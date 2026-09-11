EM FOCO Resumo da matéria 01 Cacau muito mais antigo Resíduos encontrados em recipientes do sudeste do Equador mostraram uso da planta há cerca de 5.300 anos, antes do registro conhecido na Mesoamérica. 02 Três pistas diferentes Amido, teobromina e DNA antigo apontaram para a mesma planta, fortalecendo a identificação do cacau nas peças arqueológicas. 03 Amazônia ganha destaque Os resultados colocaram a alta Amazônia entre os locais mais antigos ligados ao uso e à domesticação do cacau nas Américas.

Vestígios preservados em cerâmicas do atual Equador revelaram cacau de 5.300 anos, muito antes dos registros clássicos da Mesoamérica. Amido, teobromina e DNA antigo apontaram para a mesma planta. A descoberta empurrou em cerca de 1.500 anos a cronologia conhecida do uso humano desse ingrediente na região.

Como o cacau apareceu dentro de cerâmicas tão antigas?

Os arqueólogos não encontraram barras ou sementes prontas para consumo. A pista estava em resíduos microscópicos preservados em recipientes. Ao analisar essas marcas, a equipe identificou sinais químicos e biológicos compatíveis com o uso da planta em um assentamento antigo da alta Amazônia.

A página da UNESCO sobre a paisagem cultural do cacau no Equador registra evidências entre 5.500 e 5.300 anos no sítio Santa Ana-La Florida. O local pertence à tradição Mayo-Chinchipe e fica no sudeste do país.

A análise das cerâmicas mudou a cronologia de um alimento que hoje faz parte da rotina de milhões de pessoas

Por que três tipos de evidência fizeram diferença?

Uma única pista poderia gerar dúvida. Por isso, o estudo combinou grãos de amido, resíduos de teobromina e DNA antigo. Cada método procura um sinal diferente, mas todos convergiram para a presença de cacau nos recipientes usados por aquela população pré-colombiana.

O achado também amplia a história do grão de cacau. Durante muito tempo, a atenção ficou concentrada na Mesoamérica, onde bebidas de cacau foram muito bem documentadas. A evidência equatoriana mostrou um capítulo anterior, ligado à região amazônica da América do Sul.

O que mudou na cronologia conhecida do chocolate?

O resultado recuou em cerca de 1.500 anos a evidência conhecida de uso humano do cacau. Isso não significa que alguém preparava uma barra como a atual. O que a arqueologia comprova é que produtos da planta já eram manipulados e consumidos muito antes do registro mesoamericano clássico.

Por isso, “história do chocolate” funciona como atalho popular, mas o dado científico é mais preciso: trata-se do uso antigo do cacau. Sementes, polpa ou bebidas podem ter tido funções diferentes, e os recipientes arqueológicos não guardam uma receita completa capaz de mostrar exatamente como eram preparados.

A seguir listamos quatro sinais do achado que ajudam a entender a interpretação arqueológica:

Amido: grãos microscópicos preservados forneceram uma primeira linha de identificação da planta dentro dos recipientes.

grãos microscópicos preservados forneceram uma primeira linha de identificação da planta dentro dos recipientes. Teobromina: o composto químico reforçou a presença de cacau no material absorvido pela cerâmica antiga.

o composto químico reforçou a presença de cacau no material absorvido pela cerâmica antiga. DNA antigo: fragmentos genéticos ofereceram uma terceira linha independente de evidência para confirmar a identificação.

fragmentos genéticos ofereceram uma terceira linha independente de evidência para confirmar a identificação. Datação: o contexto arqueológico colocou o uso da planta em aproximadamente 5.300 anos antes do presente.

O achado também ajuda a entender onde começou uma história que mais tarde se espalharia por outras regiões

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Quais sinais foram encontrados nos recipientes?

Os pesquisadores buscaram marcadores que pudessem sobreviver por milênios. O amido preserva formas microscópicas; a teobromina é um composto característico do cacau; e o DNA antigo permite comparar material biológico. Juntos, eles reduziram a chance de uma identificação baseada em apenas um indício.

A datação do contexto arqueológico colocou esses sinais no Holoceno médio. Assim, a descoberta uniu idade e identificação num mesmo conjunto. Esse cruzamento é importante porque uma molécula sem contexto confiável, ou uma cerâmica sem resíduo identificado, não sustentaria sozinha a mesma conclusão.

A seguir listamos os principais dados materiais que organizam o que foi observado e interpretado:

DADOS EM FOCO Três caminhos até o cacau Tabela com os tipos de evidência usados para identificar cacau nas cerâmicas antigas Evidência O que procura Por que importa Amido Grãos microscópicos Identifica restos vegetais Teobromina Composto químico Reforça presença do cacau DNA antigo Material genético Confirma a identificação

O que a descoberta revela sobre a Amazônia antiga?

A alta Amazônia deixa de aparecer apenas como área de origem natural da planta e ganha peso como espaço de uso e domesticação antiga. Isso ajuda a reconstruir trocas entre comunidades que circulavam plantas, objetos e conhecimentos muito antes das grandes civilizações mesoamericanas mais conhecidas.

As cerâmicas mostram como um resíduo quase invisível pode alterar uma narrativa inteira. O cacau de 5.300 anos não revela todos os detalhes do consumo, mas comprova que a relação humana com a planta começou muito antes do que a arqueologia conseguia demonstrar até então.