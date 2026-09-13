EM FOCO Resumo da matéria 01 Ajuste não autoriza tudo O serviço deve respeitar o escopo aprovado, especialmente quando envolve cortar, retirar ou substituir partes de uma peça com valor familiar. 02 Tecido original vira prova Fotos, retalhos, mensagens e orçamento ajudam a mostrar qual material existia antes e se a substituição foi autorizada. 03 Valor afetivo pode pesar A Justiça avalia contexto e provas; o significado familiar da peça pode importar, mas não cria indenização automática.

Um vestido antigo de família é levado para pequenos ajustes, mas volta com parte do tecido original substituída sem aviso. A situação é fictícia e se apoia em regras reais do CDC: autorização, orçamento, preservação do material entregue e prova do que foi modificado podem definir a responsabilidade do serviço.

Quando um ajuste em vestido antigo ultrapassa o que a cliente autorizou?

A situação fictícia pressupõe um pedido limitado: ajustar medidas e preservar o tecido da peça. Se parte do material foi retirada e trocada sem consentimento, a discussão passa pelo escopo do serviço e pela necessidade de autorização para mudar o que havia sido entregue.

O Código de Defesa do Consumidor protege a transparência na prestação de serviços. Em peças antigas, registrar por escrito o que pode ser cortado, substituído ou reforçado reduz o risco de interpretações diferentes entre cliente e profissional.

Trocar tecido pode ir além de um simples ajuste quando a peça possui valor afetivo e histórico para a família

O que o CDC diz sobre mudanças feitas sem aviso durante o serviço?

Os artigos 39 e 40 do CDC reforçam orçamento prévio e autorização expressa. Depois que o orçamento é aprovado, mudanças relevantes devem ser negociadas. Isso é especialmente importante quando a intervenção não pode ser desfeita sem perder material original.

O artigo 20 também trata de serviço inadequado ou diferente da oferta. Dependendo do caso, podem ser discutidos reexecução quando possível, devolução do valor ou abatimento, além de prejuízos demonstráveis ligados à substituição não autorizada do tecido.

Como provar que o tecido substituído era original e fazia parte do vestido antes?

Fotografias antigas da peça e imagens feitas antes do ajuste podem mostrar cor, textura e acabamento originais. Mensagens em que a cliente pede preservação também ajudam, assim como retalhos devolvidos, etiquetas, recibos ou qualquer documento que descreva o material existente.

Se houver dúvida técnica, uma avaliação têxtil independente pode comparar fibras, costuras e áreas alteradas. O objetivo não é presumir intenção do prestador, mas demonstrar de forma verificável onde houve substituição e se o material novo corresponde ao original.

A seguir listamos quatro elementos de prova que ajudam a mostrar o estado do vestido e os limites do ajuste contratado:

Fotos antigas: registram tecido, acabamento e detalhes antes do serviço.

registram tecido, acabamento e detalhes antes do serviço. Orçamento: mostra quais ajustes foram combinados e quais não aparecem no escopo.

mostra quais ajustes foram combinados e quais não aparecem no escopo. Mensagens: podem comprovar pedido de preservação do material original.

podem comprovar pedido de preservação do material original. Retalhos ou análise: ajudam a comparar tecido retirado e tecido colocado.

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O fato de o vestido ter valor de família muda a análise jurídica?

O valor afetivo pode influenciar a análise do prejuízo, mas depende de prova e contexto. O STJ já observou que certas roupas podem ser guardadas por seu significado sentimental, o que mostra por que uma peça familiar não precisa ser tratada apenas pelo preço do tecido.

Em precedente sobre vestido de noiva, o STJ reconheceu a durabilidade e o valor sentimental da peça ao discutir prazo de reclamação. O caso não decide esta situação fictícia, mas oferece um ponto real da Justiça para entender a relevância do contexto.

A seguir listamos três aspectos do vestido que podem ser analisados separadamente em uma eventual disputa:

DADOS EM FOCO O que pode entrar na análise Aspectos materiais, contratuais e afetivos em ajuste de vestido antigo. Aspecto Pergunta central Prova possível Material O tecido foi trocado? Fotos e avaliação Contrato A troca foi autorizada? Orçamento e mensagens Afetivo A peça tinha valor familiar? Histórico e contexto

Que solução poderia ser buscada sem presumir que toda alteração gera indenização?

A cliente pode pedir explicação por escrito, identificar o tecido retirado e avaliar se existe reparo tecnicamente possível. Quando a alteração é irreversível, o debate pode passar para restituição, abatimento ou perdas comprovadas, sempre conforme as circunstâncias e o que for demonstrado.

Como a mulher e o vestido descritos são fictícios, não há condenação real a reproduzir. O que sustenta o caso são leis e entendimentos verdadeiros: autorização importa, prova do material importa e a Justiça avalia separadamente prejuízo material, impacto afetivo e gravidade da conduta.