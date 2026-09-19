EM FOCO Resumo da matéria 01 Três paredes pintadas O friso acompanha três lados de uma grande sala de banquetes, enquanto o quarto lado se abria para o jardim da residência. 02 Figuras quase reais Bacantes, sátiros e uma mulher ligada à iniciação aparecem em escala próxima à humana dentro de uma rara megalografia. 03 Culto de Dioniso As cenas combinam dança, caça, vinho e iniciação, elementos associados aos mistérios dionisíacos no mundo romano.

Em Pompeia, uma sala de banquetes preservou por quase 2.000 anos um friso que percorre três paredes. A nova megalografia dionisíaca mostra figuras quase naturais, com bacantes, sátiros e uma mulher em iniciação ritual, pouco antes do soterramento da cidade. O ambiente ainda se abria diretamente para um jardim.

Onde o salão com três paredes pintadas foi encontrado?

O ambiente apareceu na Regio IX de Pompeia, dentro de uma grande residência que passou a ser chamada Casa do Tiaso. A escavação faz parte de um projeto iniciado em 2023 para investigar e estabilizar uma área central da antiga Pompeia.

A sala funcionava como espaço de banquetes e se abria para um jardim. O friso ocupa três paredes, deixando o quarto lado aberto. Essa disposição fazia as figuras acompanhar quem estivesse no ambiente, criando uma cena contínua em torno das refeições e encontros sociais.

A preservação permite observar detalhes de uma decoração criada para envolver quem entrava no espaço – Imagem ilustrativa

Quem aparece nas pinturas quase em tamanho real?

O conjunto mostra o cortejo de Dioniso, deus ligado ao vinho e ao êxtase ritual. Bacantes aparecem dançando e caçando, enquanto sátiros tocam flautas ou fazem libações. No centro, uma mulher é apresentada em uma cena interpretada como iniciação nos mistérios do deus.

As figuras pertencem a uma megalografia de Segundo Estilo, nome dado a ciclos com personagens em grande escala. O achado lembra a famosa Villa dos Mistérios, porém surgiu mais de um século depois daquela descoberta e oferece outro conjunto dionisíaco preservado na cidade.

O que as cenas mostram sobre os mistérios de Dioniso?

Os chamados mistérios dionisíacos eram cultos reservados a iniciados, e por isso seus ritos não ficaram explicados em manuais antigos. As pinturas misturam música, bebida, caça e transformação, oferecendo imagens que ajudam a estudar como essas ideias apareciam dentro de uma casa romana.

A mulher central surge perto de um velho Sileno com uma tocha, combinação interpretada como preparação para a iniciação. A leitura ainda depende de estudo, porque pinturas religiosas podem trabalhar com símbolos e narrativas sem registrar literalmente cada etapa de um ritual real.

A seguir listamos 4 elementos visíveis no friso que ajudam a reconhecer o universo ligado a Dioniso:

Bacantes: mulheres aparecem como dançarinas e também como caçadoras em cenas intensas.

mulheres aparecem como dançarinas e também como caçadoras em cenas intensas. Sátiros: jovens com orelhas pontudas tocam flautas e participam das ações rituais.

jovens com orelhas pontudas tocam flautas e participam das ações rituais. Libação: uma figura derrama vinho de modo acrobático durante uma oferenda.

uma figura derrama vinho de modo acrobático durante uma oferenda. Iniciação: a cena central sugere uma mulher prestes a entrar nos mistérios dionisíacos.

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Pinturas de grandes dimensões ajudam a entender como determinados ambientes eram decorados na cidade antiga – Imagem ilustrativa

Por que esse salão é importante para a pintura romana?

O valor está na combinação de escala, tema e conservação. Figuras quase humanas ocupam um ambiente inteiro e formam um ciclo narrativo, algo muito mais raro do que pequenos quadros isolados. A comparação com a Villa dos Mistérios amplia o material disponível para estudar esse tipo de pintura.

A UNESCO destaca a preservação excepcional das pinturas e edifícios de Pompeia. O novo salão acrescenta outra peça a esse registro, pois ficou selado pela erupção de 79 d.C. junto com a casa e outros ambientes da cidade.

A seguir listamos 3 características do salão que resumem por que a descoberta ganhou destaque entre os novos achados:

DADOS EM FOCO O novo salão de Pompeia Características, detalhes e importância do novo salão com megalografia em Pompeia Característica Detalhe Importância Extensão Friso em três paredes Cria uma cena contínua Escala Figuras quase naturais Exemplo raro de megalografia Tema Cortejo e iniciação dionisíacos Amplia o registro do culto

O que ainda precisa ser estudado nesse conjunto?

A interpretação apresentada em 2025 ainda é preliminar. A equipe precisa continuar analisando a casa, a sequência das pinturas e a relação entre o salão, o jardim e outros espaços de recepção para entender melhor como os moradores usavam essas imagens.

Mesmo sem respostas finais, o salão já coloca uma nova referência ao lado da Villa dos Mistérios. Em Pompeia, três paredes preservaram não apenas pigmentos, mas uma forma de combinar religião, espetáculo e vida doméstica pouco antes de a erupção interromper o cotidiano da cidade.