EM FOCO Resumo da matéria 01 Milho chegou cedo Restos de milho encontrados na costa norte do Peru alcançam cerca de 6.700 anos e registram uma chegada antiga do cultivo à América do Sul. 02 Tipos para estourar Características de espigas e grãos indicaram formas primitivas de milho duro, compatíveis com variedades usadas para produzir pipoca. 03 Não era alimento principal Apesar da diversidade de milho encontrada, os vestígios aparecem de modo irregular e sugerem papel ainda limitado na dieta daquele período.

Espigas e outros restos encontrados no litoral norte do Peru mostraram milho de até 6.700 anos, incluindo tipos duros associados à pipoca. A descoberta revelou que variedades diferentes já circulavam pela região muito cedo. Mesmo assim, o milho ainda aparecia de forma limitada diante de outros alimentos consumidos.

Como espigas tão antigas sobreviveram no litoral peruano?

O segredo está no ambiente extremamente seco da costa. Com pouca umidade, espigas, palhas e talos conseguem resistir muito mais tempo do que em regiões tropicais úmidas. Essa preservação permitiu comparar formas, tamanhos e estruturas de plantas cultivadas há milhares de anos.

O estudo indexado pelo NIH registra restos entre 6.700 e 3.000 anos nos sítios Paredones e Huaca Prieta. A equipe encontrou partes grandes das plantas e microvestígios, formando um conjunto raro para reconstruir a chegada e a diversificação do milho na América do Sul.

Características dos grãos indicam que variedades capazes de estourar já existiam milhares de anos atrás

O que mostra que havia variedades próprias para pipoca?

Algumas espigas pertenciam a raças primitivas de grão duro. Esse tipo de estrutura é importante porque dureza e formato do grão estão ligados à capacidade de estourar quando aquecido. Os pesquisadores também estudaram amido retirado diretamente de um grão antigo preservado.

A pipoca depende de milho com características específicas, não de qualquer espiga. Nos achados peruanos, os traços morfológicos e microscópicos coincidem com tipos de endosperma duro, permitindo reconhecer formas antigas relacionadas ao milho que estoura.

Como esse milho era usado há milhares de anos?

Os vestígios mostram mais de uma forma de milho, incluindo tipos duros e farináceos. Isso sugere experiências culinárias diferentes, mesmo sem panelas de cerâmica no período mais antigo. As comunidades podiam assar, torrar, moer ou preparar o grão por técnicas que deixam poucos sinais diretos.

O milho, porém, ainda não dominava a alimentação. Peixes, mariscos, plantas silvestres e outros cultivos continuavam importantes. A presença irregular dos restos indica consumo ocasional, útil para acompanhar uma fase em que o cultivo se espalhava e ganhava novas variedades longe de sua área inicial de domesticação.

A seguir listamos quatro sinais do achado que ajudam a entender a interpretação arqueológica:

Espigas: preservaram formato e número de fileiras, úteis para diferenciar raças antigas de milho.

preservaram formato e número de fileiras, úteis para diferenciar raças antigas de milho. Grãos: características duras e estruturas de amido combinaram com tipos capazes de estourar quando aquecidos.

características duras e estruturas de amido combinaram com tipos capazes de estourar quando aquecidos. Palhas e talos: ampliaram o conjunto botânico e ajudaram a datar diretamente partes das plantas.

ampliaram o conjunto botânico e ajudaram a datar diretamente partes das plantas. Contexto seco: a aridez do litoral favoreceu uma preservação rara para materiais vegetais tão antigos.

O achado oferece pistas sobre cultivo, alimentação e circulação de plantas entre antigas comunidades

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Quais pistas diferenciaram os tipos antigos de milho?

Os pesquisadores observaram tamanho da espiga, número de fileiras, formato das cavidades dos grãos e estruturas microscópicas. Esses detalhes permitem reconhecer raças primitivas mesmo quando faltam sementes completas. A comparação com variedades tradicionais ajuda a reconstruir como o milho mudou ao longo do tempo.

As datas também foram medidas diretamente em partes preservadas das plantas. Isso trouxe controle cronológico melhor do que depender apenas do solo ao redor. Alguns materiais não carbonizados deram idades anômalas, então a equipe valorizou amostras queimadas e sequências estratigráficas que combinavam entre si.

A seguir listamos os principais dados materiais que organizam o que foi observado e interpretado:

DADOS EM FOCO O milho encontrado no Peru Tabela com vestígios arqueológicos de milho e o que cada tipo de material revelou Vestígio Informação preservada Leitura arqueológica Espigas Forma e fileiras Raças antigas Grão Amido e dureza Tipo pipoca Palha e talo Partes da planta Datação e cultivo Camadas Posição no sítio Sequência temporal

O achado muda a origem conhecida da pipoca?

Ele não mostra que o milho foi domesticado no Peru. A domesticação começou antes no México, mas os restos revelam dispersão muito rápida e diversificação na costa sul-americana. Em poucos milênios, populações locais já cultivavam formas diferentes adaptadas a seus usos e ambientes.

O valor do achado está em mostrar que milho tipo pipoca fazia parte dessa história antiga. Espigas, grãos e amidos de até 6.700 anos ligam um alimento hoje comum a experiências agrícolas muito antigas, quando comunidades costeiras ainda testavam maneiras variadas de cultivar e consumir o cereal.