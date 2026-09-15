EM FOCO Resumo da matéria 01 Celular era particular A empresa exigia aplicativo de trabalho no telefone da funcionária, que continuava sendo usado para fotos, mensagens e arquivos pessoais. 02 Apagamento passou do limite Na saída, a equipe de tecnologia acionou exclusão remota para remover dados corporativos, mas o comando atingiu também conteúdo privado do aparelho. 03 Política técnica importa Permissões do aplicativo, termo de uso, backups e possibilidade de separar perfil corporativo de perfil pessoal são centrais para entender o que ocorreu.

Esta é uma situação fictícia baseada em conflitos trabalhistas e de proteção de dados no Brasil. Por 4 anos, o celular pessoal da funcionária recebe um aplicativo corporativo com acesso administrativo. Na demissão, um comando remoto apaga arquivos profissionais e também elimina fotos pessoais armazenadas no aparelho.

Como o aplicativo da empresa conseguiu apagar fotos pessoais?

No relato, a empresa adota política de uso do celular pessoal para trabalho. Para acessar e-mail e documentos, a funcionária instala um aplicativo com permissão administrativa. O sistema permite bloquear o aparelho, exigir senha e apagar remotamente dados em caso de perda ou desligamento.

Depois da demissão, a equipe aciona a rotina de exclusão. Em vez de apagar apenas o perfil corporativo, o comando restaura todo o telefone. Arquivos profissionais desaparecem como previsto, mas também somem fotografias familiares sem backup, criando um conflito que mistura relação de emprego, tecnologia e dados pessoais.

Backups e registros da conta ajudam a verificar quais arquivos existiam antes da exclusão

O que a LGPD diz sobre dados em um aparelho particular?

A LGPD protege informações relacionadas a pessoas identificadas ou identificáveis. Fotos pessoais podem entrar nesse universo quando se relacionam a indivíduos, enquanto necessidade, transparência e segurança orientam como organizações devem tratar dados em seus processos.

O texto oficial da Lei Geral de Proteção de Dados exige medidas contra destruição, perda ou tratamento inadequado. Isso não significa que todo apagamento remoto seja proibido, mas o alcance técnico do comando precisa ser compatível com a finalidade legítima que justificou o controle corporativo.

Quais provas ajudam a entender se o apagamento ultrapassou o necessário?

A ANPD orienta titulares sobre direitos e segurança de dados. Em situação semelhante, termo de instalação, política de BYOD e permissões concedidas ajudam a verificar se a funcionária foi informada sobre risco de apagar todo o aparelho ou apenas o ambiente profissional.

Logs do sistema também podem mostrar qual comando foi enviado e por quem. Além disso, notas técnicas do aplicativo, mensagens da equipe de TI e registros de backup ajudam a distinguir erro operacional, limitação tecnológica ou procedimento deliberado. O resultado jurídico depende dessa reconstrução.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a avaliar o alcance do aplicativo corporativo instalado em um celular particular:

Política: mostra o que a empresa informou sobre controle e exclusão remota.

mostra o que a empresa informou sobre controle e exclusão remota. Permissões: revelam quais poderes o aplicativo tinha sobre o aparelho.

revelam quais poderes o aplicativo tinha sobre o aparelho. Logs: indicam qual comando foi executado no desligamento.

indicam qual comando foi executado no desligamento. Backups: ajudam a dimensionar quais arquivos pessoais foram efetivamente perdidos.

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A política da empresa pode esclarecer como dados corporativos deveriam ser removidos após o desligamento

A empresa pode apagar dados de trabalho sem atingir arquivos pessoais?

Tecnologias atuais podem criar perfis ou contêineres separados, permitindo remover dados corporativos sem apagar todo o conteúdo particular. Nem todo sistema funciona assim, e a configuração contratada pela empresa influencia o resultado. Por isso, arquitetura técnica e política de uso devem ser analisadas em conjunto.

Se o aplicativo só oferecia apagamento integral do dispositivo, a empresa precisaria ter clareza sobre esse risco e avaliar se o uso em aparelho pessoal era proporcional. A LGPD não fornece uma resposta automática para o caso trabalhista, mas seus princípios ajudam a medir necessidade, segurança e transparência.

A seguir listamos quatro escolhas técnicas que ajudam a separar dados profissionais e pessoais quando o trabalho acontece em aparelho particular:

DADOS EM FOCO Como reduzir mistura de dados Recursos técnicos e documentais que podem reduzir riscos em políticas de uso de aparelho pessoal. Medida O que separa Risco reduzido Perfil corporativo Apps e arquivos de trabalho Apagamento amplo Permissões limitadas Acesso do aplicativo Excesso de controle Backup pessoal Fotos e documentos Perda irreversível Política clara Regras de uso Surpresas na saída

O que esse caso mostra sobre usar o próprio celular no trabalho?

O problema não está apenas em instalar um aplicativo. O ponto decisivo é saber até onde a empresa pode controlar um aparelho que não é dela. Quando trabalho e vida pessoal ocupam o mesmo dispositivo, uma rotina de segurança corporativa pode atingir informações sem relação com o emprego.

Uma política bem desenhada precisa combinar tecnologia e informação clara. Separar dados, limitar permissões e prever a saída do empregado reduz a chance de um desligamento virar perda pessoal. No relato, as fotos apagadas mostram por que controle remoto em aparelho particular exige cautela antes do último dia de trabalho.