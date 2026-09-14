Um buquê preservado em resina deveria guardar as flores do casamento, mas a noiva recebe uma peça com flores que não reconhece. A situação é fictícia e usa regras reais do consumo: identificação do material entregue, registros do serviço e possibilidade de reparação são pontos centrais para qualquer reclamação.
Por que receber outras flores muda a natureza do serviço contratado?
A situação fictícia não envolve escolher apenas uma peça decorativa. A finalidade era conservar flores determinadas, ligadas a um evento específico. Se outro material foi colocado na peça, a discussão atinge a identidade do objeto entregue ao prestador e o resultado central da encomenda.
A técnica usa materiais como resina para criar peças rígidas após a cura. No conflito narrado, porém, a questão jurídica principal não é a química do material, mas saber se as flores recebidas pela empresa foram as mesmas incorporadas ao produto final.
O que o CDC prevê quando um serviço não entrega o resultado combinado?
O artigo 20 do CDC prevê alternativas para serviço inadequado, como reexecução quando cabível, restituição do valor pago ou abatimento proporcional. Quando o objeto original pode ter sido perdido, a possibilidade prática de refazer o serviço se torna parte importante da análise.
A lei também protege a informação e a oferta. Se o serviço prometia preservar aquele buquê específico, comprovantes e descrição da encomenda ajudam a estabelecer a obrigação assumida. A empresa pode apresentar sua versão, mas a solução deve considerar o material entregue e o que ainda pode ser recuperado.
Quais provas ajudariam a mostrar que as flores recebidas não eram do buquê original?
A noiva poderia reunir fotos do casamento e do buquê, imagens feitas no momento da entrega e qualquer etiqueta usada pelo prestador. Diferenças visíveis de espécie, cor, quantidade ou arranjo podem orientar a comparação, embora uma avaliação técnica possa ser necessária em caso de dúvida.
Também valem recibo, ordem de serviço e mensagens que identifiquem o item recebido. Se a empresa fotografou o buquê antes da secagem ou registrou um código interno, esses documentos podem ser especialmente úteis para reconstruir o caminho do material até a peça final.
A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a comparar o buquê entregue com as flores presentes na resina:
- Fotos do casamento: mostram a aparência original do buquê antes do serviço.
- Registro de entrega: indica data, descrição e eventual identificação usada pela empresa.
- Mensagens: podem confirmar cores, espécies ou detalhes discutidos durante a encomenda.
- Peça final: preserva visualmente o material recebido e permite comparação documentada.
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Uma troca de flores gera automaticamente indenização por dano moral?
Não necessariamente. A perda de um objeto ligado ao casamento pode ter forte valor afetivo, mas indenização moral depende da repercussão concreta e das provas. A falha contratual, sozinha, não transforma todo aborrecimento ou prejuízo material em dano moral automaticamente.
Em decisões recentes, o STJ reafirma que mero inadimplemento não basta para dano moral sem circunstâncias excepcionais. O precedente não trata de buquês, mas ajuda a separar a correção do serviço de uma compensação adicional que exigiria análise própria.
A seguir listamos três dimensões do prejuízo que podem ser examinadas separadamente em uma disputa sobre a peça:
|Dimensão
|Pergunta central
|Prova útil
|Serviço
|O combinado foi cumprido?
|Ordem e mensagens
|Material
|As flores foram trocadas?
|Fotos e registros
|Afetiva
|Houve impacto excepcional?
|Contexto comprovado
Como a noiva poderia buscar solução sem acusar a empresa antes de reunir provas?
Uma reclamação objetiva pode pedir identificação das flores e registros internos, além de explicação sobre recebimento, secagem e montagem. Antes de qualquer acusação, é útil comparar documentos e verificar se existe possibilidade de localizar o buquê original ou corrigir a peça entregue.
Como esta é uma história fictícia, não há empresa culpada nem decisão judicial real. Os pontos verdadeiros do CDC e da Justiça mostram por que prova da entrega, identidade do objeto e extensão do prejuízo importam. Quanto mais singular o item, mais valiosa se torna a documentação anterior.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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