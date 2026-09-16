EM FOCO Resumo da matéria 01 Três análises falharam Equipes anteriores não confirmaram mel e interpretaram o material como cera ou gordura contaminada por pólen e partes de insetos. 02 Novos marcadores apareceram Técnicas modernas identificaram açúcares, ácidos orgânicos e proteínas de geleia real associadas especificamente a secreções de abelhas. 03 Mel voltou à hipótese O conjunto molecular sustenta que os vasos continham mel ou favos, embora outros materiais possam ter feito parte da mistura original.

Durante décadas, um material pegajoso retirado de vasos de bronze parecia ter encerrado o mistério: três equipes não confirmaram mel e apontaram gordura ou cera. Novas técnicas mudaram o quadro. O resíduo de 2.500 anos de Paestum preservava açúcares e proteínas específicas de secreções de abelhas ainda detectáveis.

Por que o conteúdo dos vasos de Paestum ficou décadas sem resposta?

Os vasos foram encontrados em 1954 num santuário subterrâneo da antiga Paestum, no sul da Itália. O material tinha aparência pegajosa e aroma de cera, e os arqueólogos inicialmente imaginaram uma oferta de mel ou favos.

Depois, três equipes analisaram amostras ao longo de cerca de 30 anos e não conseguiram confirmar mel. Os resultados apontaram ceras, gorduras ou resinas, além de pólen e fragmentos de insetos. A hipótese original perdeu força porque métodos disponíveis não encontraram marcadores capazes de sustentá-la.

Novas técnicas permitiram procurar sinais que as análises anteriores não haviam conseguido detectar

O que os novos testes encontraram que as análises antigas não viram?

O artigo publicado no Journal of the American Chemical Society combinou espectroscopia, cromatografia, espectrometria de massas, metabolômica e proteômica. Essa abordagem detectou açúcares, produtos de degradação, ácidos orgânicos e proteínas de geleia real no material arqueológico.

Nenhuma pista isolada resolveu o caso. A força veio da combinação: o resíduo tinha assinatura semelhante à cera moderna e ao mel, enquanto peptídeos de proteínas específicas de secreções de abelhas fortaleceram a interpretação de que produtos apícolas fizeram parte da oferta original.

Como um resíduo antigo consegue conservar sinais químicos por 2.500 anos?

O material mudou profundamente durante milênios. Açúcares degradam, compostos reagem e contaminantes entram na amostra. Ainda assim, alguns produtos de decomposição e proteínas podem deixar rastros detectáveis. Os pesquisadores compararam o resíduo com cera, mel e favos modernos para interpretar essas assinaturas antigas.

O contato com o bronze também pode ter ajudado. Íons de cobre têm ação biocida, e a equipe propôs que a corrosão do recipiente pode ter protegido alguns marcadores de açúcar contra decomposição microbiana. Essa é uma interpretação química plausível, não uma garantia de preservação igual em outros sítios.

A seguir listamos quatro sinais químicos encontrados no resíduo que, analisados em conjunto, ajudaram a reconstruir a presença de produtos derivados de abelhas nos vasos:

Açúcares: hexoses apareceram em níveis maiores que os observados na cera moderna usada para comparação.

hexoses apareceram em níveis maiores que os observados na cera moderna usada para comparação. Ácidos: compostos orgânicos ajudaram a aproximar o perfil do material ao de produtos apícolas degradados.

compostos orgânicos ajudaram a aproximar o perfil do material ao de produtos apícolas degradados. Proteínas: peptídeos de geleia real ofereceram evidência mais específica de secreções de abelhas.

peptídeos de geleia real ofereceram evidência mais específica de secreções de abelhas. Lipídios: componentes cerosos explicam por que análises antigas favoreceram interpretações baseadas em cera e gordura.

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A revisão mostra como interpretações arqueológicas podem mudar quando surgem métodos mais precisos

Por que três análises anteriores chegaram a outra conclusão?

As análises antigas não eram necessariamente descuidadas; elas trabalhavam com técnicas e alvos químicos mais limitados. Em 1983, por exemplo, o perfil lipídico foi interpretado como gordura animal ou vegetal porque açúcares e outros marcadores decisivos não apareceram nos métodos empregados.

A nova equipe adotou uma estratégia multianalítica e procurou classes diferentes de moléculas. Isso permitiu separar contaminantes, produtos de degradação e biomarcadores originais. A mudança mostra como coleções antigas podem produzir respostas novas quando instrumentos modernos detectam sinais invisíveis para análises realizadas décadas antes.

A seguir listamos quatro etapas dessa mudança de interpretação que mostram como o mesmo resíduo passou de gordura ou cera a evidência biomolecular de mel:

DADOS EM FOCO Como a interpretação do resíduo mudou Resumo da mudança entre a hipótese inicial, análises antigas e os testes biomoleculares modernos. Etapa Interpretação Base 1954 Mel ou favos Contexto arqueológico Análises antigas Cera/gordura Perfil químico limitado Novos testes Produtos de abelhas Múltiplos marcadores Resultado atual Mel provável Evidência biomolecular

O que essa descoberta ensina sobre objetos já guardados em museus?

O estudo mostra que uma coleção antiga não se torna cientificamente “encerrada” depois da primeira análise. Novas perguntas e instrumentos podem revelar moléculas antes invisíveis, especialmente em resíduos orgânicos complexos que perderam grande parte de sua composição original ao longo dos séculos.

O resíduo de 2.500 anos de Paestum passou de uma hipótese arqueológica a três resultados negativos e, depois, a evidência molecular compatível com mel ou favos. A virada não veio de uma nova escavação, mas de olhar novamente para um material antigo com métodos capazes de enxergar muito mais.