EM FOCO Resumo da matéria 01 Marfim de mamute A peça curva mede 72 centímetros, foi talhada em presa de mamute e preserva polimento, riscos deliberados e vestígios de pigmento vermelho. 02 Até 42 mil anos O novo modelo cronológico situa o artefato entre cerca de 42,3 mil e 39,3 mil anos, com margem estatística explicitada pelos autores. 03 Data não é direta A peça não foi novamente destruída para datação; a idade foi estimada pelo contexto arqueológico e por materiais associados na mesma camada.

Na Polônia, um bumerangue de marfim pré-histórico com 72 centímetros ganhou uma cronologia surpreendentemente antiga. A análise estima entre 42.290 e 39.280 anos para a peça de presa de mamute. O intervalo vem de modelagem arqueológica e materiais associados, não de uma nova datação direta do artefato.

O que torna esse bumerangue pré-histórico tão incomum?

A peça veio da camada VIII da caverna Obłazowa, no sul da Polônia. Ela mede 72 centímetros, foi produzida a partir de presa de mamute e apareceu associada a outros vestígios do Paleolítico Superior, incluindo uma falange humana.

A superfície guarda polimento, riscos e incisões que indicam trabalho humano cuidadoso. Os pesquisadores também registraram vestígios de pigmento vermelho. Esses detalhes mantêm aberta a discussão sobre uso prático, valor simbólico ou uma combinação das duas funções.

Trabalhar marfim de mamute exigia conhecimento sobre um material resistente e difícil de moldar

Como os pesquisadores chegaram à idade de até 42 mil anos?

A nova cronologia reuniu datações de ossos e do fóssil humano associados à mesma camada. O estudo coordenado pela Universidade de Bolonha aplicou modelagem bayesiana e situou o objeto entre 42.290 e 39.280 anos no intervalo de 95,4%.

Esse detalhe é essencial: o bumerangue não foi datado diretamente de novo. Uma medição antiga foi considerada pouco confiável por possível contaminação de materiais de conservação. Para evitar dano ao artefato, a equipe estimou sua idade com o contexto estratigráfico e as novas datas associadas.

O formato prova que ele era lançado como os bumerangues atuais?

Não necessariamente. A forma curva sustenta a interpretação como bumerangue, mas função e simbolismo continuam em debate. Uma peça de marfim trabalhada e decorada pode ter servido como ferramenta, arma, objeto de prestígio ou ter acumulado diferentes usos ao longo de sua vida.

O próprio desgaste oferece pistas sem fechar a questão. Há estrias longitudinais e áreas polidas, especialmente na região central, compatíveis com modelagem e manuseio. Marcas mais profundas parecem deliberadas, enquanto alguns riscos vieram naturalmente da presa antes de ela ser transformada.

A seguir listamos 4 pistas do achado que ajudam a organizar o que já está confirmado:

Material: a peça foi talhada em presa de mamute, um material resistente e trabalhoso.

a peça foi talhada em presa de mamute, um material resistente e trabalhoso. Dimensão: o objeto completo mede 72 centímetros de comprimento.

o objeto completo mede 72 centímetros de comprimento. Acabamento: polimento, incisões e pigmento mostram intervenção humana detalhada.

polimento, incisões e pigmento mostram intervenção humana detalhada. Datação: a idade atual é uma estimativa contextual, não uma nova medição direta do marfim.

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O formato da peça oferece pistas sobre as habilidades técnicas de grupos que viveram há dezenas de milênios

Quais dados sustentam a nova cronologia?

Os pesquisadores dataram 13 ossos de animais e uma falange humana da camada VIII e combinaram os resultados com a posição dos achados. O modelo indica uma fase principal de ocupação entre aproximadamente 42,8 mil e 38,6 mil anos atrás.

Para a peça, a estimativa mais ampla chegou a 42.290 a 39.280 anos com 95,4% de probabilidade. Em uma faixa estatística mais estreita, de 68,3%, o intervalo calculado ficou entre cerca de 41.670 e 39.950 anos atrás.

A seguir listamos 3 dados centrais que resumem a comparação explicada acima:

DADOS EM FOCO Como a nova idade foi calculada Tabela reúne as faixas cronológicas e o método descritos no estudo. Dado Resultado Como interpretar Ocupação principal 42.810 a 38.550 anos Intervalo da camada VIII Bumerangue, 95,4% 42.290 a 39.280 anos Estimativa mais ampla Bumerangue, 68,3% 41.670 a 39.950 anos Faixa estatística mais estreita

O que muda com essa nova idade?

A nova cronologia coloca o objeto entre os bumerangues mais antigos conhecidos da Europa e reforça que grupos de Homo sapiens já dominavam planejamento técnico complexo muito cedo no continente. Isso não transforma cada detalhe da peça em certeza, mas amplia seu peso arqueológico.

O ponto mais forte é justamente a combinação entre técnica e cautela: 72 centímetros de marfim trabalhado, marcas de acabamento e uma idade reconstruída com métodos modernos. O achado mostra quanto uma peça conhecida há décadas ainda pode mudar quando o contexto é reanalisado.