Vestígios preservados em cerâmicas do atual Equador revelaram cacau de 5.300 anos, muito antes dos registros clássicos da Mesoamérica. Amido, teobromina e DNA antigo apontaram para a mesma planta. A descoberta empurrou em cerca de 1.500 anos a cronologia conhecida do uso humano desse ingrediente na região.
Como o cacau apareceu dentro de cerâmicas tão antigas?
Os arqueólogos não encontraram barras ou sementes prontas para consumo. A pista estava em resíduos microscópicos preservados em recipientes. Ao analisar essas marcas, a equipe identificou sinais químicos e biológicos compatíveis com o uso da planta em um assentamento antigo da alta Amazônia.
A página da UNESCO sobre a paisagem cultural do cacau no Equador registra evidências entre 5.500 e 5.300 anos no sítio Santa Ana-La Florida. O local pertence à tradição Mayo-Chinchipe e fica no sudeste do país.
Por que três tipos de evidência fizeram diferença?
Uma única pista poderia gerar dúvida. Por isso, o estudo combinou grãos de amido, resíduos de teobromina e DNA antigo. Cada método procura um sinal diferente, mas todos convergiram para a presença de cacau nos recipientes usados por aquela população pré-colombiana.
O achado também amplia a história do grão de cacau. Durante muito tempo, a atenção ficou concentrada na Mesoamérica, onde bebidas de cacau foram muito bem documentadas. A evidência equatoriana mostrou um capítulo anterior, ligado à região amazônica da América do Sul.
O que mudou na cronologia conhecida do chocolate?
O resultado recuou em cerca de 1.500 anos a evidência conhecida de uso humano do cacau. Isso não significa que alguém preparava uma barra como a atual. O que a arqueologia comprova é que produtos da planta já eram manipulados e consumidos muito antes do registro mesoamericano clássico.
Por isso, “história do chocolate” funciona como atalho popular, mas o dado científico é mais preciso: trata-se do uso antigo do cacau. Sementes, polpa ou bebidas podem ter tido funções diferentes, e os recipientes arqueológicos não guardam uma receita completa capaz de mostrar exatamente como eram preparados.
A seguir listamos quatro sinais do achado que ajudam a entender a interpretação arqueológica:
- Amido: grãos microscópicos preservados forneceram uma primeira linha de identificação da planta dentro dos recipientes.
- Teobromina: o composto químico reforçou a presença de cacau no material absorvido pela cerâmica antiga.
- DNA antigo: fragmentos genéticos ofereceram uma terceira linha independente de evidência para confirmar a identificação.
- Datação: o contexto arqueológico colocou o uso da planta em aproximadamente 5.300 anos antes do presente.
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Quais sinais foram encontrados nos recipientes?
Os pesquisadores buscaram marcadores que pudessem sobreviver por milênios. O amido preserva formas microscópicas; a teobromina é um composto característico do cacau; e o DNA antigo permite comparar material biológico. Juntos, eles reduziram a chance de uma identificação baseada em apenas um indício.
A datação do contexto arqueológico colocou esses sinais no Holoceno médio. Assim, a descoberta uniu idade e identificação num mesmo conjunto. Esse cruzamento é importante porque uma molécula sem contexto confiável, ou uma cerâmica sem resíduo identificado, não sustentaria sozinha a mesma conclusão.
A seguir listamos os principais dados materiais que organizam o que foi observado e interpretado:
|Evidência
|O que procura
|Por que importa
|Amido
|Grãos microscópicos
|Identifica restos vegetais
|Teobromina
|Composto químico
|Reforça presença do cacau
|DNA antigo
|Material genético
|Confirma a identificação
O que a descoberta revela sobre a Amazônia antiga?
A alta Amazônia deixa de aparecer apenas como área de origem natural da planta e ganha peso como espaço de uso e domesticação antiga. Isso ajuda a reconstruir trocas entre comunidades que circulavam plantas, objetos e conhecimentos muito antes das grandes civilizações mesoamericanas mais conhecidas.
As cerâmicas mostram como um resíduo quase invisível pode alterar uma narrativa inteira. O cacau de 5.300 anos não revela todos os detalhes do consumo, mas comprova que a relação humana com a planta começou muito antes do que a arqueologia conseguia demonstrar até então.
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