento útil quanto como peça capaz de mostrar posição social.

A seguir listamos quatro características do objeto que ajudam a entender por que ele é interpretado como um utensílio incomum e valioso:

DADOS EM FOCO Por que o objeto se destaca Características materiais e funcionais que ajudam a explicar a interpretação do objeto. Característica No objeto Interpretação Material Prata e ferro Maior valor Mecanismo Peças dobráveis Facilidade de transporte Funções Vários utensílios Uso versátil Complexidade Muitas peças reunidas Possível item de luxo

O que esse objeto mostra sobre criatividade prática na Roma antiga?

A peça mostra que a ideia de reunir várias funções num formato compacto é muito anterior aos canivetes e kits modernos. Artesãos romanos já exploravam dobradiças, materiais diferentes e peças especializadas para resolver várias pequenas tarefas com um único conjunto portátil.

Seu interesse não depende de chamá-lo de “canivete suíço romano”. O mais importante é o próprio utensílio multifuncional de 1.800 anos: uma combinação engenhosa de alimentação, transporte e possível cuidado pessoal que aproxima a tecnologia cotidiana romana de soluções ainda familiares hoje.