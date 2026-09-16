EM FOCO Resumo da matéria 01 Afundamento apareceu cedo Depois de oito meses, o casal percebeu uma depressão persistente no lado mais usado do colchão e acionou a garantia. 02 Fabricante mediu a marca A assistência fez uma medição e informou que a profundidade observada permanecia dentro do limite previsto nos termos da garantia. 03 Garantia tem condições Prazo de dez anos não significa necessariamente cobertura idêntica para qualquer problema durante todo o período; o termo precisa indicar alcance e critérios.

Esta é uma situação fictícia baseada em conflitos de consumo no Brasil. Um casal compra colchão com garantia de dez anos e percebe afundamento após oito meses. A fabricante mede a depressão e afirma que está dentro do limite previsto, abrindo discussão sobre medição, critérios contratuais e cobertura prometida.

O que aconteceu oito meses depois da compra do colchão?

No relato, o casal percebe que uma área da espuma não volta completamente ao formato original pela manhã. Depois de acompanhar a marca por alguns dias, mede a depressão e abre atendimento com a fabricante, lembrando que o produto foi vendido com garantia de dez anos.

A assistência solicita fotos, nota fiscal e medição feita de acordo com suas instruções. Depois, afirma que a deformação estaria dentro da tolerância prevista e não autoriza troca. O conflito passa a depender de qual limite foi prometido, como foi medido e que parte da garantia cobre aquele sintoma.

O termo de garantia precisa ser consultado para verificar quais deformações estão previstas ou excluídas

O que uma garantia de 10 anos realmente precisa informar?

Um colchão é produto durável, e uma garantia contratual longa precisa ser lida junto do termo escrito. O CDC determina que a garantia contratual complemente a legal e explique forma, prazo, lugar de exercício e eventuais ônus do consumidor.

O Procon da Assembleia de Minas Gerais lembra que garantia legal e contratual são diferentes. Por isso, “dez anos” não deve ser interpretado sem conferir quais componentes, defeitos e condições o fabricante incluiu em cada faixa de cobertura.

Existe um único limite legal de afundamento para todo colchão?

O Inmetro regulamenta colchões de espuma e exige identificação, dimensões, densidade e outras informações técnicas. As tolerâncias citadas para dimensões do produto não equivalem automaticamente a uma regra universal de afundamento de uso.

Por isso, quando a fabricante afirma que a marca está “dentro do limite”, é importante pedir qual documento define esse limite e como a medição deve ser feita. O critério pode vir do termo de garantia, especificação técnica ou método interno, e precisa ser aplicável ao modelo comprado.

A seguir listamos quatro documentos importantes que ajudam a verificar se a medição usada pela fabricante corresponde às condições oferecidas na compra:

Termo de garantia: mostra quais defeitos e níveis de deformação estão cobertos.

mostra quais defeitos e níveis de deformação estão cobertos. Nota fiscal: identifica data, modelo e fornecedor do colchão analisado.

identifica data, modelo e fornecedor do colchão analisado. Etiqueta: traz dados técnicos do produto, como dimensões e densidade declarada.

traz dados técnicos do produto, como dimensões e densidade declarada. Laudo ou protocolo: registra como a depressão foi medida e qual limite foi aplicado.

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A base usada com o colchão também pode entrar na análise das condições de uso

O fato de a marca estar dentro do limite encerra a reclamação?

Não necessariamente. Primeiro é preciso saber se o limite foi informado, é aplicável e foi medido corretamente. Também importa distinguir acomodação prevista de um vício que torne o produto inadequado ou diminua sua utilidade, análise que depende das características concretas do colchão.

O CDC ainda prevê tratamento próprio para vícios ocultos, cujo prazo começa quando o problema se evidencia. Isso não significa que qualquer depressão seja defeito. Significa apenas que a discussão jurídica não se resume ao número de meses desde a compra nem ao slogan da garantia.

A seguir listamos quatro pontos de comparação que ajudam a entender se a resposta da assistência corresponde ao produto e à garantia contratada:

DADOS EM FOCO O que comparar na garantia Elementos relevantes para comparar deformação, critérios técnicos e cobertura oferecida. Ponto Onde conferir Por que importa Prazo Termo de garantia Período de cobertura Afundamento Método de medição Profundidade considerada Modelo Etiqueta e nota Regra aplicável Resposta Laudo e protocolo Motivo da negativa

O que esse caso ensina sobre garantias longas de colchão?

Antes da compra, vale olhar além do número em destaque e verificar o que os dez anos realmente cobrem. Alguns termos separam estrutura, espuma, revestimento e deformação, com critérios próprios. Guardar a versão da garantia recebida na compra evita depender de condições publicadas posteriormente.

Quando surge uma marca, fotografar, medir conforme a instrução e pedir resposta por escrito ajuda a tornar a discussão objetiva. O prazo longo de garantia é importante, mas o critério técnico também é. A solução depende de comparar a condição real do colchão com aquilo que foi prometido e documentado.