EM FOCO Resumo da matéria 01 27 peças trabalhadas Os objetos vieram de ossos grandes e mostram marcas repetidas de lascamento, indicando que não eram apenas fragmentos quebrados por acaso. 02 Técnica saiu da pedra Os hominínios aplicaram ao osso uma forma de lascamento já usada em pedra, ampliando o conjunto de matérias-primas disponíveis. 03 Cronologia recuou A coleção é anterior em cerca de 1 milhão de anos ao período em que a produção sistemática de ferramentas ósseas era esperada.

Na Garganta de Olduvai, Tanzânia, 27 ossos trabalhados alteraram uma cronologia arqueológica estabelecida. As ferramentas de osso têm cerca de 1,5 milhão de anos e mostram produção sistemática, quase 1 milhão de anos antes de essa prática ser considerada comum. Tudo veio da mesma camada arqueológica.

Onde as 27 ferramentas de osso foram encontradas?

As peças saíram de uma mesma camada arqueológica da Garganta de Olduvai, no norte da Tanzânia. O local preserva diferentes fases da evolução humana, e a camada analisada foi datada em cerca de 1,5 milhão de anos.

Os pesquisadores identificaram 27 ossos modificados, principalmente de grandes mamíferos. Entre os exemplares reconhecíveis havia ossos de elefantes, hipopótamos e bovídeos, escolhidos em partes resistentes dos membros, como fêmures, tíbias e úmeros.

As peças mostram que diferentes materiais já eram aproveitados para produzir ferramentas – Imagem ilustrativa

Por que essas ferramentas mudaram a cronologia conhecida?

Antes desse conjunto, a produção de ferramentas ósseas tão antigas aparecia de forma rara e isolada. O estudo Systematic bone tool production at 1.5 million years ago mostrou um padrão repetido de fabricação, não apenas usos ocasionais.

Isso empurra a produção sistemática em osso para muito antes dos conjuntos conhecidos entre aproximadamente 400 mil e 250 mil anos. A diferença não indica que ninguém usasse osso antes, e sim que uma fabricação organizada apareceu muito mais cedo.

Como os hominínios transformaram ossos em ferramentas?

As marcas mostram o uso de lascamento controlado, técnica semelhante à aplicada em pedras. Pequenas porções eram retiradas de forma repetida para produzir bordas, pontas e formatos mais previsíveis, em vez de depender somente da forma natural deixada pelo osso quebrado.

O conjunto também chama atenção pela escolha de ossos grandes e densos. Muitos vieram de animais com mais de duas toneladas, o que oferecia matéria-prima espessa para golpes sucessivos sem perder rapidamente a resistência necessária para formar uma ferramenta.

A seguir listamos 4 sinais de fabricação que ajudam a separar essas peças de simples ossos quebrados:

Marcas contíguas: os lascamentos aparecem organizados nas bordas, e não espalhados ao acaso.

os lascamentos aparecem organizados nas bordas, e não espalhados ao acaso. Muitos golpes: as ferramentas apresentam muito mais cicatrizes de retirada do que ossos comuns da mesma camada.

as ferramentas apresentam muito mais cicatrizes de retirada do que ossos comuns da mesma camada. Formatos repetidos: algumas peças compartilham pontas, entalhes e proporções semelhantes.

algumas peças compartilham pontas, entalhes e proporções semelhantes. Matéria-prima escolhida: ossos de membros de animais grandes aparecem com frequência acima do esperado.

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O que os 27 objetos revelam sobre a técnica usada?

O ponto central não é apenas a idade, e sim a repetição do método. Os 27 objetos mostram escolhas parecidas de matéria-prima e retirada de lascas, sinal de que os fabricantes dominavam uma sequência de ações capaz de ser repetida em peças diferentes.

Essa passagem da pedra para o osso sugere adaptação de conhecimento técnico. Os hominínios não precisaram inventar tudo do zero, pois aproveitaram princípios já usados no lascamento de rocha e os ajustaram a um material com resistência e formato diferentes.

A seguir listamos 3 evidências do conjunto que resumem por que a descoberta mudou a interpretação:

DADOS EM FOCO O que apareceu nos ossos Evidências, observações e significado arqueológico das ferramentas de osso de Olduvai Evidência O que apareceu O que indica Quantidade 27 ferramentas Conjunto amplo para a época Matéria-prima Ossos de grandes mamíferos Escolha de peças resistentes Lascamento Marcas repetidas e organizadas Produção planejada

O que ainda não se sabe sobre quem produziu as peças?

Os pesquisadores ainda não sabem qual espécie de hominínio fabricou as ferramentas. Nenhum resto humano foi encontrado junto à coleção, embora Homo erectus e Paranthropus boisei fossem conhecidos na região durante esse período, o que impede atribuir a autoria com segurança.

A descoberta muda principalmente a história da tecnologia óssea sistemática. Em Olduvai, uma matéria-prima antes vista como secundária já recebia trabalho repetido há 1,5 milhão de anos, abrindo espaço para revisar coleções antigas e procurar sinais semelhantes que possam ter passado despercebidos.