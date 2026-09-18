EM FOCO Resumo da matéria 01 Prazo parecia adicional O consumidor entende que pagou por cinco anos além da garantia da fábrica e só questiona a conta quando precisa do seguro. 02 Coberturas começam em momentos distintos Extensão tradicional começa após a garantia do fornecedor; complementação pode começar junto, mas cobre riscos diferentes. 03 Apólice define a modalidade Bilhete, publicidade e garantia original mostram qual produto foi vendido e qual período efetivo deveria ser coberto.

Esta é uma situação fictícia baseada nas regras brasileiras de garantia estendida. Um homem paga por 5 anos adicionais na TV, mas descobre no defeito que o prazo correu junto com a garantia da fábrica. O contrato passa a definir qual modalidade foi vendida e quando a cobertura efetivamente começaria.

Como cinco anos de garantia podem parecer menores no momento do defeito?

No caso, o consumidor acredita ter comprado cinco anos adicionais. A TV quebra depois da garantia original, mas o atendimento informa uma data final anterior ao esperado porque parte do período começou na compra.

A primeira pergunta é qual modalidade aparece no bilhete. Se houve extensão temporal, o período deveria vir depois da garantia do fornecedor. Se havia complementação com riscos diferentes, a simultaneidade pode ter outra explicação. O nome usado na venda não resolve tudo.

A oferta apresentada na compra pode esclarecer como os cinco anos foram explicados ao consumidor

Quando a garantia estendida deve começar segundo a regulação?

A Susep explica que a Extensão de Garantia Original, Ampliada ou Reduzida começa após a garantia do fornecedor. Já a Complementação de Garantia pode começar junto, desde que cubra riscos não previstos na garantia original.

Por isso, contar parte dos cinco anos junto com a garantia de fábrica depende do tipo contratado. Se a oferta falava em cinco anos de extensão, bilhete, apólice e publicidade precisam mostrar com clareza como esse prazo foi calculado.

Quais documentos mostram o que realmente foi vendido?

O Procon-SP orienta conferir quando a cobertura começa e qual modalidade foi contratada. Assim, comprovante, bilhete e garantia da fábrica ajudam a comparar promessa, início da vigência e período efetivo de risco.

Também ajudam capturas da oferta, e-mails e protocolos. Se a venda destacou “cinco anos extras”, mas o documento registrou outra estrutura sem explicação suficiente, a diferença entre oferta e contrato passa a ser o ponto mais importante.

A seguir listamos quatro documentos essenciais que ajudam a reconstruir o prazo anunciado e a cobertura contratada para a televisão:

Nota fiscal: fixa a data da compra da TV e do seguro.

fixa a data da compra da TV e do seguro. Bilhete: identifica modalidade, vigência e seguradora responsável.

identifica modalidade, vigência e seguradora responsável. Oferta: mostra como os cinco anos foram apresentados.

mostra como os cinco anos foram apresentados. Garantia da fábrica: informa quando termina a cobertura original.

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Nota fiscal e documentos do fabricante ajudam a comparar os períodos das duas garantias

Assinar um contrato com datas diferentes encerra a discussão?

Não necessariamente. A assinatura prova a contratação, mas a clareza da informação continua relevante. É preciso verificar se as datas estavam destacadas, se a modalidade foi explicada e se a publicidade criou expectativa diferente do documento final.

Também convém separar vigência do contrato e cobertura do risco. Na garantia estendida, elas podem começar em momentos distintos. Uma apólice emitida na compra não significa, sozinha, que os anos adicionais já estejam sendo consumidos.

A seguir listamos quatro datas que precisam ser comparadas para saber se os cinco anos correspondem ao que foi oferecido na contratação:

DADOS EM FOCO Quais datas precisam bater Comparação das datas que ajudam a identificar quando a cobertura deveria começar e terminar. Data Documento O que mostra Compra da TV Nota fiscal Início da relação Garantia original Termo do fabricante Cobertura inicial Vigência do seguro Bilhete Existência do contrato Cobertura do risco Apólice Período efetivo

O que conferir antes de pagar por uma garantia de cinco anos?

A pergunta mais útil é simples: esses cinco anos começam quando? Também vale verificar se o produto é extensão ou complementação, quais defeitos entram e qual seguradora aparece no documento.

Quando a TV quebra, depender apenas da memória da venda complica a análise. Guardar oferta, bilhete e garantia do fabricante permite comparar o prazo prometido com a cobertura efetiva e entender se os anos contratados realmente foram adicionais.