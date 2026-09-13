EM FOCO Resumo da matéria 01 Cliente insatisfeito Nanni escreveu a Ea-nasir para reclamar da qualidade do cobre recebido e da forma como um mensageiro foi tratado durante a negociação. 02 Texto em argila A mensagem foi gravada em escrita cuneiforme numa pequena tabuleta de argila produzida na antiga cidade de Ur por volta de 1750 a.C. 03 Problema muito atual O texto combina produto considerado ruim, atraso e insatisfação com o atendimento, elementos que tornam a antiga queixa fácil de reconhecer hoje.

Uma compra malsucedida deixou um registro familiar: a tabuleta de reclamação enviada a Ea-nasir registra cobre abaixo do esperado e tratamento considerado ofensivo. Escrita por volta de 1750 a.C., ela mostra que qualidade, entrega e atendimento já provocavam conflitos comerciais há quase quatro milênios.

O que está escrito na tabuleta de reclamação a Ea-nasir?

A tabuleta de reclamação a Ea-nasir registra a insatisfação de Nanni, comprador de cobre na antiga Ur. Ele afirma que recebeu material de qualidade inadequada e protesta contra a maneira como seu representante foi tratado durante a negociação.

O texto não é uma avaliação moderna colocada sobre o objeto. A própria mensagem reúne qualidade do produto, entrega e tratamento recebido. Nanni também deixa claro que passaria a selecionar os lingotes individualmente e rejeitaria peças que não atendessem ao padrão esperado.

O texto preservou detalhes de uma negociação que poderia parecer familiar até para consumidores de hoje

Por que essa reclamação de 3.750 anos parece tão atual?

A familiaridade vem da estrutura da queixa. Nanni esperava cobre de boa qualidade, considerou o que foi apresentado inferior e ficou ofendido com a resposta recebida. A sequência lembra conflitos modernos em que produto, promessa e atendimento acabam reunidos na mesma reclamação.

A diferença está no meio usado. Em vez de formulário, mensagem ou avaliação online, o cliente recorreu a argila e escrita cuneiforme. O suporte mudou radicalmente, mas o documento preserva uma negociação em que confiança comercial e expectativa de qualidade já eram importantes.

Quem eram Nanni e Ea-nasir nessa negociação?

Um estudo do Institute of Archaeology da UCL descreve Ea-nasir como um comerciante babilônico ligado ao comércio de cobre. A tabuleta foi encontrada nas escavações de Ur e tornou-se famosa séculos depois por registrar um conflito comercial tão reconhecível.

Nanni aparece como o cliente que cobra o combinado e contesta o modo como a transação ocorreu. O documento mostra uma relação comercial concreta, com mensageiros, entrega de mercadoria e possibilidade de rejeição, em vez de uma simples frase genérica sobre negócios antigos.

A seguir listamos quatro pontos da reclamação que ajudam a entender por que a tabuleta ficou tão conhecida:

Qualidade: Nanni considera os lingotes apresentados inferiores ao que havia sido prometido.

Nanni considera os lingotes apresentados inferiores ao que havia sido prometido. Atendimento: ele reclama do modo como seu mensageiro foi tratado durante a negociação.

ele reclama do modo como seu mensageiro foi tratado durante a negociação. Entrega: o registro também menciona problemas ligados ao envio e ao andamento do negócio.

o registro também menciona problemas ligados ao envio e ao andamento do negócio. Rejeição: o cliente afirma que passaria a escolher e recusar cobre que não considerasse adequado.

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A insatisfação não envolvia apenas o produto, mas também a maneira como o cliente dizia ter sido tratado

O que a tabuleta revela sobre o comércio na antiga Mesopotâmia?

O documento mostra que o comércio podia envolver expectativas claras sobre qualidade, deslocamento de mercadorias e representantes enviados para concluir negócios. A existência da reclamação indica que compradores e vendedores não lidavam apenas com troca imediata, mas também com promessas, confiança e avaliação do produto.

Ela também revela a importância da escrita como ferramenta comercial. Registrar uma queixa permitia formalizar o descontentamento e deixar uma mensagem durável. A pequena peça de argila sobreviveu justamente porque a comunicação cotidiana podia ser transformada em documento físico.

A seguir listamos quatro elementos comerciais que aparecem no episódio e ajudam a aproximar aquela negociação das atuais:

DADOS EM FOCO O comércio por trás da queixa Elementos da negociação registrados na tabuleta e o que eles mostram sobre o comércio da época. Elemento No episódio O que revela Produto Lingotes de cobre Controle de qualidade Intermediário Mensageiro de Nanni Negócios à distância Problema Material rejeitado Expectativa sobre padrão Resposta Reclamação escrita Registro do conflito

Por que essa antiga reclamação continua chamando tanta atenção?

O interesse nasce do contraste entre distância histórica e familiaridade. Uma peça de quase quatro mil anos preserva alguém reclamando de produto ruim e atendimento insatisfatório, situação facilmente reconhecida por quem já precisou cobrar uma empresa, vendedor ou prestador de serviço.

A tabuleta transforma a antiga Mesopotâmia em algo menos abstrato. Reis e templos continuam importantes, mas uma reclamação de cliente mostra também pessoas negociando, esperando qualidade e se irritando quando algo dava errado. É esse cotidiano preservado que faz o documento parecer tão próximo.