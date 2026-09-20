EM FOCO Resumo da matéria 01 Número de 14 anos A troca de operadora começa como uma tarefa comum, mas a perda do sinal transforma um número antigo em centro de uma disputa inesperada. 02 Cadastro vira prova Titularidade, protocolos e mensagens ajudam a reconstruir quando a linha saiu do controle da usuária e quem autorizou cada etapa. 03 Tempo importa A sequência entre pedido, perda de sinal e uso por terceiro ajuda a separar falha de cadastro, cancelamento e possível fraude.

Depois de 14 anos com o mesmo número, Marina trocou de operadora e perdeu sinal durante a mudança. Nesta situação fictícia, a surpresa veio quando um desconhecido atendeu às ligações dela. O caso mostra por que portabilidade numérica e titularidade precisam ser cuidadosamente conferidas antes de qualquer transferência.

Como um número usado há 14 anos pode acabar com outra pessoa?

O susto começa quando a portabilidade numérica deixa de ser apenas troca de operadora e passa a envolver a posse do número. Marina ainda recebia contatos naquele celular quando o serviço caiu e, pouco depois, chamadas passaram a ser atendidas por um desconhecido.

Isso não prova sozinho se houve erro de cadastro, cancelamento ou fraude. O primeiro passo é montar a cronologia: quando o pedido foi feito, quando o chip parou, quais mensagens chegaram e em que momento o número começou a aparecer vinculado a outra pessoa.

Contas antigas ajudam a comprovar há quanto tempo o número estava ligado à mesma consumidora

O que deveria ser conferido antes de transferir a linha?

A Anatel informa que o consumidor pode mudar de prestadora mantendo o número. O processo envolve dados do usuário e confirmação da solicitação, justamente para reduzir a chance de uma linha ser movimentada sem a participação de quem a utiliza.

No caso de Marina, a divergência exigiria conferir titularidade, CPF cadastrado e protocolos nas duas empresas. O tempo de uso do número ajuda a contar a história, mas o que esclarece o processo são os registros feitos pelas operadoras e as confirmações enviadas ao aparelho.

Quais registros ajudam a reconstruir o que aconteceu?

Depois da perda do sinal, guardar cada registro evita depender apenas da memória. Protocolos, telas e mensagens podem mostrar se houve pedido de portabilidade, troca de chip, cancelamento ou alteração cadastral antes que o número aparecesse associado a outra pessoa.

Também vale separar o que prova uso antigo do que prova a movimentação recente da linha. Contas e cadastros antigos mostram vínculo histórico; protocolos e SMS ajudam a identificar a operação que mudou a situação do número.

A seguir listamos 4 registros úteis que ajudam a organizar a reclamação:

Protocolos: anote data, horário, canal e número de cada atendimento.

anote data, horário, canal e número de cada atendimento. SMS recebidos: preserve mensagens de confirmação ou aviso sobre portabilidade.

preserve mensagens de confirmação ou aviso sobre portabilidade. Comprovantes antigos: separe faturas ou telas que mostrem o uso contínuo da linha.

separe faturas ou telas que mostrem o uso contínuo da linha. Dados cadastrais: confira em qual CPF e nome o acesso estava registrado antes da mudança.

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Mensagens das operadoras podem esclarecer em qual momento a linha deixou de ficar associada à antiga titular

Como a ordem dos fatos ajuda a separar as hipóteses?

Uma linha ativa que some durante uma mudança cria um cenário diferente de um número cancelado há meses. Por isso, a data de cada evento é importante para entender se houve transferência indevida, encerramento do contrato ou algum problema de atualização entre sistemas.

As regras de numeração também preveem período de quarentena antes do reuso de códigos liberados. Esse detalhe torna a linha do tempo ainda mais útil, porque uma nova designação imediata e sem explicação exigiria conferência cuidadosa nos registros da prestadora.

A seguir listamos 3 momentos-chave que ajudam a montar essa sequência:

DADOS EM FOCO Linha do tempo da linha Momentos que ajudam a reconstruir uma disputa de portabilidade Momento Registro O que esclarece Antes da troca Faturas e cadastro Mostra o uso e a titularidade anteriores Pedido de mudança Protocolo e SMS Indica quando e por quem a operação foi iniciada Após a perda do sinal Chamadas e atendimentos Ajuda a marcar quando o número passou a responder por terceiro

O que pode ser feito depois que o número aparece com terceiro?

Com a cronologia em mãos, Marina teria condições de pedir às prestadoras uma explicação formal da movimentação, além de preservar todos os protocolos. Se a resposta não resolvesse a divergência, os canais regulatórios e de defesa do consumidor poderiam receber a documentação organizada.

O Código de Defesa do Consumidor oferece instrumentos para falhas na prestação de serviços, mas cada solução depende do que os registros mostrarem. O ponto central é não tratar 14 anos de uso como prova única: documentos e datas é que transformam a história em uma reclamação verificável.