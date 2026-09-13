Uma escultura de cerca de 11 mil anos apareceu em Karahantepe quase exatamente onde havia sido colocada no Neolítico. A peça de 70 centímetros mostra uma pessoa sobre um leopardo e estava apoiada numa bancada de pedra, dentro de uma pequena estrutura circular, revelando um arranjo sem paralelo conhecido no sítio.

Onde a escultura foi encontrada em Karahantepe?

A peça surgiu durante as escavações de 2026 em Karahan Tepe, sítio neolítico do sudeste da Turquia. Ela estava sobre uma bancada que acompanhava a parede de uma estrutura com aproximadamente três metros de diâmetro e piso formado por pedras planas.

O contexto chama atenção porque a posição original foi preservada. Em vez de aparecer deslocada em uma camada de entulho, a escultura permanecia integrada ao espaço onde havia sido colocada, permitindo relacionar o objeto à arquitetura e aos outros elementos daquele pequeno ambiente circular.

Escultura de 11 mil anos mostra humano sobre leopardo

O que torna a figura humana sobre o leopardo tão diferente?

O Ministério da Cultura e Turismo da Turquia descreveu o achado como uma composição de estilo ainda não registrada no sítio. A peça reúne uma figura humana sentada sobre o dorso de um leopardo em uma única escultura de cerca de 70 centímetros.

Karahantepe já forneceu diversas representações humanas e animais, mas essa disposição específica amplia o repertório conhecido. O detalhe importante é evitar atribuir um significado definitivo: a relação entre pessoa e felino pode ter sido simbólica, ritual ou narrativa, mas a função da peça ainda não foi estabelecida.

Por que encontrar a peça no lugar original importa tanto?

Na arqueologia, a posição de um objeto pode revelar tanto quanto sua forma. Quando uma peça permanece associada a banco, piso e parede, os pesquisadores conseguem analisar como ela participava do espaço, em vez de estudar apenas uma escultura isolada sem saber onde esteve originalmente.

Esse contexto preservado permite observar quatro elementos juntos:

Banco de pedra: a escultura estava colocada sobre a estrutura junto à parede.

a escultura estava colocada sobre a estrutura junto à parede. Ambiente circular: o espaço tinha aproximadamente três metros de diâmetro.

o espaço tinha aproximadamente três metros de diâmetro. Piso pavimentado: pedras planas formavam a superfície interna da construção.

pedras planas formavam a superfície interna da construção. Composição incomum: humano e leopardo aparecem unidos numa disposição ainda inédita no sítio.

Escultura de 11 mil anos mostra humano sobre leopardo

O que já se sabe sobre a idade e o contexto do achado?

A Presidência de Comunicações da Turquia informou que a peça tem aproximadamente 11 mil anos e foi recuperada na temporada de 2026. O sítio pertence a um conjunto de ocupações neolíticas anteriores às cidades e à escrita.

A escavação sistemática de Karahantepe começou em 2019 e vem expondo construções, pilares e esculturas de um período em que grupos da região desenvolviam formas mais permanentes de ocupação. A nova peça acrescenta uma combinação humano-animal a esse conjunto, mas ainda depende de publicação detalhada para interpretações mais específicas.

O que essa escultura ainda não permite afirmar sobre o Neolítico?

A imagem é marcante, mas seu significado não pode ser tratado como resolvido. Não há base suficiente para afirmar que represente uma divindade, um ritual específico ou uma narrativa conhecida. A leitura mais segura é reconhecer uma composição deliberada entre pessoa e leopardo dentro de um espaço arquitetônico cuidadosamente organizado.

É justamente a preservação do contexto que torna o achado tão valioso. A escultura no lugar em que foi deixada oferece aos arqueólogos uma rara combinação de objeto e ambiente, permitindo que futuras análises comparem posição, estilo e arquitetura sem depender apenas de hipóteses construídas a partir da peça isolada.