EM FOCO Resumo da matéria 01 Corte muda a peça Emoldurar não significa automaticamente autorizar o prestador a reduzir o tamanho de um pôster, especialmente quando há valor de coleção envolvido. 02 Medidas ajudam a provar Fotos, dimensões anteriores, ordem de serviço e certificado do autógrafo podem mostrar como a peça foi entregue e o que mudou. 03 Reparação depende do dano O CDC prevê soluções para serviço inadequado, enquanto perdas adicionais exigem prova do prejuízo e da relação entre corte e desvalorização.

Um pôster autografado é entregue para emoldurar, mas volta com as bordas cortadas para caber no quadro da loja. A situação é fictícia e considera regras reais do consumo: autorização para alterar a peça, medidas registradas, estado anterior e eventual perda de valor podem definir a responsabilidade pelo serviço.

Quando cortar as bordas de um pôster pode ultrapassar o serviço de emolduramento?

A situação fictícia parte de um pedido de moldura, não de redução física do papel. Se o corte não foi combinado, a discussão gira em torno do limite da autorização. Em objetos colecionáveis, uma alteração irreversível pode ser mais relevante do que uma simples escolha estética.

Um pôster pode ter função decorativa e também valor de coleção. Quando existe autógrafo, edição identificável ou características próprias, fotografar frente, verso e bordas antes do serviço ajuda a registrar exatamente o objeto que foi entregue à loja.

A ordem de serviço ajuda a esclarecer se qualquer corte havia sido autorizado pelo colecionador

O que o CDC permite discutir quando um serviço altera o objeto sem autorização?

O CDC prevê responsabilidade por serviço que se mostre inadequado ou diferente da oferta. Também valoriza orçamento e informação claros. Se a loja precisava cortar a peça para usar determinada moldura, a autorização do cliente se torna um ponto central.

Dependendo do caso, podem ser discutidos reexecução, restituição ou abatimento, além de perdas efetivamente demonstradas. Como o corte do papel pode ser irreversível, a solução não precisa ser idêntica à de um serviço facilmente corrigível. O tamanho do prejuízo ainda precisa ser provado.

Quais provas ajudam a demonstrar quanto do pôster foi cortado?

O colecionador poderia apresentar fotos anteriores e medidas originais, principalmente se o pôster seguia formato conhecido ou vinha acompanhado de certificado. Imagens do verso e das margens podem mostrar elementos que desapareceram após o emolduramento e permitir comparação mais objetiva.

A ordem de serviço também merece atenção. Se ela registra tamanho da peça, modelo da moldura e ausência de autorização para corte, o documento ajuda a reconstruir o combinado. Conversas sobre “fazer caber” só ganham sentido jurídico quando comparadas ao que o cliente realmente aceitou.

A seguir listamos quatro elementos de prova que ajudam a demonstrar estado original, alteração e possível impacto do corte:

Fotos anteriores: registram bordas, assinatura e condição do papel antes da moldura.

registram bordas, assinatura e condição do papel antes da moldura. Medidas originais: permitem calcular quanto foi retirado de cada lado da peça.

permitem calcular quanto foi retirado de cada lado da peça. Ordem de serviço: mostra o tamanho informado e o trabalho efetivamente autorizado.

mostra o tamanho informado e o trabalho efetivamente autorizado. Certificado: pode ajudar a identificar edição, procedência ou vínculo do autógrafo.

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Alterações físicas podem afetar tanto a aparência quanto o valor de uma peça autografada

A perda de valor de coleção pode ser presumida apenas porque houve um corte?

Não. O corte pode ser relevante, mas uma alegação de desvalorização econômica precisa de base concreta. Avaliação especializada, histórico de vendas comparáveis, edição da peça e impacto sobre assinatura ou elementos originais podem ajudar a medir o dano, quando realmente houver mercado para comparação.

O STJ diferencia inadimplemento e dano moral, exigindo circunstâncias excepcionais para compensação moral em regra. O precedente não trata de pôsteres, mas reforça que prejuízo material, valor afetivo e dano moral são questões diferentes e precisam de provas próprias.

A seguir listamos três aspectos do prejuízo que podem ser separados para evitar uma avaliação baseada apenas em impressão pessoal:

DADOS EM FOCO Como organizar a avaliação Aspectos físicos, econômicos e contratuais em uma disputa sobre pôster autografado cortado. Aspecto O que verificar Prova possível Físico Quanto foi retirado? Fotos e medidas Econômico Houve perda de valor? Avaliação e mercado Contratual O corte foi autorizado? Ordem e mensagens

Qual seria uma forma prudente de reclamar e preservar a prova do pôster?

O colecionador pode evitar novas intervenções e guardar pôster, moldura e documentos como foram recebidos. Em seguida, pode pedir explicação por escrito sobre o corte e solicitar uma solução compatível com o dano comprovado, sem aceitar uma nova alteração antes de registrar o estado atual.

Como o caso é fictício, não há loja condenada nem valor de indenização definido. Os pontos reais da legislação mostram que autorização, medidas e prova da desvalorização são decisivos. Quanto mais irreversível a intervenção, mais importante é documentar o objeto antes e depois do serviço.