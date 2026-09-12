EM FOCO Resumo da matéria 01 Erro comprovável Uma letra diferente da arte aprovada transforma a discussão em comparação entre o que foi contratado e o que foi efetivamente entregue. 02 Provas simples Foto da arte, mensagens, recibo e imagem do resultado ajudam a reconstruir o acordo sem depender apenas da memória das partes. 03 Solução possível A resposta pode envolver correção sem custo, restituição ou abatimento, conforme o caso e a possibilidade técnica de reparar o serviço.

Em uma situação fictícia, uma mulher pagou R$ 1,2 mil por uma tatuagem em homenagem à mãe e percebeu uma letra errada depois do procedimento. O estúdio cobrou pela correção. Quando o desenho entregue diverge do combinado, registros da arte aprovada e do atendimento ganham importância documental no caso.

Quando a tatuagem com erro deixa de ser apenas insatisfação estética?

O ponto inicial é separar gosto pessoal de erro objetivo. Se a cliente aprovou uma palavra e recebeu outra, a comparação pode ser feita diretamente. O próprio conceito de direito do consumidor ajuda a enquadrar a relação entre serviço contratado e entrega.

Uma tatuagem é permanente e a correção pode exigir novo procedimento. Por isso, a arte aprovada antes da sessão ganha importância especial. Se o estúdio registrou desenho, grafia, tamanho e posição, esses elementos permitem verificar se houve diferença concreta.

Fotos feitas logo após a tatuagem ajudam a registrar o resultado entregue pelo estúdio

O que o consumidor pode exigir se o serviço divergiu do combinado?

O Código de Defesa do Consumidor prevê alternativas quando um serviço apresenta vício de qualidade ou diverge da oferta. Entre elas estão reexecução sem custo quando cabível, restituição do valor ou abatimento proporcional do preço.

Isso não significa que toda discordância estética gere automaticamente devolução integral. O que foi prometido, o que foi aprovado e o que pode ser tecnicamente corrigido precisam ser comparados. A cobrança adicional fica mais discutível quando a correção busca reparar um erro atribuível ao próprio serviço.

Quais provas mostram o que realmente foi autorizado?

Como o problema depende de prova, documentar antes de discutir costuma ser mais útil do que confiar apenas em relatos. Fotos nítidas, mensagens e comprovantes permitem mostrar a sequência entre escolha, aprovação, execução e pedido de correção.

A orientação do Procon para serviços em geral reforça a importância de registrar por escrito o que foi prometido. Isso vale especialmente quando o resultado final pode ser comparado com uma referência previamente aprovada.

A seguir listamos 4 provas úteis que ajudam a organizar a análise do caso:

Arte aprovada: imagem ou arquivo com a grafia autorizada antes da sessão.

imagem ou arquivo com a grafia autorizada antes da sessão. Mensagens: conversas que mostrem nome, frase, tamanho e outras instruções.

conversas que mostrem nome, frase, tamanho e outras instruções. Comprovante: recibo ou pagamento que identifique o serviço contratado.

recibo ou pagamento que identifique o serviço contratado. Resultado: fotografias nítidas feitas logo após perceber a diferença.

Mensagens e orçamento podem esclarecer se a correção estava prevista ou se surgiu como nova cobrança

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Como organizar uma tentativa de solução com o estúdio?

Uma tentativa de solução pode começar por pedido escrito e objetivo, indicando a diferença observada e a solução pretendida. A resposta do estúdio também deve ser guardada, porque pode mostrar se houve reconhecimento do erro, proposta de correção ou cobrança adicional.

Se houver proposta de novo procedimento, o ponto de atenção é entender exatamente o que será feito. Correção, cobertura e remoção parcial são situações diferentes, com custos e efeitos próprios. A escolha não deve ser tratada como simples continuidade automática do primeiro serviço.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que ajudam a separar fatos, documentos e possíveis soluções:

DADOS EM FOCO O que comparar no caso O que comparar no caso Etapa Registro Por que importa Antes do serviço Arte e mensagens Mostram o combinado Depois do serviço Foto da tatuagem Permite comparar a grafia Na reclamação Resposta do estúdio Registra a solução oferecida

O que pode definir o desfecho desse caso fictício?

Neste relato fictício, a pergunta principal não é se a cliente gostou menos do resultado, mas se houve divergência comprovável entre a grafia autorizada e a tatuagem entregue. Quanto mais claro esse contraste, mais objetiva fica a discussão.

O desfecho depende dos documentos, da possibilidade de reparo e da resposta do fornecedor. Cobrar para corrigir o próprio erro não deve ser analisado isoladamente: primeiro é preciso demonstrar que o erro realmente ocorreu na execução e não na arte aprovada.