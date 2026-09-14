EM FOCO Resumo da matéria 01 Função fazia parte da compra O escurecimento das lentes não era um detalhe secundário, mas uma característica anunciada e escolhida pelo cliente no momento do pedido. 02 Pedido precisa ser conferido Ordem de serviço, nota, embalagem e ficha das lentes ajudam a mostrar qual tecnologia foi paga e qual produto foi efetivamente entregue. 03 Oferta pode ser exigida O CDC protege a informação clara e prevê alternativas quando o produto entregue não corresponde ao que foi anunciado ou contratado.

Um par de óculos com lentes fotocromáticas é comprado porque deveria escurecer sob luz externa, mas o cliente percebe na rua que recebeu lentes comuns. A situação é fictícia e usa regras reais do consumo: oferta, pedido, especificação das lentes e prova do produto entregue podem definir a solução cabível.

Por que o fato de as lentes não escurecerem pode ser uma divergência relevante?

A situação fictícia envolve uma característica escolhida antes da compra: as lentes deveriam reagir à luz externa. Se o cliente pagou por essa função e recebeu outro modelo, a diferença pode atingir a própria oferta contratada, e não apenas uma preferência posterior.

As lentes fotocromáticas são conhecidas por escurecerem quando expostas a determinados tipos de luz. Por isso, pedido, descrição comercial e identificação técnica da lente são documentos importantes para comparar a característica prometida com aquela efetivamente entregue.

Testar o comportamento das lentes sob luz adequada pode ajudar a demonstrar se o produto corresponde ao vendido

O que o CDC prevê quando o produto entregue é diferente do anunciado?

O CDC exige informação clara sobre características e composição e determina que uma oferta suficientemente precisa integra o contrato. Quando existe disparidade entre anúncio e produto, a solução depende das circunstâncias e do que foi efetivamente prometido ao comprador.

O STJ já reconheceu a força vinculante da oferta ao analisar recusa de cumprimento em compra. O precedente não trata de óculos, mas reforça um ponto aplicável: o fornecedor não pode tratar uma característica anunciada como irrelevante depois da contratação.

Como o cliente poderia provar que pagou por lentes que escurecem no sol?

A prova pode começar pela ordem de serviço, nota fiscal, orçamento e mensagens da venda. Se aparecer nome comercial, código da lente ou descrição da função fotocromática, esses registros ajudam a demonstrar que o pedido era diferente de uma lente comum.

Depois, vale preservar embalagem e identificação das lentes, quando existirem. A comparação deve evitar testes improvisados apresentados como certeza técnica. O ponto central é verificar o modelo fornecido por documentos, etiqueta, código do fabricante ou avaliação feita por profissional capaz de identificar o produto.

A seguir listamos quatro provas simples que ajudam a comparar o que foi pedido com o que chegou aos óculos:

Ordem de serviço: registra o tipo de lente escolhido no momento da compra.

registra o tipo de lente escolhido no momento da compra. Nota fiscal: ajuda a demonstrar valor pago e descrição comercial do produto.

ajuda a demonstrar valor pago e descrição comercial do produto. Embalagem: pode trazer código, marca ou especificação das lentes entregues.

pode trazer código, marca ou especificação das lentes entregues. Mensagens: preservam promessas feitas durante orçamento, venda ou retirada dos óculos.

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Mensagens e anúncios podem registrar como a característica das lentes foi apresentada antes da compra

Quais soluções podem ser discutidas se a lente comum foi entregue por engano?

Se a divergência for confirmada, o consumidor pode discutir substituição pelo produto correto, cumprimento da oferta, restituição ou outras alternativas previstas no CDC, conforme o enquadramento do caso. A escolha depende de como a venda foi feita e de qual solução ainda é possível.

Também é importante separar o valor pago pela característica ausente de eventual dano adicional. Receber lente diferente pode justificar correção da compra, mas qualquer pedido de indenização mais amplo exige mostrar prejuízo concreto além da simples necessidade de trocar o produto.

A seguir listamos três caminhos de solução que podem aparecer quando a divergência entre pedido e entrega é comprovada:

DADOS EM FOCO Possíveis saídas para a divergência Possíveis soluções e documentos relevantes quando óculos são entregues com lentes diferentes das pedidas. Caminho Objetivo Base de prova Troca Receber a lente contratada Pedido e código Restituição Desfazer a compra Nota e pagamento Abatimento Ajustar diferença de valor Preço e oferta

Como reclamar sem confundir defeito técnico com produto diferente?

O cliente pode pedir uma conferência formal do pedido e da identificação das lentes, registrando a resposta por escrito. Isso evita discutir apenas se a lente “pareceu” escurecer pouco e direciona a reclamação para uma pergunta objetiva: qual modelo foi contratado e qual foi instalado.

Como a situação é fictícia, não existe ótica condenada nem resultado judicial definido. Os pontos reais do CDC mostram que descrição da oferta, documentação e identificação do produto são centrais. Se o modelo recebido é outro, a discussão começa pela diferença comprovável entre promessa e entrega.