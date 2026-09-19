EM FOCO Resumo da matéria 01 Site não é domínio Layout, hospedagem e arquivos podem mudar de fornecedor, enquanto o cadastro do domínio continua ligado a outro titular. 02 Titularidade importa O CPF ou CNPJ informado no registro identifica quem aparece como titular e pode exigir documentação para uma transferência posterior. 03 Transição pede controle Antes de trocar de agência, vale mapear titular, contatos administrativos, renovação e acessos técnicos usados para manter o endereço no ar.

Durante 6 anos, o domínio do site parecia apenas mais uma parte do negócio que funcionava sem chamar atenção. Neste relato fictício, a surpresa surgiu quando a empreendedora tentou mudar de agência e percebeu que o cadastro principal estava ligado ao antigo desenvolvedor. O problema só apareceu na hora da troca.

Por que o domínio do site pode passar anos sem chamar atenção?

Enquanto tudo funciona, é fácil confundir site, hospedagem e domínio como se fossem uma coisa só. O endereço pode continuar abrindo normalmente mesmo quando o cadastro do domínio, a hospedagem e os arquivos estão sob contas e responsáveis diferentes.

Um nome de domínio é o endereço usado para localizar um serviço na internet. No caso da empreendedora, o conflito apareceu justamente porque trocar quem cuidava do site não mudava automaticamente quem constava no cadastro do endereço.

O histórico do domínio ajuda a identificar quando o endereço foi registrado e em nome de quem

Por que o domínio do site não deve ficar esquecido na troca de agência?

O ponto central é a titularidade cadastrada. Se o domínio foi criado anos antes pelo prestador e permaneceu ligado aos dados dele, a mudança de fornecedor pode exigir uma regularização específica antes que a nova equipe assuma todas as funções técnicas.

O INPI diferencia marca, nome empresarial e domínio. Essa separação ajuda a entender por que ter empresa aberta ou marca própria não significa, por si só, que o cadastro do endereço na internet esteja em nome do negócio.

O que conferir antes de contratar ou trocar uma agência?

Antes de qualquer troca, a empreendedora precisa mapear quem controla cada peça. Isso inclui o cadastro do domínio, o contato administrativo, a forma de renovação, a hospedagem e a configuração que aponta o endereço para o servidor correto.

A conferência também deve separar acesso técnico de titularidade. Uma agência pode administrar DNS e hospedagem sem precisar aparecer como dona do endereço. Esse limite de responsabilidade fica mais claro quando os dados institucionais e os acessos são definidos por escrito desde o começo.

A seguir listamos 4 pontos de controle que devem estar claros antes de desligar o fornecedor antigo:

Titular: confirme o CPF ou CNPJ associado ao domínio.

confirme o CPF ou CNPJ associado ao domínio. Contato administrativo: verifique qual e-mail recebe avisos importantes.

verifique qual e-mail recebe avisos importantes. Renovação: identifique quem paga e acompanha o vencimento.

identifique quem paga e acompanha o vencimento. DNS e hospedagem: separe os acessos técnicos do cadastro de titularidade.

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Mensagens antigas podem esclarecer o que foi combinado durante a criação inicial do site

Quais acessos precisam estar claros antes da mudança?

A migração fica mais previsível quando há uma lista única de contas e responsáveis. O domínio merece atenção especial porque uma alteração errada pode tirar o site do ar, mesmo que os arquivos e o novo servidor estejam corretos.

Também é útil verificar quais e-mails recebem avisos de renovação e mudança. Um contato desatualizado pode atrasar confirmações importantes. A troca de agência deve preservar os acessos do negócio e limitar permissões temporárias ao que o fornecedor realmente precisa executar.

A seguir listamos 3 áreas do site que mostram quais controles não devem ser confundidos durante a migração:

DADOS EM FOCO Mapa de controle do site Diferença entre domínio, hospedagem e acessos administrativos durante uma mudança de fornecedor. Item Controle principal O que verificar Domínio Titular cadastrado CPF ou CNPJ Hospedagem Conta do servidor Plano e acesso Configuração DNS e contatos Permissões atuais

Como evitar que o mesmo problema reapareça?

Se a titularidade estiver em nome de terceiro, a solução depende dos dados atuais e dos procedimentos disponíveis para transferência ou regularização. Por isso, documentos da empresa, comprovantes e registros do serviço contratado devem ficar organizados antes de iniciar a mudança técnica.

A prevenção é simples: o negócio precisa saber quem é o titular, quem renova e quem administra cada serviço. Com esse mapa de controle, trocar de agência deixa de ser uma descoberta sobre o passado e vira apenas uma mudança planejada de fornecedor.