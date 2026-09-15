EM FOCO Resumo da matéria 01 Chefia durou 18 meses A trabalhadora passou a coordenar equipe, responder por metas e receber valor maior em folha, mas a carteira continuou mostrando o salário antigo. 02 Rescisão gerou dúvida Na demissão, férias, aviso e demais parcelas foram calculados usando apenas o valor anterior registrado como salário-base. 03 Documentos viram prova Holerites, e-mails de promoção, organogramas, mensagens e descrição das funções ajudam a comparar o que estava registrado com o trabalho efetivamente prestado.

Esta é uma situação fictícia, construída a partir de conflitos trabalhistas plausíveis e da legislação brasileira. Após 18 meses na chefia, uma funcionária percebe na demissão que a rescisão usou o salário anterior, embora e-mails, holerites e tarefas indiquem que sua função e remuneração haviam mudado na prática.

O que aconteceu quando ela assumiu a chefia?

No relato, a funcionária deixa uma função operacional e passa a coordenar uma equipe de oito pessoas, aprovar escalas e responder por resultados. A empresa envia um e-mail interno anunciando a promoção e começa a pagar um complemento mensal, mas a CTPS digital continua com o salário antigo.

Durante 18 meses, os holerites mostram valor total maior que o salário registrado. Na dispensa, porém, o cálculo rescisório considera apenas a remuneração anterior. A divergência não prova automaticamente uma irregularidade, mas cria um ponto objetivo para conferir documentos, natureza das parcelas e função realmente exercida.

A ausência de alteração na carteira não impede que outras provas sejam analisadas para entender a rotina de trabalho

O que a CLT exige sobre remuneração e registro?

A CLT organiza as regras centrais da relação de emprego. O texto oficial determina que a CTPS registre remuneração e condições especiais, enquanto o artigo 457 define quais parcelas podem integrar a remuneração do empregado para efeitos legais.

No texto atualizado da Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 29 exige anotação da remuneração. Já o enquadramento como cargo de gestão depende de requisitos concretos. Por isso, o nome “chefe” sozinho não resolve a discussão; funções, poderes e pagamentos precisam ser examinados juntos.

Quais provas podem mostrar que a função mudou de verdade?

O Tribunal Superior do Trabalho explica que cargos de confiança exigem análise das atribuições e da remuneração. Em conflito sobre promoção, documentos contemporâneos ao período ajudam a mostrar o que a empresa exigia e quanto efetivamente pagava.

Nenhum documento isolado costuma contar toda a história. Um e-mail de promoção ganha força quando combina com holerites, organograma, metas e poder de decisão. Da mesma forma, apenas exercer tarefas mais complexas não significa, por si só, que qualquer diferença salarial imaginada será reconhecida.

A seguir listamos quatro documentos relevantes que ajudam a comparar o cargo registrado com a função e a remuneração efetivamente praticadas:

Holerites: mostram salário-base, complementos e pagamentos feitos durante os 18 meses.

mostram salário-base, complementos e pagamentos feitos durante os 18 meses. E-mails: podem registrar promoção, novas responsabilidades e valor prometido pela empresa.

podem registrar promoção, novas responsabilidades e valor prometido pela empresa. Organogramas: ajudam a demonstrar posição de liderança e equipe subordinada.

ajudam a demonstrar posição de liderança e equipe subordinada. Mensagens: registram aprovações, cobranças de metas e decisões assumidas pela trabalhadora.

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A diferença salarial pode influenciar verbas calculadas no momento do desligamento

A rescisão poderia ser recalculada pelo valor maior?

Isso depende de qual era juridicamente a remuneração devida no momento da dispensa. Se o valor maior representava salário ou parcela que integrava a base das verbas discutidas, pode existir diferença. Se era verba de natureza distinta, eventual ou não integrada, o resultado pode mudar.

Também importa saber se a empresa apenas deixou a CTPS desatualizada ou se houve controvérsia sobre a própria promoção. Em situação real, cálculo rescisório, holerites, contrato, norma coletiva e histórico funcional precisariam ser confrontados antes de afirmar qual base deveria prevalecer.

A seguir listamos quatro pontos de comparação que ajudam a entender onde pode estar a divergência entre o registro e a rescisão:

DADOS EM FOCO O que comparar na rescisão Documentos e informações que podem influenciar a análise da base remuneratória. Ponto O que verificar Por que importa CTPS Salário registrado Mostra o dado formal Holerites Valores habituais Mostram pagamentos reais Promoção Data e condições Define a mudança alegada Rescisão Base usada no cálculo Revela a divergência

O que esse caso mostra sobre promoção sem atualização formal?

O principal risco é deixar documentos contando histórias diferentes. Se a função, o pagamento e o registro não caminham juntos, a divergência aparece justamente quando férias, 13º, aviso ou outras parcelas precisam ser calculadas e conferidas.

Num conflito semelhante, a discussão não deveria começar pelo título do cargo, mas pelo conjunto de provas. Função exercida, remuneração paga e documentos da promoção ajudam a reconstruir o vínculo real. Quanto mais consistente for esse histórico, menor o espaço para que a demissão transforme uma diferença antiga em surpresa.