EM FOCO Resumo da matéria 01 Medida define a encomenda Em cortinas sob medida, altura e largura fazem parte do próprio resultado contratado, por isso o registro das dimensões tem peso especial. 02 Causa precisa ser conferida Piso desnivelado pode ser alegado pela loja, mas a explicação deve ser comparada às medições, pontos de instalação e diferenças encontradas. 03 Oferta orienta a solução Se o resultado não corresponde às medidas assumidas pelo fornecedor, o CDC oferece caminhos como reexecução, restituição ou abatimento.

Um casal encomenda cortinas sob medida para a casa, mas todas chegam curtas e a loja culpa o piso desnivelado. A situação é fictícia e usa regras reais do consumo: autoria das medições, dimensões aprovadas, instalação executada e diferença encontrada são elementos essenciais para analisar a responsabilidade.

Quando cortinas sob medida ficam curtas, qual é a primeira pergunta a fazer?

A situação fictícia começa por saber quem mediu cada ambiente. Se a própria loja enviou profissional, definiu altura e instalou as peças, esses registros ganham peso. Se o casal forneceu medidas prontas, a discussão pode mudar conforme o que foi informado e aprovado.

Uma cortina pode variar muito conforme janela, modelo e instalação. Em uma encomenda sob medida, altura prevista, posição do varão ou trilho e distância até o piso são dados objetivos que ajudam a comparar projeto, fabricação e resultado final.

Fotos dos ambientes e das cortinas instaladas ajudam a mostrar quanto cada peça ficou acima do esperado

O que o CDC prevê quando o serviço sob medida não corresponde ao combinado?

O artigo 20 do CDC prevê alternativas quando o serviço tem vício de qualidade ou diverge da oferta: reexecução quando cabível, restituição do valor ou abatimento proporcional. O enquadramento concreto depende de quem assumiu as medidas e do que foi entregue.

Além disso, a oferta suficientemente precisa integra o contrato. Em encomendas personalizadas, orçamento, croqui, ficha de medição e aprovação do cliente ajudam a definir o resultado prometido. Uma justificativa posterior não substitui a necessidade de comparar esses documentos com as peças instaladas.

Como verificar se o piso desnivelado explica realmente a diferença das cortinas?

O casal poderia medir a distância entre trilho e piso em vários pontos de cada parede, registrando os valores com fotos. Se todas as peças ficaram curtas de forma parecida, esse padrão pode ser comparado ao levantamento feito pela loja antes da fabricação.

Também importa conferir medidas anotadas no pedido e altura real de cada cortina. O objetivo não é rejeitar de saída a explicação do piso, mas testar se ela corresponde aos números. Quando a causa é discutida, medições repetíveis valem mais do que impressões visuais.

A seguir listamos quatro medições úteis que ajudam a comparar projeto, ambiente e resultado das cortinas instaladas:

Altura do trilho: mostra a distância real entre o ponto de fixação e o piso.

mostra a distância real entre o ponto de fixação e o piso. Comprimento da cortina: permite comparar a peça pronta com a medida registrada no pedido.

permite comparar a peça pronta com a medida registrada no pedido. Variação do piso: indica se a distância muda de um lado para o outro da parede.

indica se a distância muda de um lado para o outro da parede. Medida do orçamento: mostra qual dimensão foi considerada antes da fabricação.

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Saber quem realizou as medições pode ser importante para esclarecer a responsabilidade pelo resultado

A loja pode recusar a correção se disser que o problema está no imóvel?

A resposta depende das provas. Se a loja assumiu a medição técnica do ambiente, uma eventual irregularidade visível no piso poderia fazer parte do levantamento necessário para produzir a peça adequada. Se recebeu medidas fornecidas pelo cliente, é preciso verificar exatamente quais informações foram repassadas.

O STJ reconhece a vinculação da oferta e admite cumprimento forçado em situações previstas no CDC. O precedente não trata de cortinas, mas reforça que aquilo que foi oferecido e contratado não pode ser descartado sem analisar a possibilidade real de cumprimento.

A seguir listamos três cenários de medição que ajudam a organizar a responsabilidade sem presumir quem errou:

DADOS EM FOCO Quem mediu faz diferença Cenários de medição e documentos úteis em uma disputa sobre cortinas sob medida. Cenário Ponto principal Prova útil Loja mediu Como o ambiente foi levantado? Ficha de medição Cliente mediu Quais números foram enviados? Mensagens e pedido Instalação mudou O trilho ficou no ponto previsto? Fotos e croqui

Como o casal poderia buscar uma solução sem depender apenas da palavra de cada lado?

O melhor começo é montar um quadro com medidas de cada cômodo, confrontando pedido, cortina pronta e distância até o piso. Depois, o casal pode pedir resposta escrita da loja e proposta de correção, como ajuste, refação, restituição ou abatimento, conforme o caso.

Como a história é fictícia, não existe loja condenada nem conclusão judicial antecipada. Os pontos reais do CDC mostram que encomenda sob medida exige comparar promessa e execução. A explicação sobre piso desnivelado só ganha força quando combina com as medições e com quem assumiu esse levantamento.