EM FOCO Resumo da matéria 01 Pedras eram fixadas Praticantes maias abriam pequenas cavidades na face dos dentes e encaixavam materiais coloridos usando cimentos preparados para segurar a peça. 02 Misturas eram complexas Análises químicas apontaram resinas vegetais, provável óleo essencial, preparação vegetal e betume entre os componentes orgânicos. 03 Receitas variavam Amostras de sítios diferentes apresentaram combinações distintas, indicando que não existia uma única fórmula para todos os selantes.

Dentes de antigos maias conservaram por mais de mil anos materiais usados para fixar pedras coloridas em cavidades abertas na superfície dental. Uma análise química encontrou resinas vegetais, óleos e betume em misturas diferentes, revelando uma técnica muito mais elaborada que um simples encaixe decorativo.

Como os maias colocavam pedras coloridas nos dentes?

Entre grupos da civilização maia, alguns dentes recebiam pequenas cavidades perfuradas na face externa. Nelas podiam ser inseridas pedras como jade e outros materiais coloridos, criando modificações permanentes que exigiam controle do instrumento e da profundidade.

O desafio não era apenas abrir a cavidade. Era preciso manter a peça presa num ambiente úmido e submetido à mastigação. Por isso, pesquisadores analisaram resíduos dos selantes para descobrir quais materiais formavam o cimento usado para fixar e preencher essas áreas.

As pedras coloridas faziam parte de práticas estéticas que exigiam precisão para não se soltarem facilmente

O que a análise química encontrou nesses materiais?

O estudo examinou oito amostras de três sítios do período Clássico usando espectroscopia e cromatografia com espectrometria de massa. Essas técnicas permitiram separar sinais químicos e identificar grupos de moléculas orgânicas preservadas nos antigos materiais dentários.

Os resultados apontaram resinas vegetais de Pinaceae, provável óleo de Lamiaceae, preparação ligada a Asteraceae e betume entre os ingredientes. A composição variou entre os sítios, sugerindo receitas diferentes em vez de uma fórmula única usada em toda a área maia.

Por que essas misturas conseguiram durar por tanto tempo?

O registro acadêmico da Universidad Nacional Autónoma de México destaca que esses cimentos resistiram ao ambiente bucal e continuaram segurando incrustações mesmo após séculos de decomposição pós-morte. A resistência era parte essencial da técnica.

Pesquisas anteriores já haviam identificado componentes inorgânicos ligados ao endurecimento. O estudo de 2022 ampliou a análise para a fração orgânica dos cimentos, mostrando que a durabilidade vinha de misturas preparadas e não apenas de pressionar uma pedra dentro da cavidade.

A seguir listamos quatro grupos de componentes citados pela análise que ajudam a entender a complexidade das receitas dentárias maias:

Pinaceae: moléculas apontam para resinas vegetais associadas a esse grupo de plantas.

moléculas apontam para resinas vegetais associadas a esse grupo de plantas. Lamiaceae: os pesquisadores identificaram sinais compatíveis com um provável óleo essencial.

os pesquisadores identificaram sinais compatíveis com um provável óleo essencial. Asteraceae: outra parte da mistura pode ter vindo de preparação vegetal dessa família.

outra parte da mistura pode ter vindo de preparação vegetal dessa família. Betume: o material aparece entre os ingredientes orgânicos encontrados em algumas amostras.

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Resinas vegetais ajudaram a manter pequenas peças presas por um tempo muito maior do que seria esperado

Essas pedras eram apenas uma decoração estética?

A aparência certamente fazia parte da prática, mas o estudo evita reduzir tudo a ornamento. Os autores observam propriedades cromáticas dos preenchimentos e sugerem que alguns ingredientes poderiam ter efeitos antibacterianos ou anti-inflamatórios, embora essa função não deva ser tratada como certeza.

As incrustações também exigiam habilidade para perfurar sem destruir o dente. A combinação de técnica, escolha de materiais e preparação do cimento indica um procedimento especializado. O resultado precisava equilibrar aparência, aderência e preservação da estrutura ao redor.

A seguir listamos quatro aspectos da técnica que mostram por que a modificação dentária maia ia muito além de colar uma pedra na superfície:

DADOS EM FOCO Como funcionava a técnica dentária Elementos envolvidos na preparação e fixação de incrustações dentárias maias. Etapa Necessidade Evidência Perfuração Abrir cavidade precisa Modificação do esmalte Pedra Escolher peça ajustada Incrustações coloridas Cimento Fixar e selar Mistura orgânica Acabamento Manter estabilidade Adesão prolongada

O que esses dentes revelam sobre o conhecimento técnico maia?

A principal conclusão é que a prática era sofisticada. Os materiais variavam, mas eram escolhidos e preparados para funcionar num ambiente difícil. Isso indica experimentação e transmissão de conhecimento entre praticantes que dominavam materiais naturais e procedimentos aplicados à superfície dental.

Mais de mil anos depois, os dentes maias com incrustações ainda guardam parte dessas receitas. A química identificou resinas, óleos e betume dentro do antigo cimento. O resultado transforma um detalhe visual em evidência concreta de conhecimento técnico sobre materiais e aderência.