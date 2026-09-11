EM FOCO Resumo da matéria 01 Filtro segura gordura A coifa captura partículas de gordura no caminho do ar, e esse material se acumula gradualmente com o uso da cozinha. 02 Fluxo pode cair Um filtro muito carregado aumenta a resistência à passagem do ar e pode contribuir para a sensação de perda de força. 03 Tipo muda cuidado Filtros metálicos podem ser laváveis, enquanto filtros de carvão frequentemente precisam ser substituídos conforme o manual.

Quando a coifa perde força, o problema provavelmente está no caminho do ar. Um filtro de gordura saturado aumenta a resistência à passagem e pede limpeza ou troca conforme o modelo. Antes de suspeitar da motorização, vale conferir esse componente, a saída de ar e as orientações específicas do aparelho.

Por que o filtro sujo reduz o desempenho da coifa?

A coifa puxa vapores e gordura através de filtros antes de expulsar ou recircular o ar. Quando a superfície filtrante fica carregada, o caminho do ar encontra mais resistência e o sistema pode parecer menos eficiente.

Esse acúmulo não acontece de uma vez. Gordura, poeira e partículas de cozinha vão se prendendo ao filtro conforme o uso, especialmente em casas onde há frituras frequentes ou preparo diário de alimentos.

Antes de suspeitar do motor, vale observar uma peça que trabalha diretamente na retenção da gordura

Como saber se a perda de força vem do filtro?

Um sinal comum é perceber que fumaça e vapores demoram mais a ser capturados, mesmo com a velocidade habitual. Antes de concluir que o motor falhou, vale observar o estado do filtro e conferir se a saída de ar está livre.

A Whirlpool orienta manter o filtro de gordura limpo e corretamente instalado para melhor desempenho. Correntes de ar no ambiente e restrições no duto também podem reduzir a eficiência, por isso o filtro não é a única causa possível.

Como limpar o filtro sem danificar o aparelho?

Primeiro, desligue a coifa e aguarde o resfriamento. Remova o filtro apenas conforme o manual do modelo. Em muitos filtros metálicos laváveis, a água morna e detergente suave ajudam a soltar a gordura antes do enxágue.

Depois da lavagem, o filtro deve secar completamente antes de voltar ao aparelho. Filtros de carvão costumam seguir outra regra e podem exigir substituição, não lavagem, por isso misturar orientações de tipos diferentes é um erro comum.

A seguir listamos 4 cuidados com o filtro que ajudam a limpar sem trocar uma manutenção simples por outro problema:

Desligue antes: faça a limpeza apenas com o aparelho frio e sem funcionamento.

faça a limpeza apenas com o aparelho frio e sem funcionamento. Confira o tipo: não lave filtro de carvão se o manual exigir substituição.

não lave filtro de carvão se o manual exigir substituição. Lave com cuidado: use o método indicado para o material do filtro.

use o método indicado para o material do filtro. Seque totalmente: reinstale somente depois que não houver umidade.

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A frequência de limpeza depende do modelo da coifa e de quanto ela é utilizada na rotina

Quando limpar e quando substituir o filtro?

A frequência depende do uso e do tipo de filtro. Cozinhas com preparo intenso acumulam gordura mais rápido, então o melhor sinal é combinar inspeção visual e orientação do fabricante em vez de esperar a sucção cair muito.

Se o filtro estiver deformado, muito deteriorado ou for de carvão não lavável, a limpeza pode não ser suficiente. Nesse caso, a substituição correta preserva o fluxo de ar e evita improvisos que deixem o sistema sem filtragem adequada.

A seguir listamos 4 situações de manutenção que ajudam a separar limpeza, troca e investigação de outras causas:

DADOS EM FOCO Filtro e manutenção Diferenças entre sinais do filtro e a ação de manutenção mais adequada Situação Possível ação Atenção Filtro metálico engordurado Limpar Secar antes de instalar Filtro de carvão saturado Substituir Seguir o manual Fluxo ainda fraco Verificar duto Pode haver outra restrição Filtro danificado Trocar Evitar uso improvisado

Qual manutenção ajuda a coifa a trabalhar melhor?

Uma coifa que perdeu força merece começar pela manutenção mais simples: filtro, entrada e saída de ar. Esse roteiro evita trocar peças antes de verificar um ponto de restrição comum e fácil de identificar.

Manter o filtro limpo, seco e bem instalado ajuda o equipamento a trabalhar dentro da condição prevista. Se a perda de sucção continuar mesmo após esses cuidados, o problema pode estar em dutos, instalação ou componentes que exigem assistência técnica.