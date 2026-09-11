EM FOCO Resumo da matéria 01 Tubos viraram canudos Oito peças longas de metal, antes interpretadas como objetos cerimoniais, ganharam uma nova explicação ligada ao consumo coletivo de bebida. 02 Filtros na ponta Pequenas perfurações nas extremidades funcionariam como filtros, ajudando a impedir a passagem de resíduos presentes numa bebida fermentada antiga. 03 Bebida compartilhada A hipótese aproxima o conjunto de cenas antigas em que várias pessoas bebiam do mesmo recipiente usando tubos compridos.

Oito tubos de ouro e prata com cerca de 5.500 anos podem ter funcionado como canudos usados simultaneamente em um recipiente. Pequenos filtros nas pontas e resíduos ligados à bebida reforçaram a hipótese. O conjunto transforma um objeto cerimonial em parte de uma possível rodada coletiva entre várias pessoas.

Por que os tubos metálicos mudaram de interpretação?

Quando foram escavados no fim do século XIX, os objetos pareciam cetros ou suportes cerimoniais. Eram longos, finos, feitos de metais valiosos e alguns tinham pequenas figuras de touro. Sem comparação funcional clara, essas formas dominaram a interpretação por muitas décadas.

A Universidade Estatal de São Petersburgo registra a reanálise que propôs outra função: tubos para beber cerveja coletivamente. O trabalho relacionou formato, filtros e paralelos do antigo Oriente Próximo em vez de tratar as peças apenas como símbolos de autoridade.

O formato dos tubos levou pesquisadores a investigar uma função muito diferente da imaginada inicialmente

O que indica que eles poderiam servir como canudos?

O ponto mais forte são as extremidades com pequenas perfurações. Elas poderiam reter palha, cascas e outros resíduos enquanto o líquido passava pelo tubo. Esse recurso faz sentido em bebidas fermentadas antigas, que não eram filtradas como muitas bebidas atuais.

O conjunto também combina com representações antigas de pessoas bebendo do mesmo vaso por tubos compridos. A cultura de Maikop deixou sepultamentos ricos, e o uso de metais preciosos pode indicar que beber em grupo tinha também valor social e ritual.

Como funcionaria uma bebida compartilhada por várias pessoas?

Um recipiente grande poderia ficar no centro enquanto diferentes participantes usavam tubos separados. Assim, ninguém precisava levantar o vaso, e cada pessoa puxava o líquido por sua própria peça. O comprimento acima de um metro ajudaria a alcançar o conteúdo sem aproximar demais o corpo.

Esse cenário combina consumo e cerimônia. Os tubos não seriam simples utensílios domésticos, mas objetos de prestígio usados em ocasiões específicas. Ouro, prata e figuras decorativas transformavam uma ação comum, beber, em uma experiência visual ligada ao grupo e ao status.

A seguir listamos quatro sinais do achado que ajudam a entender a interpretação arqueológica:

Comprimento: os tubos eram longos o bastante para alcançar o conteúdo de um recipiente colocado no centro do grupo.

os tubos eram longos o bastante para alcançar o conteúdo de um recipiente colocado no centro do grupo. Perfurações: pequenas aberturas nas pontas funcionariam como filtros para resíduos sólidos presentes na bebida fermentada.

pequenas aberturas nas pontas funcionariam como filtros para resíduos sólidos presentes na bebida fermentada. Metais preciosos: ouro e prata apontam para objetos especiais, possivelmente usados em banquetes ou cerimônias importantes.

ouro e prata apontam para objetos especiais, possivelmente usados em banquetes ou cerimônias importantes. Uso coletivo: a hipótese combina com imagens antigas de várias pessoas bebendo juntas de um único vaso.

Resíduos e comparações com outros achados ajudam a sustentar a interpretação proposta para as peças

Leia também: Parente dos crocodilos de 240 milhões de anos achado no Brasil muda mapa da pré-história

Quais evidências sustentam a hipótese dos canudos?

A interpretação depende de várias pistas trabalhando juntas. Há formato tubular, extremidades perfuradas, comparação com filtros conhecidos e vestígios compatíveis com bebida. Nenhum elemento isolado resolve o mistério, mas a combinação torna a proposta mais concreta do que as antigas leituras de cetros.

Os autores mantêm a conclusão como hipótese arqueológica, não como certeza absoluta. Isso importa porque função antiga precisa ser reconstruída a partir de objetos, contexto e paralelos. Sem testemunho escrito, a explicação mais forte é aquela capaz de encaixar o maior número de sinais preservados.

A seguir listamos os principais dados materiais que organizam o que foi observado e interpretado:

DADOS EM FOCO Pistas deixadas pelos tubos Tabela com características dos tubos de Maikop e o que cada uma acrescenta à interpretação Pista O que foi observado Interpretação Formato Tubos longos e estreitos Condução de líquido Ponta Perfurações pequenas Filtragem de resíduos Material Ouro e prata Uso de prestígio Conjunto Várias peças semelhantes Consumo coletivo

O que essa descoberta muda sobre hábitos da Idade do Bronze?

Se a interpretação estiver correta, os tubos formam a mais antiga evidência material conhecida de beber por canudos longos. Isso desloca esse hábito para mais de cinco milênios atrás e mostra que tecnologias simples podiam fazer parte de cerimônias muito elaboradas.

O achado também lembra que objetos luxuosos podem esconder funções surpreendentemente cotidianas. Aquilo que parecia apenas símbolo de poder pode ter servido para compartilhar bebida em grupo, aproximando uma cena da Idade do Bronze de comportamentos sociais que ainda reconhecemos hoje.