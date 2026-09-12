Na Polônia, um bumerangue de marfim pré-histórico com 72 centímetros ganhou uma cronologia surpreendentemente antiga. A análise estima entre 42.290 e 39.280 anos para a peça de presa de mamute. O intervalo vem de modelagem arqueológica e materiais associados, não de uma nova datação direta do artefato.
O que torna esse bumerangue pré-histórico tão incomum?
A peça veio da camada VIII da caverna Obłazowa, no sul da Polônia. Ela mede 72 centímetros, foi produzida a partir de presa de mamute e apareceu associada a outros vestígios do Paleolítico Superior, incluindo uma falange humana.
A superfície guarda polimento, riscos e incisões que indicam trabalho humano cuidadoso. Os pesquisadores também registraram vestígios de pigmento vermelho. Esses detalhes mantêm aberta a discussão sobre uso prático, valor simbólico ou uma combinação das duas funções.
Como os pesquisadores chegaram à idade de até 42 mil anos?
A nova cronologia reuniu datações de ossos e do fóssil humano associados à mesma camada. O estudo coordenado pela Universidade de Bolonha aplicou modelagem bayesiana e situou o objeto entre 42.290 e 39.280 anos no intervalo de 95,4%.
Esse detalhe é essencial: o bumerangue não foi datado diretamente de novo. Uma medição antiga foi considerada pouco confiável por possível contaminação de materiais de conservação. Para evitar dano ao artefato, a equipe estimou sua idade com o contexto estratigráfico e as novas datas associadas.
O formato prova que ele era lançado como os bumerangues atuais?
Não necessariamente. A forma curva sustenta a interpretação como bumerangue, mas função e simbolismo continuam em debate. Uma peça de marfim trabalhada e decorada pode ter servido como ferramenta, arma, objeto de prestígio ou ter acumulado diferentes usos ao longo de sua vida.
O próprio desgaste oferece pistas sem fechar a questão. Há estrias longitudinais e áreas polidas, especialmente na região central, compatíveis com modelagem e manuseio. Marcas mais profundas parecem deliberadas, enquanto alguns riscos vieram naturalmente da presa antes de ela ser transformada.
A seguir listamos 4 pistas do achado que ajudam a organizar o que já está confirmado:
- Material: a peça foi talhada em presa de mamute, um material resistente e trabalhoso.
- Dimensão: o objeto completo mede 72 centímetros de comprimento.
- Acabamento: polimento, incisões e pigmento mostram intervenção humana detalhada.
- Datação: a idade atual é uma estimativa contextual, não uma nova medição direta do marfim.
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Quais dados sustentam a nova cronologia?
Os pesquisadores dataram 13 ossos de animais e uma falange humana da camada VIII e combinaram os resultados com a posição dos achados. O modelo indica uma fase principal de ocupação entre aproximadamente 42,8 mil e 38,6 mil anos atrás.
Para a peça, a estimativa mais ampla chegou a 42.290 a 39.280 anos com 95,4% de probabilidade. Em uma faixa estatística mais estreita, de 68,3%, o intervalo calculado ficou entre cerca de 41.670 e 39.950 anos atrás.
A seguir listamos 3 dados centrais que resumem a comparação explicada acima:
|Dado
|Resultado
|Como interpretar
|Ocupação principal
|42.810 a 38.550 anos
|Intervalo da camada VIII
|Bumerangue, 95,4%
|42.290 a 39.280 anos
|Estimativa mais ampla
|Bumerangue, 68,3%
|41.670 a 39.950 anos
|Faixa estatística mais estreita
O que muda com essa nova idade?
A nova cronologia coloca o objeto entre os bumerangues mais antigos conhecidos da Europa e reforça que grupos de Homo sapiens já dominavam planejamento técnico complexo muito cedo no continente. Isso não transforma cada detalhe da peça em certeza, mas amplia seu peso arqueológico.
O ponto mais forte é justamente a combinação entre técnica e cautela: 72 centímetros de marfim trabalhado, marcas de acabamento e uma idade reconstruída com métodos modernos. O achado mostra quanto uma peça conhecida há décadas ainda pode mudar quando o contexto é reanalisado.
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