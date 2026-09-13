EM FOCO Resumo da matéria 01 Mudança além do combinado O conflito nasce quando a restauração ultrapassa correções técnicas e modifica traços do rosto que não estavam previstos no serviço contratado. 02 Provas ganham peso Arquivo original, orçamento, mensagens e comparação entre versões ajudam a mostrar exatamente o que foi pedido e o que foi entregue. 03 Reparação depende do caso O CDC prevê alternativas para serviço inadequado, enquanto eventual indenização exige análise concreta da extensão do prejuízo e das provas.

Uma fotografia antiga chega ao ateliê para recuperar contraste e marcas do tempo, mas volta com o rosto da avó visivelmente diferente. A situação é fictícia, baseada em regras reais do consumo: importam a autorização dada, o alcance do retoque, a documentação existente e a extensão concreta da alteração percebida.

Quando a restauração de uma fotografia antiga pode virar problema de consumo?

A situação fictícia parte de um contrato simples: recuperar uma imagem sem mudar a identidade retratada. Se o resultado se afasta do combinado, a discussão deixa de ser apenas estética e passa a envolver qualidade do serviço e autorização do cliente.

O Código de Defesa do Consumidor trata a relação entre cliente e prestador como relação de consumo quando presentes consumidor e fornecedor. Em restaurações, o que foi prometido no orçamento e nas mensagens ajuda a definir o resultado esperado.

O que o CDC prevê quando o serviço entregue não corresponde ao combinado?

O artigo 20 do CDC prevê, para serviço com vício de qualidade, reexecução sem custo quando cabível, devolução do valor pago ou abatimento proporcional. A escolha concreta depende das circunstâncias e do que ainda pode ser corrigido.

Além disso, os artigos 39 e 40 reforçam a importância de orçamento prévio e autorização. Uma alteração relevante fora do escopo pode pesar contra o prestador, sobretudo quando há registros mostrando que o pedido era apenas limpar, recuperar contraste e preservar os traços originais.

Quais provas ajudariam a mostrar que o rosto foi alterado sem autorização?

O primeiro cuidado seria preservar a imagem original em alta qualidade, a versão entregue e qualquer prévia enviada durante o serviço. Comparações lado a lado podem mostrar se houve apenas correção de danos ou se apareceram mudanças em olhos, boca, contorno e expressão.

Também ganham importância orçamento, recibo e conversas sobre o resultado desejado. Em eventual disputa, a Justiça observa o conjunto de provas. Não basta afirmar que a imagem ficou diferente, é melhor demonstrar qual intervenção foi feita e por que ela escapou do que havia sido autorizado.

A seguir listamos quatro registros úteis que ajudam a reconstruir o que foi contratado e entregue:

Arquivo original: guarda a referência anterior ao serviço e permite comparação direta.

guarda a referência anterior ao serviço e permite comparação direta. Orçamento: mostra quais etapas de restauração foram prometidas antes do pagamento.

mostra quais etapas de restauração foram prometidas antes do pagamento. Mensagens: registram pedidos, limites e eventuais aprovações feitas durante o trabalho.

registram pedidos, limites e eventuais aprovações feitas durante o trabalho. Versão final: permite apontar com precisão quais traços foram modificados.

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O valor afetivo da fotografia pode influenciar uma eventual indenização?

O valor sentimental pode ser considerado, mas não transforma toda falha em dano moral automático. O STJ já reconheceu, em contexto de objetos familiares, que a repercussão emocional depende das circunstâncias concretas e da importância comprovada do bem para a pessoa afetada.

Em decisão envolvendo joias de família, o STJ destacou o valor sentimental ao examinar dano moral. A lógica útil aqui é de cautela: fotografia familiar pode ter carga afetiva, mas o resultado judicial dependeria de prova, gravidade e possibilidade de restauração.

A seguir listamos três pontos de análise que costumam separar simples insatisfação de um prejuízo mais relevante:

DADOS EM FOCO O que pode pesar na análise Fatores de prova, impacto e solução em uma restauração fotográfica contestada. Ponto O que observar Por que importa Escopo O que estava escrito no orçamento Mostra o limite autorizado Alteração Diferenças entre original e entrega Ajuda a medir a intervenção Reversão Possibilidade real de corrigir Influencia a solução prática

Como uma cliente poderia agir sem transformar a reclamação em acusação precipitada?

O caminho mais seguro começa com registro objetivo do problema: guardar arquivos, pedir explicação por escrito e solicitar solução compatível com o que foi contratado. Se houver possibilidade técnica de correção, ela pode ser discutida antes de qualquer medida mais pesada.

Se não houver acordo, canais de consumo e o Judiciário podem analisar o caso com base em provas concretas. Como a situação narrada é fictícia, não existe sentença para essa mulher; existem apenas regras reais que mostram por que autorização, documentação e extensão do dano fazem diferença.