EM FOCO Resumo da matéria 01 Anúncio dizia novo A oferta apresentava o aparelho como novo, lacrado e com garantia, criando uma expectativa objetiva sobre estado, procedência e cobertura. 02 Data chamou atenção Ao cadastrar o aparelho, o consumidor encontrou uma garantia iniciada nove meses antes da compra e passou a questionar seu histórico. 03 Documentos viram chave Nota fiscal, anúncio, IMEI, termo de garantia e resposta do fabricante ajudam a separar erro cadastral de possível ativação anterior.

Esta é uma situação fictícia baseada em conflitos de consumo no Brasil. Um cliente compra smartphone anunciado como novo, mas ao ativá-lo encontra garantia iniciada nove meses antes. A divergência levanta dúvida sobre procedência, cobertura e histórico do aparelho, sem provar sozinha que houve utilização anterior.

O que aconteceu quando o celular foi ativado?

No relato, o aparelho chega lacrado, com nota fiscal e anúncio indicando produto novo. Ao inserir a conta e consultar a cobertura, o comprador vê que a garantia do fabricante teria começado nove meses antes, reduzindo o período que aparecia disponível no sistema.

A primeira reação é imaginar que o telefone já foi usado, mas a data antiga não resolve a origem do aparelho sozinha. Ela pode exigir apuração sobre ativação anterior, erro cadastral, troca de placa, unidade de exposição ou outra ocorrência registrada pelo fabricante.

A consulta da garantia pode indicar quando o fabricante registrou o início da cobertura

O que a lei considera importante quando um produto é anunciado como novo?

O smartphone é um produto durável, e a forma como ele é oferecido importa. Pelo CDC, informações suficientemente precisas da oferta vinculam o fornecedor, inclusive características apresentadas ao consumidor antes da compra.

O Código de Defesa do Consumidor também exige informações claras sobre qualidade, origem e garantia. Se o aparelho foi vendido como novo, uma divergência relevante entre anúncio e condição real precisa ser esclarecida com documentos e histórico verificável.

Quais provas ajudam a descobrir o que ocorreu com esse aparelho?

A Anatel recomenda conferir nota fiscal, certificação e IMEI ao comprar celular. Nesse conflito, o IMEI conecta aparelho, caixa e consulta do fabricante, ajudando a verificar se a unidade recebida corresponde ao produto documentado pela loja.

Também pesa guardar captura do anúncio, nota fiscal, tela da garantia e protocolos. Uma resposta formal do fabricante pode indicar quando e por que a cobertura começou. Sem essa confirmação, transformar a data em prova definitiva de uso anterior seria uma conclusão maior que os registros disponíveis.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a reconstruir o histórico do celular sem depender apenas da data exibida na garantia:

Anúncio: mostra se a loja prometeu aparelho novo, lacrado e com determinada garantia.

mostra se a loja prometeu aparelho novo, lacrado e com determinada garantia. Nota fiscal: fixa a data da compra e identifica o produto vendido ao consumidor.

fixa a data da compra e identifica o produto vendido ao consumidor. IMEI: permite comparar aparelho, caixa e dados consultados junto ao fabricante.

permite comparar aparelho, caixa e dados consultados junto ao fabricante. Protocolos: registram a explicação da loja e do fabricante sobre a cobertura anterior.

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Fotos da embalagem e dos lacres ajudam a documentar as condições em que o produto foi entregue

A garantia iniciada antes da compra elimina os direitos do consumidor?

Não. A garantia legal de produto durável tem regras próprias e não depende apenas da tela do fabricante. Além disso, a garantia contratual oferecida pela marca é complementar e deve ser explicada por escrito, com prazo e condições para seu exercício.

O ponto central seria saber qual cobertura foi prometida na venda e qual condição o aparelho realmente tinha. Se houver vício ou diferença entre oferta e produto entregue, entram em cena regras próprias do CDC. O resultado depende dos fatos, não apenas do contador digital.

A seguir listamos quatro perguntas centrais que ajudam a separar uma divergência cadastral de um problema real na venda do aparelho:

DADOS EM FOCO O que precisa ser esclarecido Documentos e perguntas relevantes quando a garantia de um celular novo aparece iniciada anteriormente. Pergunta Prova útil O que esclarece Foi vendido como novo? Anúncio e nota Condição prometida Quando começou a cobertura? Consulta da marca Data registrada O IMEI confere? Caixa e aparelho Identidade da unidade Houve ativação anterior? Resposta do fabricante Histórico possível

O que esse caso ensina antes de encerrar a compra de um celular?

Vale guardar anúncio, nota fiscal e identificação do aparelho desde o primeiro dia. Se a garantia aparecer com data inesperada, registrar a tela antes de qualquer alteração e abrir protocolo ajuda a evitar que o histórico se perca depois de atualizações do sistema.

O principal cuidado é não confundir suspeita com conclusão. Uma garantia iniciada nove meses antes merece explicação, sobretudo se o aparelho foi anunciado como novo, mas a resposta mais sólida vem da combinação entre oferta, IMEI, nota fiscal e manifestação formal de quem mantém o cadastro.