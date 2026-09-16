Esta é uma situação fictícia baseada em conflitos de consumo no Brasil. Um casal compra colchão com garantia de dez anos e percebe afundamento após oito meses. A fabricante mede a depressão e afirma que está dentro do limite previsto, abrindo discussão sobre medição, critérios contratuais e cobertura prometida.
O que aconteceu oito meses depois da compra do colchão?
No relato, o casal percebe que uma área da espuma não volta completamente ao formato original pela manhã. Depois de acompanhar a marca por alguns dias, mede a depressão e abre atendimento com a fabricante, lembrando que o produto foi vendido com garantia de dez anos.
A assistência solicita fotos, nota fiscal e medição feita de acordo com suas instruções. Depois, afirma que a deformação estaria dentro da tolerância prevista e não autoriza troca. O conflito passa a depender de qual limite foi prometido, como foi medido e que parte da garantia cobre aquele sintoma.
O que uma garantia de 10 anos realmente precisa informar?
Um colchão é produto durável, e uma garantia contratual longa precisa ser lida junto do termo escrito. O CDC determina que a garantia contratual complemente a legal e explique forma, prazo, lugar de exercício e eventuais ônus do consumidor.
O Procon da Assembleia de Minas Gerais lembra que garantia legal e contratual são diferentes. Por isso, “dez anos” não deve ser interpretado sem conferir quais componentes, defeitos e condições o fabricante incluiu em cada faixa de cobertura.
Existe um único limite legal de afundamento para todo colchão?
O Inmetro regulamenta colchões de espuma e exige identificação, dimensões, densidade e outras informações técnicas. As tolerâncias citadas para dimensões do produto não equivalem automaticamente a uma regra universal de afundamento de uso.
Por isso, quando a fabricante afirma que a marca está “dentro do limite”, é importante pedir qual documento define esse limite e como a medição deve ser feita. O critério pode vir do termo de garantia, especificação técnica ou método interno, e precisa ser aplicável ao modelo comprado.
A seguir listamos quatro documentos importantes que ajudam a verificar se a medição usada pela fabricante corresponde às condições oferecidas na compra:
- Termo de garantia: mostra quais defeitos e níveis de deformação estão cobertos.
- Nota fiscal: identifica data, modelo e fornecedor do colchão analisado.
- Etiqueta: traz dados técnicos do produto, como dimensões e densidade declarada.
- Laudo ou protocolo: registra como a depressão foi medida e qual limite foi aplicado.
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O fato de a marca estar dentro do limite encerra a reclamação?
Não necessariamente. Primeiro é preciso saber se o limite foi informado, é aplicável e foi medido corretamente. Também importa distinguir acomodação prevista de um vício que torne o produto inadequado ou diminua sua utilidade, análise que depende das características concretas do colchão.
O CDC ainda prevê tratamento próprio para vícios ocultos, cujo prazo começa quando o problema se evidencia. Isso não significa que qualquer depressão seja defeito. Significa apenas que a discussão jurídica não se resume ao número de meses desde a compra nem ao slogan da garantia.
A seguir listamos quatro pontos de comparação que ajudam a entender se a resposta da assistência corresponde ao produto e à garantia contratada:
|Ponto
|Onde conferir
|Por que importa
|Prazo
|Termo de garantia
|Período de cobertura
|Afundamento
|Método de medição
|Profundidade considerada
|Modelo
|Etiqueta e nota
|Regra aplicável
|Resposta
|Laudo e protocolo
|Motivo da negativa
O que esse caso ensina sobre garantias longas de colchão?
Antes da compra, vale olhar além do número em destaque e verificar o que os dez anos realmente cobrem. Alguns termos separam estrutura, espuma, revestimento e deformação, com critérios próprios. Guardar a versão da garantia recebida na compra evita depender de condições publicadas posteriormente.
Quando surge uma marca, fotografar, medir conforme a instrução e pedir resposta por escrito ajuda a tornar a discussão objetiva. O prazo longo de garantia é importante, mas o critério técnico também é. A solução depende de comparar a condição real do colchão com aquilo que foi prometido e documentado.
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