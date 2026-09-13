EM FOCO Resumo da matéria 01 Mancha não prova culpa O aparecimento das marcas depois da chuva chama atenção, mas a responsabilidade depende de demonstrar relação entre o serviço aplicado e o dano observado. 02 Serviço deve seguir oferta O CDC permite discutir serviço inadequado quando o resultado fica diferente do prometido ou reduz o valor do bem tratado. 03 Documentação evita dúvida Fotos anteriores, nota, produto usado, instruções recebidas e avaliação técnica ajudam a reconstruir o que aconteceu com o sofá.

Uma família contrata a impermeabilização do sofá e percebe manchas somente quando chuva entra pela janela e molha áreas tratadas. A situação é fictícia, baseada em regras reais do CDC: é preciso demonstrar se houve falha do serviço, outra causa para o dano e quais registros sustentam adequadamente cada versão.

Por que uma mancha depois da impermeabilização não resolve sozinha quem é responsável?

A situação fictícia liga dois eventos próximos: impermeabilização e chuva pela janela. Essa sequência levanta suspeita, mas não prova sozinha a causa. Pode ser necessário demonstrar se o produto aplicado, a execução, o tecido ou outro fator realmente provocou as manchas.

O Código de Defesa do Consumidor organiza direitos em relações de serviço, mas a responsabilidade concreta ainda depende dos fatos. Por isso, fotografar o sofá antes e depois é mais útil do que concluir imediatamente que qualquer mancha surgiu por culpa do prestador.

Saber qual produto foi aplicado permite verificar se ele era adequado para aquele tipo de tecido

O que o CDC permite discutir quando a impermeabilização entrega resultado diferente do prometido?

O artigo 20 do CDC trata de serviço inadequado ou diferente da oferta. Conforme o caso, o consumidor pode discutir reexecução sem custo quando cabível, restituição do valor pago ou abatimento proporcional, além de prejuízos que consiga demonstrar.

A análise também passa pelo orçamento e pelas orientações dadas. Se o prestador prometeu determinado comportamento do tecido, registrou cuidados específicos ou informou limitações, esses documentos ajudam a verificar se o resultado recebido ficou dentro ou fora do que havia sido contratado.

Quais provas ajudam a saber se a impermeabilização causou as manchas?

Fotos anteriores mostram o estado do sofá antes do serviço. Depois do problema, vale registrar posição das manchas, intensidade, regiões atingidas e condições da chuva. Se houver sobra do produto aplicado ou identificação comercial, guardar esses dados pode ajudar uma análise técnica.

Quando a causa é discutida, uma avaliação de estofado ou tecido pode ser importante. Ela pode apontar se as manchas combinam com reação química, umidade, sujeira deslocada ou outra origem, sem transformar uma suposição inicial em certeza jurídica.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a separar coincidência de possível falha na prestação do serviço:

Fotos anteriores: mostram se o tecido já tinha manchas ou diferenças de cor.

mostram se o tecido já tinha manchas ou diferenças de cor. Nota do serviço: comprova data, valor e prestador responsável pela aplicação.

comprova data, valor e prestador responsável pela aplicação. Produto utilizado: identifica o material aplicado e facilita eventual avaliação.

identifica o material aplicado e facilita eventual avaliação. Laudo ou parecer: pode apontar a causa provável das manchas observadas.

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Uma avaliação técnica pode ajudar a separar reação do produto de problemas já existentes no sofá

Uma falha no serviço significa que a família receberia dano moral?

Não de forma automática. O STJ diferencia falha contratual de dano moral e costuma exigir circunstâncias que mostrem repercussão relevante além do prejuízo material. Um sofá manchado pode gerar discussão sobre conserto ou ressarcimento sem necessariamente produzir indenização moral.

Em julgamento de 2026, o STJ reforçou essa análise concreta ao afirmar que falha na prestação de serviço não gera dano moral por si só. A conclusão em cada processo depende da gravidade e das provas apresentadas.

A seguir listamos três tipos de consequência que podem ser separados para evitar pedidos genéricos ou sem prova:

DADOS EM FOCO Como separar os prejuízos Tipos de consequência e provas possíveis após manchas em sofá impermeabilizado. Consequência Exemplo Prova útil Serviço Aplicação inadequada Orçamento e nota Material Tecido manchado Fotos e avaliação Moral Impacto excepcional Circunstâncias comprovadas

Qual seria uma forma prudente de reclamar e buscar solução?

A família poderia começar por comunicação escrita ao prestador, enviando fotos e pedindo avaliação do sofá. Se houver chance de correção, o ideal é registrar o procedimento proposto e evitar novas aplicações caseiras que possam alterar o tecido antes da análise.

Como o caso é fictício, não existe empresa culpada nem sentença pronta. O aprendizado está nos pontos reais do CDC e da Justiça: provar a causa, documentar o serviço, medir o dano e buscar uma solução compatível com aquilo que efetivamente puder ser demonstrado.