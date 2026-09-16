EM FOCO Resumo da matéria 01 Madeira que sobreviveu Dois objetos trabalhados por humanos foram preservados em condições raras no sítio de Marathousa 1, no Peloponeso grego. 02 Dois usos possíveis Uma peça maior pode ter servido para cavar ou retirar casca; a função do segundo objeto pequeno ainda permanece desconhecida. 03 Recorde mudou de data Os achados são pelo menos 40 mil anos mais antigos que as ferramentas manuais de madeira anteriormente conhecidas.

Um fragmento de madeira trabalhado sobrevive raramente tanto quanto pedra, por isso dois objetos de 430 mil anos preencheram uma lacuna da pré-história. Encontradas em Marathousa 1, na Grécia, as ferramentas de madeira são as mais antigas desse tipo e recuam o registro conhecido em pelo menos 40 mil anos.

Por que encontrar madeira de 430 mil anos é tão raro?

A madeira normalmente apodrece e desaparece, enquanto pedra e osso têm mais chance de sobreviver. No sítio de Marathousa 1, sedimentos úmidos preservaram materiais orgânicos que quase nunca atravessam centenas de milhares de anos, incluindo objetos moldados por humanos.

Essa preservação ajuda a corrigir um viés arqueológico importante. Se a madeira some, a tecnologia de madeira pode parecer mais recente do que realmente foi. Os dois achados oferecem evidência física de comportamentos que provavelmente deixaram muito menos vestígios que ferramentas de pedra.

Marcas nas peças ajudam a reconstruir como a madeira foi trabalhada por humanos antigos

O que os pesquisadores encontraram nas duas peças?

A Universidade de Tübingen descreve duas peças trabalhadas: uma de amieiro e outra de salgueiro ou álamo. A maior apresenta forma e desgaste compatíveis com um bastão para cavar ou remover casca, embora a função exata não possa ser reconstruída com certeza.

A segunda é muito menor e representa um tipo de ferramenta ainda não documentado. Nela, marcas de trabalho indicam intervenção humana, mas o uso permanece desconhecido. Essa diferença é importante: os pesquisadores conseguiram identificar fabricação e uso sem transformar cada objeto em uma ferramenta com função totalmente resolvida.

Como foi possível separar marcas humanas de danos naturais?

Os pesquisadores examinaram as superfícies com microscópios e procuraram padrões de corte, entalhe e desgaste. Um terceiro pedaço de amieiro também tinha sulcos, mas a equipe concluiu que eles foram produzidos por um grande carnívoro, possivelmente um urso, e não por fabricação humana.

A comparação mostra por que a interpretação não depende apenas da aparência. Marcas humanas precisam combinar com processos de fabricação e uso, enquanto mordidas, garras, raízes e movimentos do sedimento podem deixar alterações diferentes. Separar esses agentes evita transformar qualquer madeira marcada em ferramenta.

A seguir listamos quatro pistas usadas para interpretar a madeira que ajudam a separar fabricação humana, desgaste de uso e alterações naturais posteriores:

Cortes: marcas compatíveis com ferramentas de pedra indicam remoção intencional de material.

marcas compatíveis com ferramentas de pedra indicam remoção intencional de material. Entalhes: mudanças repetidas na superfície podem revelar modelagem deliberada da peça.

mudanças repetidas na superfície podem revelar modelagem deliberada da peça. Desgaste: áreas polidas ou alteradas ajudam a avaliar se o objeto foi efetivamente usado.

áreas polidas ou alteradas ajudam a avaliar se o objeto foi efetivamente usado. Danos naturais: garras e outros agentes deixam padrões que precisam ser distinguidos da ação humana.

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O achado mostra que esse tipo de conhecimento já existia muito antes do que as evidências anteriores indicavam

Por que esses dois objetos empurram a história 40 mil anos para trás?

Antes de Marathousa 1, os exemplos conhecidos de ferramentas manuais de madeira eram mais recentes. A datação de cerca de 430 mil anos torna essas duas peças pelo menos 40 mil anos anteriores ao recorde desse tipo, ampliando o período comprovado de fabricação tecnológica em madeira.

Existe madeira modificada ainda mais antiga em Kalambo Falls, na Zâmbia, com cerca de 476 mil anos, mas ali o material foi usado como estrutura, não como ferramenta manual. Essa distinção explica por que Marathousa 1 pode estabelecer um recorde sem ignorar evidências anteriores de uso humano da madeira.

A seguir listamos quatro marcos que organizam o novo recorde e mostram a diferença entre ferramenta manual, material estrutural e outras evidências de tecnologia em madeira:

DADOS EM FOCO O que mudou com Marathousa 1 Resumo dos dados que explicam o recorde das ferramentas manuais de madeira encontradas na Grécia. Dado Marathousa 1 Significado Idade ~430 mil anos Recorde manual Objetos 2 peças Trabalhadas por humanos Madeiras Amieiro e salgueiro/álamo Matérias-primas Avanço ≥40 mil anos Recua o registro

O que essa descoberta muda sobre a tecnologia dos humanos antigos?

Ela reforça que a caixa de ferramentas do Pleistoceno era mais diversa do que aquilo que a pedra consegue mostrar. Madeira podia ser escolhida, trabalhada e usada com intenção, mesmo que quase todos esses objetos tenham desaparecido antes de chegar ao registro arqueológico.

As ferramentas de madeira de Marathousa 1 não revelam todos os usos que existiam há 430 mil anos, mas tornam uma ausência menos silenciosa. Dois objetos preservados mostram que tecnologias perecíveis faziam parte do comportamento humano muito antes do que o conjunto conhecido de ferramentas de madeira permitia demonstrar.