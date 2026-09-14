Um pôster autografado é entregue para emoldurar, mas volta com as bordas cortadas para caber no quadro da loja. A situação é fictícia e considera regras reais do consumo: autorização para alterar a peça, medidas registradas, estado anterior e eventual perda de valor podem definir a responsabilidade pelo serviço.
Quando cortar as bordas de um pôster pode ultrapassar o serviço de emolduramento?
A situação fictícia parte de um pedido de moldura, não de redução física do papel. Se o corte não foi combinado, a discussão gira em torno do limite da autorização. Em objetos colecionáveis, uma alteração irreversível pode ser mais relevante do que uma simples escolha estética.
Um pôster pode ter função decorativa e também valor de coleção. Quando existe autógrafo, edição identificável ou características próprias, fotografar frente, verso e bordas antes do serviço ajuda a registrar exatamente o objeto que foi entregue à loja.
O que o CDC permite discutir quando um serviço altera o objeto sem autorização?
O CDC prevê responsabilidade por serviço que se mostre inadequado ou diferente da oferta. Também valoriza orçamento e informação claros. Se a loja precisava cortar a peça para usar determinada moldura, a autorização do cliente se torna um ponto central.
Dependendo do caso, podem ser discutidos reexecução, restituição ou abatimento, além de perdas efetivamente demonstradas. Como o corte do papel pode ser irreversível, a solução não precisa ser idêntica à de um serviço facilmente corrigível. O tamanho do prejuízo ainda precisa ser provado.
Quais provas ajudam a demonstrar quanto do pôster foi cortado?
O colecionador poderia apresentar fotos anteriores e medidas originais, principalmente se o pôster seguia formato conhecido ou vinha acompanhado de certificado. Imagens do verso e das margens podem mostrar elementos que desapareceram após o emolduramento e permitir comparação mais objetiva.
A ordem de serviço também merece atenção. Se ela registra tamanho da peça, modelo da moldura e ausência de autorização para corte, o documento ajuda a reconstruir o combinado. Conversas sobre “fazer caber” só ganham sentido jurídico quando comparadas ao que o cliente realmente aceitou.
A seguir listamos quatro elementos de prova que ajudam a demonstrar estado original, alteração e possível impacto do corte:
- Fotos anteriores: registram bordas, assinatura e condição do papel antes da moldura.
- Medidas originais: permitem calcular quanto foi retirado de cada lado da peça.
- Ordem de serviço: mostra o tamanho informado e o trabalho efetivamente autorizado.
- Certificado: pode ajudar a identificar edição, procedência ou vínculo do autógrafo.
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A perda de valor de coleção pode ser presumida apenas porque houve um corte?
Não. O corte pode ser relevante, mas uma alegação de desvalorização econômica precisa de base concreta. Avaliação especializada, histórico de vendas comparáveis, edição da peça e impacto sobre assinatura ou elementos originais podem ajudar a medir o dano, quando realmente houver mercado para comparação.
O STJ diferencia inadimplemento e dano moral, exigindo circunstâncias excepcionais para compensação moral em regra. O precedente não trata de pôsteres, mas reforça que prejuízo material, valor afetivo e dano moral são questões diferentes e precisam de provas próprias.
A seguir listamos três aspectos do prejuízo que podem ser separados para evitar uma avaliação baseada apenas em impressão pessoal:
|Aspecto
|O que verificar
|Prova possível
|Físico
|Quanto foi retirado?
|Fotos e medidas
|Econômico
|Houve perda de valor?
|Avaliação e mercado
|Contratual
|O corte foi autorizado?
|Ordem e mensagens
Qual seria uma forma prudente de reclamar e preservar a prova do pôster?
O colecionador pode evitar novas intervenções e guardar pôster, moldura e documentos como foram recebidos. Em seguida, pode pedir explicação por escrito sobre o corte e solicitar uma solução compatível com o dano comprovado, sem aceitar uma nova alteração antes de registrar o estado atual.
Como o caso é fictício, não há loja condenada nem valor de indenização definido. Os pontos reais da legislação mostram que autorização, medidas e prova da desvalorização são decisivos. Quanto mais irreversível a intervenção, mais importante é documentar o objeto antes e depois do serviço.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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