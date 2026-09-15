EM FOCO Resumo da matéria 01 Chegada aparece de repente Camadas antigas de Laili não mostram ocupação humana, enquanto depósitos de cerca de 44 mil anos passam a concentrar sinais intensos de atividade. 02 Ferramentas surgem aos milhares Pequenas peças de pedra, carvão, cinzas e ossos de peixes aparecem em grande quantidade nos níveis ligados aos primeiros ocupantes. 03 Rota australiana muda Como pessoas já viviam na Austrália antes dessa ocupação de Timor, a evidência favorece uma travessia inicial por ilhas mais ao norte, via Nova Guiné.

No abrigo de Laili, em Timor-Leste, arqueólogos encontraram milhares de ferramentas ligadas a uma ocupação intensa de 44 mil anos. Como camadas anteriores não mostram presença humana, o achado enfraquece a rota inicial via Timor para a Austrália e reforça a hipótese de travessia pelo norte, usando a Nova Guiné.

O que os arqueólogos encontraram no abrigo de Laili?

Em Timor-Leste, o abrigo rochoso de Laili preservou uma sequência rara de sedimentos. A equipe encontrou milhares de pequenas ferramentas de pedra, além de carvão, cinzas e ossos de peixes queimados, indicando uso intenso do local.

A grande vantagem do sítio é que existem camadas naturais mais antigas sem sinais claros de presença humana. Isso permite comparar um período vazio com outro cheio de vestígios, criando uma espécie de assinatura arqueológica para o momento em que pessoas começaram a ocupar o abrigo.

O conjunto oferece novas pistas sobre quais ilhas podem ter servido de caminho durante deslocamentos pelo sudeste asiático

Por que a data de 44 mil anos é tão importante?

A University College London informa que as primeiras ferramentas aparecem numa camada de cerca de 44 mil anos. Abaixo dela, sedimentos de aproximadamente 59 mil a 54 mil anos não apresentaram evidência clara de ocupação humana.

Essa diferença temporal importa porque pessoas já estavam na Austrália antes do início documentado da ocupação de Laili. Portanto, Timor dificilmente foi a principal ponte dessa primeira travessia, obrigando pesquisadores a reconsiderar o caminho inicial usado para alcançar Sahul, a massa continental que incluía Austrália e Nova Guiné.

Qual rota passa a parecer mais provável para os primeiros habitantes da Austrália?

A Australian National University interpreta a ausência de ocupação mais antiga em Timor como evidência favorável à rota pelo norte, usando a Nova Guiné como etapa para chegar à Austrália, em vez de um caminho inicial através de Timor.

Isso não significa que Timor ficou vazio por muito tempo depois. Pelo contrário, o aparecimento súbito de muitos artefatos sugere uma colonização rápida e intensa. A ilha parece ter recebido uma onda importante de ocupação posterior, ligada a grupos com capacidade de navegar entre ilhas.

A seguir listamos quatro evidências de Laili que ajudam a explicar por que a descoberta alterou a interpretação sobre migrações antigas na região:

Camadas antigas: sedimentos anteriores não mostram ocupação humana clara.

sedimentos anteriores não mostram ocupação humana clara. 44 mil anos: ferramentas surgem de maneira abrupta nessa faixa cronológica.

ferramentas surgem de maneira abrupta nessa faixa cronológica. Quantidade: milhares de artefatos indicam uso intenso do abrigo.

milhares de artefatos indicam uso intenso do abrigo. Alimentação: peixes e mariscos mostram adaptação a recursos costeiros e insulares.

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Chegar à Austrália exigiu atravessar trechos de mar, mas a sequência dessas viagens ainda é investigada

O que a quantidade de ferramentas diz sobre essa migração?

O volume é importante porque não parece representar apenas passagem ocasional. Muitos artefatos aparecem de forma repentina, acompanhados por sinais de queima e pisoteamento. Para a equipe, isso combina melhor com chegada de população numerosa e ocupação organizada do que com visitas esporádicas.

Os grupos também produziram pequenas ferramentas de pedra em grande quantidade. A função exata de várias peças ainda não é totalmente conhecida, mas o padrão tecnológico e a dieta aquática ajudam a comparar Laili com outros sítios de Homo sapiens espalhados pela região de Wallacea.

A seguir listamos quatro sinais da ocupação intensa que diferenciam as primeiras camadas humanas de Laili dos sedimentos mais antigos do abrigo:

DADOS EM FOCO A assinatura humana em Laili Principais diferenças entre camadas anteriores e posteriores à chegada humana em Laili. Sinal Antes da chegada Após 44 mil anos Ferramentas Ausentes Milhares de peças Fogo Sem sinal claro Carvão e cinzas Piso Pouco alterado Pisoteamento intenso Fauna Sem padrão humano Peixes e mariscos

Por que a descoberta muda a história da chegada à Austrália?

Modelos migratórios precisam combinar datas de vários lugares. Quando um ponto que parecia possível mostra ocupação posterior à presença humana na Austrália, a rota precisa ser revista. Laili não conta sozinho toda a viagem, mas elimina uma peça importante de uma explicação anterior.

As ferramentas de 44 mil anos em Timor-Leste não mostram os primeiros australianos passando por ali. Elas revelam outra coisa: uma colonização insular forte, posterior e planejada. Ao separar esses movimentos, a arqueologia transforma uma rota única em história mais complexa de navegações sucessivas pela região.