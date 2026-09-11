Quando a coifa perde força, o problema provavelmente está no caminho do ar. Um filtro de gordura saturado aumenta a resistência à passagem e pede limpeza ou troca conforme o modelo. Antes de suspeitar da motorização, vale conferir esse componente, a saída de ar e as orientações específicas do aparelho.
Por que o filtro sujo reduz o desempenho da coifa?
A coifa puxa vapores e gordura através de filtros antes de expulsar ou recircular o ar. Quando a superfície filtrante fica carregada, o caminho do ar encontra mais resistência e o sistema pode parecer menos eficiente.
Esse acúmulo não acontece de uma vez. Gordura, poeira e partículas de cozinha vão se prendendo ao filtro conforme o uso, especialmente em casas onde há frituras frequentes ou preparo diário de alimentos.
Como saber se a perda de força vem do filtro?
Um sinal comum é perceber que fumaça e vapores demoram mais a ser capturados, mesmo com a velocidade habitual. Antes de concluir que o motor falhou, vale observar o estado do filtro e conferir se a saída de ar está livre.
A Whirlpool orienta manter o filtro de gordura limpo e corretamente instalado para melhor desempenho. Correntes de ar no ambiente e restrições no duto também podem reduzir a eficiência, por isso o filtro não é a única causa possível.
Como limpar o filtro sem danificar o aparelho?
Primeiro, desligue a coifa e aguarde o resfriamento. Remova o filtro apenas conforme o manual do modelo. Em muitos filtros metálicos laváveis, a água morna e detergente suave ajudam a soltar a gordura antes do enxágue.
Depois da lavagem, o filtro deve secar completamente antes de voltar ao aparelho. Filtros de carvão costumam seguir outra regra e podem exigir substituição, não lavagem, por isso misturar orientações de tipos diferentes é um erro comum.
A seguir listamos 4 cuidados com o filtro que ajudam a limpar sem trocar uma manutenção simples por outro problema:
- Desligue antes: faça a limpeza apenas com o aparelho frio e sem funcionamento.
- Confira o tipo: não lave filtro de carvão se o manual exigir substituição.
- Lave com cuidado: use o método indicado para o material do filtro.
- Seque totalmente: reinstale somente depois que não houver umidade.
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Quando limpar e quando substituir o filtro?
A frequência depende do uso e do tipo de filtro. Cozinhas com preparo intenso acumulam gordura mais rápido, então o melhor sinal é combinar inspeção visual e orientação do fabricante em vez de esperar a sucção cair muito.
Se o filtro estiver deformado, muito deteriorado ou for de carvão não lavável, a limpeza pode não ser suficiente. Nesse caso, a substituição correta preserva o fluxo de ar e evita improvisos que deixem o sistema sem filtragem adequada.
A seguir listamos 4 situações de manutenção que ajudam a separar limpeza, troca e investigação de outras causas:
|Situação
|Possível ação
|Atenção
|Filtro metálico engordurado
|Limpar
|Secar antes de instalar
|Filtro de carvão saturado
|Substituir
|Seguir o manual
|Fluxo ainda fraco
|Verificar duto
|Pode haver outra restrição
|Filtro danificado
|Trocar
|Evitar uso improvisado
Qual manutenção ajuda a coifa a trabalhar melhor?
Uma coifa que perdeu força merece começar pela manutenção mais simples: filtro, entrada e saída de ar. Esse roteiro evita trocar peças antes de verificar um ponto de restrição comum e fácil de identificar.
Manter o filtro limpo, seco e bem instalado ajuda o equipamento a trabalhar dentro da condição prevista. Se a perda de sucção continuar mesmo após esses cuidados, o problema pode estar em dutos, instalação ou componentes que exigem assistência técnica.
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