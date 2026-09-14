Um casal encomenda cortinas sob medida para a casa, mas todas chegam curtas e a loja culpa o piso desnivelado. A situação é fictícia e usa regras reais do consumo: autoria das medições, dimensões aprovadas, instalação executada e diferença encontrada são elementos essenciais para analisar a responsabilidade.
Quando cortinas sob medida ficam curtas, qual é a primeira pergunta a fazer?
A situação fictícia começa por saber quem mediu cada ambiente. Se a própria loja enviou profissional, definiu altura e instalou as peças, esses registros ganham peso. Se o casal forneceu medidas prontas, a discussão pode mudar conforme o que foi informado e aprovado.
Uma cortina pode variar muito conforme janela, modelo e instalação. Em uma encomenda sob medida, altura prevista, posição do varão ou trilho e distância até o piso são dados objetivos que ajudam a comparar projeto, fabricação e resultado final.
O que o CDC prevê quando o serviço sob medida não corresponde ao combinado?
O artigo 20 do CDC prevê alternativas quando o serviço tem vício de qualidade ou diverge da oferta: reexecução quando cabível, restituição do valor ou abatimento proporcional. O enquadramento concreto depende de quem assumiu as medidas e do que foi entregue.
Além disso, a oferta suficientemente precisa integra o contrato. Em encomendas personalizadas, orçamento, croqui, ficha de medição e aprovação do cliente ajudam a definir o resultado prometido. Uma justificativa posterior não substitui a necessidade de comparar esses documentos com as peças instaladas.
Como verificar se o piso desnivelado explica realmente a diferença das cortinas?
O casal poderia medir a distância entre trilho e piso em vários pontos de cada parede, registrando os valores com fotos. Se todas as peças ficaram curtas de forma parecida, esse padrão pode ser comparado ao levantamento feito pela loja antes da fabricação.
Também importa conferir medidas anotadas no pedido e altura real de cada cortina. O objetivo não é rejeitar de saída a explicação do piso, mas testar se ela corresponde aos números. Quando a causa é discutida, medições repetíveis valem mais do que impressões visuais.
A seguir listamos quatro medições úteis que ajudam a comparar projeto, ambiente e resultado das cortinas instaladas:
- Altura do trilho: mostra a distância real entre o ponto de fixação e o piso.
- Comprimento da cortina: permite comparar a peça pronta com a medida registrada no pedido.
- Variação do piso: indica se a distância muda de um lado para o outro da parede.
- Medida do orçamento: mostra qual dimensão foi considerada antes da fabricação.
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A loja pode recusar a correção se disser que o problema está no imóvel?
A resposta depende das provas. Se a loja assumiu a medição técnica do ambiente, uma eventual irregularidade visível no piso poderia fazer parte do levantamento necessário para produzir a peça adequada. Se recebeu medidas fornecidas pelo cliente, é preciso verificar exatamente quais informações foram repassadas.
O STJ reconhece a vinculação da oferta e admite cumprimento forçado em situações previstas no CDC. O precedente não trata de cortinas, mas reforça que aquilo que foi oferecido e contratado não pode ser descartado sem analisar a possibilidade real de cumprimento.
A seguir listamos três cenários de medição que ajudam a organizar a responsabilidade sem presumir quem errou:
|Cenário
|Ponto principal
|Prova útil
|Loja mediu
|Como o ambiente foi levantado?
|Ficha de medição
|Cliente mediu
|Quais números foram enviados?
|Mensagens e pedido
|Instalação mudou
|O trilho ficou no ponto previsto?
|Fotos e croqui
Como o casal poderia buscar uma solução sem depender apenas da palavra de cada lado?
O melhor começo é montar um quadro com medidas de cada cômodo, confrontando pedido, cortina pronta e distância até o piso. Depois, o casal pode pedir resposta escrita da loja e proposta de correção, como ajuste, refação, restituição ou abatimento, conforme o caso.
Como a história é fictícia, não existe loja condenada nem conclusão judicial antecipada. Os pontos reais do CDC mostram que encomenda sob medida exige comparar promessa e execução. A explicação sobre piso desnivelado só ganha força quando combina com as medições e com quem assumiu esse levantamento.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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