EM FOCO Resumo da matéria 01 Devolução teve comprovante A consumidora entregou a caixa lacrada no ponto indicado pela própria loja e saiu com recibo contendo data, código e identificação da postagem. 02 Loja alegou caixa vazia Depois que o pacote chegou ao centro de triagem, a empresa informou que não encontrou o aparelho e manteve a cobrança. 03 Rastreamento ganha peso Código de retorno, peso registrado, fotos, vídeos, lacre, protocolos e movimentação logística ajudam a reconstruir o caminho da mercadoria.

Esta é uma situação fictícia inspirada em conflitos de comércio eletrônico e nas regras brasileiras de consumo. Uma mulher devolve celular de R$ 6 mil no ponto indicado pela loja, guarda o comprovante e, semanas depois, recebe cobrança porque o centro de devoluções diz ter recebido uma caixa sem aparelho.

O que aconteceu na devolução do celular de R$ 6 mil?

No relato, a consumidora compra o aparelho pela internet e solicita a devolução dentro do prazo informado pela loja. Ela recebe um código de logística reversa, embala o celular com acessórios, fecha a caixa e entrega o pacote no ponto autorizado.

O atendente emite comprovante com data e identificação da postagem. Duas semanas depois, a loja diz que o pacote chegou sem o aparelho e nega o estorno. A mulher passa a enfrentar uma cobrança de R$ 6 mil mesmo tendo seguido o fluxo indicado pelo próprio fornecedor.

Informações de peso da encomenda podem ser relevantes para entender em que etapa o conteúdo teria desaparecido

O que a lei prevê para devoluções de compras on-line?

No comércio eletrônico, o direito de arrependimento pode ser exercido nas hipóteses do artigo 49 do CDC. A regra permite desistir da compra fora do estabelecimento em até sete dias, com devolução dos valores pagos quando o direito é regularmente exercido.

O texto do Código de Defesa do Consumidor também vincula fornecedores a recibos e declarações escritas. Em conflito sobre um retorno autorizado, o comprovante de entrega não encerra sozinho toda a prova, mas mostra que o consumidor colocou o pacote na cadeia definida pela empresa.

Quais provas podem mostrar o que aconteceu com a caixa?

Um caso assim depende de rastrear a cadeia de custódia do pacote. O comprovante do ponto de coleta é a primeira peça. Peso registrado, leituras de código, imagens de triagem, lacres, fotografias anteriores à postagem e protocolos podem ajudar a localizar em que etapa surgiu a divergência.

O Ministério da Justiça recomenda anexar documentos ao registrar reclamações no Consumidor.gov.br. Em situação semelhante, organizar nota fiscal, comprovante, protocolo e rastreamento torna a discussão mais objetiva e reduz a dependência de versões apenas verbais.

A seguir listamos quatro provas úteis que podem ajudar a reconstruir uma devolução contestada entre o ponto de coleta e o centro de triagem:

Comprovante: mostra quando e onde o pacote entrou na rede indicada pela loja.

mostra quando e onde o pacote entrou na rede indicada pela loja. Peso: pode indicar se a caixa registrada era compatível com aparelho e acessórios.

pode indicar se a caixa registrada era compatível com aparelho e acessórios. Rastreamento: revela as etapas percorridas até o centro de devolução.

revela as etapas percorridas até o centro de devolução. Protocolos: registram versões, pedidos de análise e respostas dadas pela empresa.

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Fotos da embalagem antes da entrega ajudam a registrar como o produto foi acondicionado

Quem responde quando a loja diz que a caixa chegou vazia?

Não existe resposta automática sem investigar onde ocorreu a perda ou divergência. Se a loja indicou o ponto de coleta e a consumidora seguiu as instruções, esse fluxo integra a operação de devolução. Ainda assim, conteúdo, lacre, peso e movimentação precisam ser apurados.

A empresa pode realizar investigação logística, mas a cobrança não deveria ignorar as provas apresentadas. Do outro lado, o recibo simples pode não demonstrar sozinho tudo que havia dentro da caixa. O conflito real tende a girar em torno da consistência dos registros de cada etapa.

A seguir listamos quatro etapas da devolução que ajudam a localizar onde a versão da consumidora e a da loja começam a divergir:

DADOS EM FOCO Onde conferir a devolução Etapas da logística reversa e documentos que podem ajudar a esclarecer o conteúdo devolvido. Etapa Registro possível Pergunta Embalagem Fotos e lacre O aparelho foi colocado? Coleta Recibo e peso Como o pacote entrou? Transporte Rastreamento Houve ocorrência? Triagem Vídeo e conferência Como a caixa chegou?

O que esse caso mostra sobre devoluções de alto valor?

Quanto maior o valor do produto, mais útil é criar um histórico simples antes da postagem. Fotografar o aparelho, acessórios, número de série e caixa fechada não substitui documentos oficiais, mas acrescenta contexto se a devolução for contestada depois.

No relato, o comprovante evita que a discussão comece do zero. Ele não responde sozinho por que a caixa teria chegado vazia, mas prova a entrada do pacote no procedimento indicado. Em devoluções caras, organização documental pode ser a diferença entre uma alegação genérica e uma sequência verificável de fatos.