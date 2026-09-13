EM FOCO Resumo da matéria 01 Composição precisa ser clara Se o anúncio promete madeira maciça, a composição entregue precisa corresponder à informação que integrou a oferta e motivou a compra. 02 Defeito pode aparecer depois Quando a divergência só fica visível meses mais tarde, o CDC traz regra específica para vício oculto descoberto após a entrega. 03 Prova começa no anúncio Nota fiscal, anúncio, ficha técnica, fotos da lasca e eventual laudo ajudam a demonstrar material prometido e material encontrado.

Uma mesa anunciada como madeira maciça parece normal por meses, até uma lasca revelar material diferente no interior. A situação é fictícia, baseada em regras reais do CDC: oferta, composição informada, vício oculto, momento da descoberta e documentos da compra podem definir como a divergência será analisada.

Por que a expressão madeira maciça muda a análise dessa compra?

A situação fictícia depende de uma característica objetiva: a mesa foi apresentada como madeira maciça. Se o termo apareceu no anúncio, pedido ou nota, ele pode integrar a oferta e criar uma expectativa concreta sobre composição e qualidade do móvel.

O conceito de relação de consumo está no Código de Defesa do Consumidor. Para o casal, o ponto não seria discutir preferência por um material, mas demonstrar que o produto entregue teria composição diferente daquela usada para vender a mesa.

Fotos da lasca ajudam a registrar a diferença entre a aparência externa e o material encontrado no interior

O que a lei diz quando o produto tem material diferente do anunciado?

Os artigos 18, 30 e 31 do CDC tratam de vício, vinculação da oferta e dever de informação. A composição é uma característica relevante, por isso a descrição clara do material pode ser decisiva para comparar promessa e entrega.

O STJ também já afirmou que a oferta vincula o fornecedor e cria responsabilidade pelas expectativas geradas pela publicidade. Isso não resolve automaticamente o caso da mesa, mas reforça a importância de guardar a descrição usada na venda.

Como provar que a mesa não corresponde ao material informado na compra?

O casal deveria preservar anúncio, pedido e nota fiscal, além de fotografar a área onde a lasca soltou. Se a composição não puder ser identificada visualmente com segurança, uma avaliação técnica pode ser mais forte do que conclusões feitas apenas pela aparência.

Outra prova útil é a ficha técnica do fabricante existente na época da compra. Se ela descrevia a peça como maciça, laminada ou composta por materiais diferentes, ajuda a separar erro de expectativa pessoal de uma possível divergência objetiva entre informação comercial e produto.

A seguir listamos quatro provas centrais que ajudam a comparar o que foi anunciado com o que apareceu no móvel:

Anúncio: registra as palavras usadas para descrever a composição da mesa.

registra as palavras usadas para descrever a composição da mesa. Nota fiscal: identifica modelo, vendedor e data da compra.

identifica modelo, vendedor e data da compra. Fotos da lasca: preservam o ponto em que o interior ficou visível.

preservam o ponto em que o interior ficou visível. Avaliação técnica: pode identificar o material sem depender apenas da aparência.

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Madeira maciça, laminados e painéis possuem características diferentes que podem ser verificadas tecnicamente

O fato de a diferença aparecer meses depois impede a reclamação?

Não necessariamente. Para vício oculto, o artigo 26, parágrafo 3º, do CDC diz que o prazo começa quando o defeito fica evidenciado. Em produto durável, a lei prevê prazo de 90 dias, mas a contagem concreta depende do tipo de problema e das provas.

Isso torna importante registrar a data da descoberta e comunicar o fornecedor de forma comprovável. O simples fato de o móvel ter sido usado por meses não elimina, por si só, uma discussão sobre defeito que não era perceptível no recebimento.

A seguir listamos três momentos importantes que organizam a análise de um possível vício oculto:

DADOS EM FOCO Linha prática da reclamação Momentos de compra, descoberta e reclamação em possível vício oculto de móvel. Momento Registro útil Função Compra Anúncio e nota Mostra o que foi prometido Descoberta Fotos e data Marca quando o problema apareceu Reclamação Protocolo escrito Comprova a comunicação ao fornecedor

Quais soluções poderiam ser discutidas se a divergência fosse confirmada?

Se ficar provado que existe vício de qualidade ou disparidade, o CDC prevê soluções que podem envolver correção, substituição, devolução do valor ou abatimento, conforme o enquadramento e o estágio do problema. A escolha não deve ser tratada como automática sem verificar o caso concreto.

Como o casal é fictício, não há decisão judicial sobre essa mesa. O que existe é um conjunto de regras reais de consumo que valoriza informação clara, oferta cumprida e prova do vício, especialmente quando uma característica essencial só aparece depois do uso.