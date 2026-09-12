EM FOCO Resumo da matéria 01 Diferença mensurável A distância entre 3 e 35 centímetros pode ser comparada por fotos, mensagens e referências usadas antes do serviço. 02 Serviço contratado O acordo sobre comprimento e técnica importa mais do que a satisfação subjetiva com o estilo final. 03 Alongamento é outra decisão Oferecer extensão pode ser uma solução comercial, mas o novo serviço precisa ser avaliado separadamente do corte inicial.

Em uma situação fictícia, uma mulher pediu para cortar 3 centímetros do cabelo, mas afirma que perdeu 35 e recebeu oferta de alongamento por R$ 2,8 mil. Quando o corte de cabelo se distancia claramente do combinado, fotos, mensagens e descrição anterior do serviço ajudam a reconstruir aquilo autorizado.

Quando o corte de cabelo passa de resultado indesejado para possível falha?

Um cabeleireiro presta um serviço cuja aparência final tem componente subjetivo. Porém, quando existe uma medida combinada, como 3 centímetros, a discussão ganha um elemento objetivo que pode ser comparado com registros anteriores.

Perder 35 centímetros em vez de 3, se isso for comprovado, não é apenas questão de preferência estética. Fotos do comprimento anterior, mensagens e uma referência mostrada ao profissional podem indicar com mais precisão o limite autorizado.

Mensagens e referências enviadas ao salão podem mostrar com mais clareza aquilo que havia sido solicitado

O que o consumidor pode discutir quando o combinado não foi seguido?

O Código de Defesa do Consumidor prevê alternativas para vícios de qualidade em serviços, incluindo reexecução quando cabível, restituição ou abatimento. Em cabelo já cortado, a impossibilidade de desfazer imediatamente o corte torna a situação particular.

Isso não significa que o valor de um alongamento seja automaticamente devido. A solução precisa ser analisada separadamente, considerando o serviço originalmente contratado, as provas do comprimento e qualquer proposta feita depois pelo salão.

Quais provas ajudam a mostrar quantos centímetros seriam cortados?

Fotos tiradas pouco antes do atendimento podem mostrar o comprimento inicial. Mensagens com “3 centímetros”, imagens de referência ou anotações da ficha do salão ajudam a transformar uma conversa oral em evidência mais concreta.

O Procon recomenda que condições de serviços sejam registradas por escrito. Para um corte, uma mensagem simples confirmando comprimento e estilo pode reduzir bastante a dúvida sobre o que foi autorizado.

A seguir listamos 4 provas úteis que ajudam a organizar a análise do caso:

Antes: foto recente mostrando o comprimento do cabelo.

foto recente mostrando o comprimento do cabelo. Combinado: mensagem ou anotação indicando os 3 centímetros.

mensagem ou anotação indicando os 3 centímetros. Depois: imagem feita logo após o corte e antes de ajustes.

imagem feita logo após o corte e antes de ajustes. Proposta: registro da oferta de alongamento e do valor cobrado.

O tamanho da alteração importa quando o resultado se distancia bastante do serviço combinado

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Como avaliar a oferta de alongamento depois do corte?

A oferta de alongamento por R$ 2,8 mil deve ser tratada como novo serviço, com preço, técnica, manutenção e resultado explicados antes de qualquer aceite. A cliente não precisa confundir a proposta comercial com reconhecimento automático de responsabilidade pelo corte anterior.

Se o salão oferecer correção, é importante registrar quem pagará e o que será feito. Um acordo claro evita que a tentativa de resolver o problema gere nova cobrança inesperada ou outra divergência sobre o resultado.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que ajudam a separar fatos, documentos e possíveis soluções:

DADOS EM FOCO Pontos para comparar Pontos para comparar Etapa Registro Por que importa Comprimento Antes e depois Mostra a mudança visual Autorização Mensagens ou ficha Indica o limite combinado Solução Oferta do salão Registra custo e condições

O que pode definir esse relato fictício?

Neste caso fictício, a diferença entre 3 e 35 centímetros é o centro da narrativa. Ainda assim, a conclusão depende de demonstrar que 3 centímetros foram realmente combinados e que não houve autorização posterior para um corte maior.

Quanto mais objetivo estiver o acordo inicial, mais fácil fica avaliar a prestação do serviço. Fotos, mensagens e resposta do salão ajudam a separar frustração estética, que pode ser subjetiva, de uma execução claramente diferente do limite autorizado.